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Бывшие подружки жениха со скандалом расстроили свадьбу

Бывшие подружки жениха со скандалом расстроили свадьбу

Автор:
21 февраля 2023 19:31
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   Китай   бывшие   конфликт   месть   молодожены   новости   свадьба   скандал   
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Для жителя Китая день, который должен был стать самым счастливым в его жизни, превратился в кошмар. Несколько бывших подружек явились на его свадьбу и сделали все, чтобы сорвать ее.

Гости, пришедшие на свадьбу в деревню Хэнди китайской провинции Юнань, были шокированы необычным зрелищем. Около десятка женщин пришли к месту проведения свадьбы с большим красным транспарантом, на котором было написано: «Мы бывшие девушки Чен Суна, и сегодня мы вас уничтожим». Поначалу многие считали необычную сцену частью дружеского розыгрыша, но позже выяснилось, что женщины действительно были брошенными бывшими девушками жениха по имени Чен. Собравшись вместе, они решили испортить его свадьбу.


На видео, снятом очевидцем и разлетевшемся по китайским соцсетям, видно, как женщины молча стоят через дорогу от места проведения свадьбы Чена, выставив свой транспарант на всеобщее обозрение. Видно, как некоторые гости подходят к демонстранткам поговорить, а в какой-то момент даже Чен и его невеста подходят к ним - явно с недружественными намерениями.


«Меня это очень смутило, — сказал Чен Соун местным журналистам. - Теперь моя молодая жена и ее семья расстроены из-за меня».


Жених признался, что в прошлом действительно поступал дурно с некоторыми из бывших подружек. Но, по его словам, с тех пор он повзрослел и изменил свое поведение. Тем не менее, его жена и родственники, как сообщается, отказались разговаривать с ним, пока не получат удовлетворительное объяснение странной свадебной сцены.



«Я был молодым и глупым, и причинял боль многим девушкам», — рассказал Чен, добавив, что сожалеет о своем прошлом поведении, и посоветовав другим мужчинам относиться к женщинам с уважением. «Ты должен быть верен своей девушке, не изменять ей. Если в будущем она решит отомстить, вам конец, я знаю это из собственного опыта», — заявил Чен.


Несмотря на раскаяние, Чен не вызвал сочувствия в китайских социальных сетях. Большинство комментаторов заявили, что он один несет ответственность за свои проблемы, и советовали его невесте бежать куда подальше. «Как говорится, «леопард не может избавиться от пятен», — написал один пользователь. «Его невеста должна благодарить команду бывших подружек за то, что вовремя открыли ей глаза. Если бы я был на ее месте, я бы сразу с ним развелся», — добавил второй.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   Китай   бывшие   конфликт   месть   молодожены   новости   свадьба   скандал   
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3  комментария
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Vlamir 3 минуты назад
Для человека с именем Член Сунь совсем неудивительный результат! Но девчонкам видимо процесс понравился!
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Мойша 24 секунды назад
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Vалѣнтиныч Минуту назад
Лошара! Для кого придумали поговорку " Не биби где живёшь, не живи где бибёшь!"
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