В Чечне увеличили размер калыма за невесту, но запретили дорогие свадебные подарки

Все эти нюансы регламентируются и выполняются не "от балды", а по правилам, установленным, кстати, Духовным управлением мусульман Чеченской Республики. Этот регламент определяет суммы калыма, подарков и ряд норм поведения для молодоженов и их родственников.





Эти правила стали необходимость, т.к. раньше женихи, стараясь пустить пыль в глаза, платили на свадьбах по несколько сотен тысяч (и более) рублей, что противоречило чеченским адатам, поощряющим скромность. Родители женихов, впрягаясь в это безумное соревнование (чтобы перед родственниками не было стыдно) набирали чудовищные кредиты, которые доводили семью до нищеты.





Муфтият Республики решил ограничить это раздолье и несколько дней назад опубликовал нормы по тратам на свадьбу. В частности, были запрещены дорогие подарки и излишества.



