"Это был ад": видео начала пожара на свадьбе в Ираке, где погибли несколько сотен человек

По данным Иракского Красного полумесяца, погибло более 450 человек, среди них есть множество детей, ведь на восточные свадьбы обычно собираются целыми семьями. МВД более сдержанно в статистике. Ранее заявлялось о 120 погибших и не менее 200 пострадавших. Многие из поступивших в клинику находятся в критическом состоянии. У некоторых обожжено до 60% тела.

Один из родственников молодых сказал, что им удалось выжить. Жених с невестой вовремя успели выбежать из зала, хотя, конечно, такое начало семейной жизни запомнится навсегда.



