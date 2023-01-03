Обезьяна с детёнышем присоединились к молодожёнам в свадебном видео

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Во время съемки романтического свадебного видео к молодожёнам решили присоединиться необычные персонажи. Обезьяна с детенышем залезли на жениха и позволили запечатлеть себя.
Романтическое свадебное видео этих молодожёнов приняло неожиданный оборот, когда к ним присоединились необычные персонажи.
Женихом и невестой заинтересовалась обезьяна, к спине которой прицепился детёныш. И если невеста поначалу несколько занервничала из-за соседства с животными, то жених оказался любителем природы и позволил зверьку и его чаду взобраться к нему на ручки.
Женихом и невестой заинтересовалась обезьяна, к спине которой прицепился детёныш. И если невеста поначалу несколько занервничала из-за соседства с животными, то жених оказался любителем природы и позволил зверьку и его чаду взобраться к нему на ручки.
Стоит отметить, что обезьяны вели себя прилично и, познакомившись с молодожёнами, уселись наблюдать за тем, как проходят видеосъёмка и фотосессия.
Конечно, такое непривычное свадебное видео не могло не остаться без внимания пользователей интернета, и невесте с женихом даже немного позавидовали.
Не каждый может похвастаться такими интересными и милыми видео в семейном архиве.
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