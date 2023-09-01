В Чечне увеличили размер калыма за невесту, но запретили дорогие свадебные подарки

Спойлер: взять в жёны разведенную женщину обойдется на 20 тысяч дешевле.
Свадьба в Чечне - мероприятие солидное. К нему готовятся загодя, чуть ли не с колыбели младенца. Следовать чеченским свадебным традициям дорого, ведь на торжество приглашаются родственники до седьмого колена. А еще требуется выплатить родне невесты калым, подарить подарки!
Все эти нюансы регламентируются и выполняются не "от балды", а по правилам, установленным, кстати, Духовным управлением мусульман Чеченской Республики. Этот регламент определяет суммы калыма, подарков и ряд норм поведения для молодоженов и их родственников.
Эти правила стали необходимость, т.к. раньше женихи, стараясь пустить пыль в глаза, платили на свадьбах по несколько сотен тысяч (и более) рублей, что противоречило чеченским адатам, поощряющим скромность. Родители женихов, впрягаясь в это безумное соревнование (чтобы перед родственниками не было стыдно) набирали чудовищные кредиты, которые доводили семью до нищеты.
Муфтият Республики решил ограничить это раздолье и несколько дней назад опубликовал нормы по тратам на свадьбу. В частности, были запрещены дорогие подарки и излишества.
Однако, увидев их, родственники невест стали роптать из-за невысокого калыма. Они же тоже несут затраты - и солидные, а калым хотя бы как-то помогает компенсировать подготовку к свадьбе. Родные девушек посчитали, что 50 тысяч - слишком маленькая сумма, и Муфтият ЧР был вынужден пересмотреть некоторые пункты из этого документа, в частности - размер калыма.
«Сумма значительно обесценилась в силу инфляции, подорожало все. Поэтому и калым, я думаю, нужно пересмотреть.», - предложил Муфтий ЧР Салах-Хаджи Межиев.
Вопрос был вынесен на голосование, в результате которого за новые правила проголосовало 94 человека, против - 58.
Сам муфтий считает, что сумма калыма в некоторой степени отображает уважение к девушке, ведь даже в трудные времена за невест выплачивали немалый выкуп. В результате голосовавшие согласились с тем, что 80 тысяч рублей за невесту будет достаточно, а для разведённой будет достаточно выкупа в 60 тысяч рублей.
Также Муфтият запретил пышные проводы невесты, т.к. это не соответствует обычаям.
«Проводы девушки в чеченском обществе всегда проходили сдержанно. Сторона жениха приезжала за невестой, уплачивала калым, их встречали несколько человек со стороны девушки. Собраний родственников и лишних людей не было. Такими эти традиции дошли до нас, и нам нужно их сохранять дальше», – сообщил Межиев.
Источник:
- Вор украл подарки молодожёнов
- В Индонезии 16-летний школьник женился на 41-летней бизнесвумен
- «Будет проведена конкретная проверка»: поджигатель Корана из Волгограда пожаловался, что его якобы избил сын Кадырова
- Массажист женился одновременно на десяти девушках
- Полиции Нью-Йорка пришлось применить дубинки и слезоточивый газ, чтобы разогнать фанатов стримера, раздававшего подарки
При этом он только что институт закончил, жена - медсестра. Своего жилья нет.
Деньги свадьбу? - взяли в кредит. Вот где долбо*бы, а не в Чечне.
Я кстати был на настоящей дагестанской свадьбе. В селе, под Махачкалой. Очень громко и шумно, но песдец как дико!!!
В Грозном все ведут себя нормально, пердящих машин нет, меломанов на авто нет, половина машин вообще не тонирована, ещё половина тонирована по закону и процента 2-3 тонированы в хлам, но я так понял это те "кому можно".
Негатива ни на улицах ни в магазинах нет.
Только запрет на шорты напрягает. Ну привык я по жаре в шортах ходить. Сын 6 лет ходил в шортах, никто слова не сказал.
Так что проблема не в Чечне или чеченцах, а в небольшом проценте любой нации.
Мне иногда и за русских стыдно.
Уроды есть везде.
Общался с несколькими разными чеченцами. Студентами. Они говорят, мы отучимся и к себе поедем, там лучше. А сюда едут те, кто места себе не нашел у себя на Родине.