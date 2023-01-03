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Обезьяна с детёнышем присоединились к молодожёнам в свадебном видео

Обезьяна с детёнышем присоединились к молодожёнам в свадебном видео

Автор:
03 января 2023 10:55
Сообщество : Животные
Метки: Молодожёны   видео   животные   милота   обезьяна   свадьба   
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Во время съемки романтического свадебного видео к молодожёнам решили присоединиться необычные персонажи. Обезьяна с детенышем залезли на жениха и позволили запечатлеть себя.

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Метки: Молодожёны   видео   животные   милота   обезьяна   свадьба   
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3  комментария
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4k
Николаевич 38 минут назад
Свои...
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4k
Babangdida Минуту назад
Милота!
Мамаша наглядно показала им что их ждёт.
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9k
Shtoppi 38 минут назад
Воссоединение близких.
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Fidel

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