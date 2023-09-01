FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Треники&Вареники 6856 постов • 3067 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Треники&Вареники
В Чечне увеличили размер калыма за невесту, но запретили дорогие свадебные подарки

В Чечне увеличили размер калыма за невесту, но запретили дорогие свадебные подарки

Автор:
01 сентября 2023 18:12
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Муфтият ЧР   выкуп за невесту   калым   подарки   свадебный регламент   свадьба   чечня   
1491
4

Спойлер: взять в жёны разведенную женщину обойдется на 20 тысяч дешевле.

Свадьба в Чечне - мероприятие солидное. К нему готовятся загодя, чуть ли не с колыбели младенца. Следовать чеченским свадебным традициям дорого, ведь на торжество приглашаются родственники до седьмого колена. А еще требуется выплатить родне невесты калым, подарить подарки!


Все эти нюансы регламентируются и выполняются не "от балды", а по правилам, установленным, кстати, Духовным управлением мусульман Чеченской Республики. Этот регламент определяет суммы калыма, подарков и ряд норм поведения для молодоженов и их родственников.


Эти правила стали необходимость, т.к. раньше женихи, стараясь пустить пыль в глаза, платили на свадьбах по несколько сотен тысяч (и более) рублей, что противоречило чеченским адатам, поощряющим скромность. Родители женихов, впрягаясь в это безумное соревнование (чтобы перед родственниками не было стыдно) набирали чудовищные кредиты, которые доводили семью до нищеты.


Муфтият Республики решил ограничить это раздолье и несколько дней назад опубликовал нормы по тратам на свадьбу. В частности, были запрещены дорогие подарки и излишества.


Однако, увидев их, родственники невест стали роптать из-за невысокого калыма. Они же тоже несут затраты - и солидные, а калым хотя бы как-то помогает компенсировать подготовку к свадьбе. Родные девушек посчитали, что 50 тысяч - слишком маленькая сумма, и Муфтият ЧР был вынужден пересмотреть некоторые пункты из этого документа, в частности - размер калыма.


«Сумма значительно обесценилась в силу инфляции, подорожало все. Поэтому и калым, я думаю, нужно пересмотреть.», - предложил Муфтий ЧР Салах-Хаджи Межиев.

Вопрос был вынесен на голосование, в результате которого за новые правила проголосовало 94 человека, против - 58.


Сам муфтий считает, что сумма калыма в некоторой степени отображает уважение к девушке, ведь даже в трудные времена за невест выплачивали немалый выкуп. В результате голосовавшие согласились с тем, что 80 тысяч рублей за невесту будет достаточно, а для разведённой будет достаточно выкупа в 60 тысяч рублей.



Также Муфтият запретил пышные проводы невесты, т.к. это не соответствует обычаям.


«Проводы девушки в чеченском обществе всегда проходили сдержанно. Сторона жениха приезжала за невестой, уплачивала калым, их встречали несколько человек со стороны девушки. Собраний родственников и лишних людей не было. Такими эти традиции дошли до нас, и нам нужно их сохранять дальше», – сообщил Межиев.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Треники&Вареники"
Метки: Муфтият ЧР   выкуп за невесту   калым   подарки   свадебный регламент   свадьба   чечня   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
8  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
19k
Bill 39 минут назад
У моих знакомых детё поженилось. Зал на 200 человек, кругосветное путешествие с остановками в 5-звездночных отелях по всему миру.
При этом он только что институт закончил, жена - медсестра. Своего жилья нет.
Деньги свадьбу? - взяли в кредит. Вот где долбо*бы, а не в Чечне.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
5k
Трям 51 минуту назад
Дикари.
Я кстати был на настоящей дагестанской свадьбе. В селе, под Махачкалой. Очень громко и шумно, но песдец как дико!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Sasa Час назад
Вот же проблемы как можно решать! Муфтий сказал, все под козырек и вперед, выполняй! И порядок! Еще бы, он подобное написал для тех, кто выезжает за пределы РЧ, чтоб вели себя по требованиям Ислама. А не как шайтаны!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Schreibikus

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

183720



Другие посты автора
Популярное в сообществах
15 пугающих изображений для настоящих гидрофобов
15 пугающих изображений для настоящих гидрофобов
Как жилось в подводной деревне Кусто?
Как жилось в подводной деревне Кусто?
Набирающие популярность в сообществах
Откажутся ли Дачники от автомобилей?
Откажутся ли Дачники от автомобилей?
Московское метро в 1935 году
Московское метро в 1935 году
Хоть что-то детское бесплатно. Карта Тинькофф Джуниор
Хоть что-то детское бесплатно. Карта Тинькофф Джуниор
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Каждый раз одно и тоже

Лучшие демотиваторы
Музыкальный киоск

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Прикол#интересное#США#фильм#история#Еда#СССР#кот#деньги
#люди#в мире#интересно#факты#знаменитости#полиция#новости#Разное#трейлер#подборка
#животные#Юмор#кино#шоу бизнес#позитив#девушки#сарказм#Россия#дети#фотография
Хоть что-то детское бесплатно. Карта Тинькофф Джуниор Хоть что-то детское бесплатно. Карта Тинькофф Джуниор «Будет проведена конкретная проверка»: поджигатель Корана из Волгограда пожаловался, что его якобы избил сын Кадырова «Будет проведена конкретная проверка»: поджигатель Корана из Волгограда пожаловался, что его... 13 признаков, что пару ждет развод 13 признаков, что пару ждет развод Массажист женился одновременно на десяти девушках Массажист женился одновременно на десяти девушках Короткое счастье британки, которая стала женой привидения Короткое счастье британки, которая стала женой привидения В Индонезии 16-летний школьник женился на 41-летней бизнесвумен В Индонезии 16-летний школьник женился на 41-летней бизнесвумен

На что жалуетесь?

Вернуться