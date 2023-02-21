Бывшие подружки жениха со скандалом расстроили свадьбу

На видео, снятом очевидцем и разлетевшемся по китайским соцсетям, видно, как женщины молча стоят через дорогу от места проведения свадьбы Чена, выставив свой транспарант на всеобщее обозрение. Видно, как некоторые гости подходят к демонстранткам поговорить, а в какой-то момент даже Чен и его невеста подходят к ним - явно с недружественными намерениями.

«Меня это очень смутило, — сказал Чен Соун местным журналистам. - Теперь моя молодая жена и ее семья расстроены из-за меня».

Жених признался, что в прошлом действительно поступал дурно с некоторыми из бывших подружек. Но, по его словам, с тех пор он повзрослел и изменил свое поведение. Тем не менее, его жена и родственники, как сообщается, отказались разговаривать с ним, пока не получат удовлетворительное объяснение странной свадебной сцены.