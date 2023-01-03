Обезьяна с детёнышем присоединились к молодожёнам в свадебном видео

Романтическое свадебное видео этих молодожёнов приняло неожиданный оборот, когда к ним присоединились необычные персонажи.



Женихом и невестой заинтересовалась обезьяна, к спине которой прицепился детёныш. И если невеста поначалу несколько занервничала из-за соседства с животными, то жених оказался любителем природы и позволил зверьку и его чаду взобраться к нему на ручки.