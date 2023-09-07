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Не горько! Молодоженам из Тувы выплатят по 100 тысяч на безалкогольную свадьбу

Не горько! Молодоженам из Тувы выплатят по 100 тысяч на безалкогольную свадьбу

Автор:
07 сентября 2023 15:50
Сообщество : Жить в России
Метки: Тува   безалкогольная   выплата   государственная поддержка   грант   зож   свадьба   трезвая свадьба   
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В республике Тува стартовал правительственный проект "Трезвая свадьба". Его инициировала мэрия Кызыла. Деньги парам, которые отважились отпраздновать торжество в стиле ЗОЖ, выделят в качестве гранта. Сумма выплаты составит 100 тысяч рублей.

Как пояснили в мэрии Кызыла, проект "Трезвая свадьба" - это одна из мер в борьбе с алкоголизацией населения.  Молодожены, которые проведут торжественное мероприятие без капли спиртного, получат в качестве поддержки 100 тысяч рублей.

В городской мэрии к проекту подошли со всей серьезностью, даже провели круглый стол с участием представителей городской администрации, общественных организаций, лидеров общественного мнения и духовенства. В ходе обсуждения, например, предлагалось вместо 100 тысяч для каждой пары молодоженов определить тройку победителей и вручить им к концу года крупные призы, например, машину.

В итоге, решили остановиться на грантах в 100 тысяч рублей, но для всех. Также возник вопрос как проконтролировать трезвой ли была свадьба, если молодожены после ЗАГСа, как правило, отправляются куда-нибудь на природу, - пишет "Тувинская правда".

Но, безвыходных ситуаций не бывает и решение нашлось.

Первая безалкогольная свадьба уже состоялась, сообщают местные СМИ. На днях. Контролировал её "куратор от проекта". Следующие пары, решившие устроить трезвые гуляния, тоже не останутся без внимания - им придется приглашать на свои торжества плюс одного гостя - сотрудника оргкомитета. А у местных чиновников, видимо, работа "дежурного по свадьбе" будет считаться самой престижной.

Впрочем, условие - провести торжество без грамма алкоголя - не единственное. Есть ещё один нюанс, о котором сказано на сайте мэрии Кызыла:

В течение трех последующих суток после свадьбы, молодожены, их родители и свидетели не должны засветиться в криминальных сводках МВД и горотдела.

На реализацию проекта в этом году выделили один миллион рублей, значит фонда хватит всего на 10 торжеств, хотя, заявок, по сообщению местных СМИ, поступило намного больше. В следующем году, излучая оптимизм рапортует администрация, финансирование "Трезвой свадьбы" увеличат в два раза.

По народной традиции, напоминает "Тувинская правда", тувинцы до 40 лет не потребляли спиртное. Лишь по достижении этого возраста мужчинам позволялось попробовать араку. Эти конкурсом и с помощью исконных традиций тувинского народа Мэрия Кызыла намерена объявить войну с алкоголизацией населения, особенно молодых пар – будущих мам и пап.

Источник:

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Метки: Тува   безалкогольная   выплата   государственная поддержка   грант   зож   свадьба   трезвая свадьба   
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6k
MPEG-8 5 часов назад
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51k
turyst 15 минут назад
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20k
Дмитрий К. Час назад
Что за обычай не пить до 40 лет? Если до 40 лет не пить, то потом уже и ни к чему начинать.
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7k
x3matic 2 часа назад
В Туве вообще пора запретить алкоголь.Там пьют почти все кто встал с горшка.И нет никого более йопнутого чем пьяный тувинец.
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4k
Дмитрий Круглов 3 часа назад
Жалко людей не способных нравиться самим себе без самоотравления.
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60k
Александр 3 часа назад
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291
mechatron 3 часа назад
Да было такое. И ещё шутка была - "От безалкогольной свадьбы - к непорочному зачатию!"
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26k
Влад 3 часа назад
Таки в июле этого года вышел рейтинг 100 самых пьющих стран по анализу ЦРУ США. Исследовали 189 стран, Россия на 56-ом месте. Хватит считать всех кругом алкашами.
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57k
Опиум для народа 3 часа назад
-По народной традиции, напоминает "Тувинская правда", тувинцы до 40 лет не потребляли спиртное.
-Вот это хорошая традиция.
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12k
Просто Царь 3 часа назад
Такое уже было в 1985, начинали без алкоголя, а потом все шли в туалет, где нажирались в стельку.
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4k
Lexx 4 часа назад
Ну и будут сидеть все как на похоронах, молча уткнувшись в тарелку. А то можно подумать, что каждый второй, по жизни весельчак и заводила. Придурки, которые эту хрень придумали, сами то поди, нормальные свадьбы справлять будут. Что бы всё как полагается. А всякий придуманный ими отстой - это для смердов и холопов, ну чисто что бы поржать.
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5k
Трям 4 часа назад
Свадьба без алкашки, жизнь без секса, смерть без похорон...
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8k
Дмитрий 4 часа назад
Может я дурак, но! Что мешает "для галочки!" провести безалкогольную свадьбу. Получить деньги. Провести алкогольную свадьбу! С точки зрения условий -они не нарушены. Но! Мы оплачиваем нормальную свадьбу за чужой счёт!......Пользуйтесь!
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2k
ya_pavel 4 часа назад
Мне родители рассказывали, как ходили на трезвые свадьбы в 80-х. Приходили представители администрации, при них пили чай, лимонад. Фотографировались для газеты. А потом доставали водку и весело пили, причем часто вместе с теми же представителями администрации.
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4k
Alex 4 часа назад
Конечно за. Бабки не лишние.
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12k
Copycat 4 часа назад
круто) круто когда есть выбор)
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14k
GROMOZEKA 4 часа назад
Трезвая драка - грустная драка
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81k
Доктор Джонс 4 часа назад
Уже это проходили в эпоху Горбачевского "сухого закона", так называемые "комсомольские свадьбы", когда водку в чайниках по столам разносили...
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Александр 4 часа назад
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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