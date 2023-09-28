"Это был ад": видео начала пожара на свадьбе в Ираке, где погибли несколько сотен человек

В минувший вторник в городе Хамдания во время свадьбы произошел крупный пожар. В здании зажгли фейерверки, искры от которых мгновенно подпалили отделочные панели. В огненной ловушке оказались сотни гостей и молодожёны.
Вечер вторника. Пышная свадьба Ханин и Ревана. Около тысячи гостей, счастливые жених с невестой. В какой-то момент в зале вспыхивают фейерверки, после чего начинается ад. Огонь перекидывается на свисающий с потолка балдахин - именно этот момент успели снять на видео. После пламя распространяется по залу. Как сообщили в Управлении гражданской обороны и Ирака, здание было отделано легковоспламеняющимися панелями. К тому же, в нём не было системы пожарной сигнализации и каких-либо средств для тушения огня.
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Огонь заблокировал тысячи людей в зале. Многие бросились к запасным выходам, которые, как позже выяснилось, оказались закрытыми.
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В результате свадебное торжество обернулось трагедией. Число жертв до сих пор точно не установлено.
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По данным Иракского Красного полумесяца, погибло более 450 человек, среди них есть множество детей, ведь на восточные свадьбы обычно собираются целыми семьями. МВД более сдержанно в статистике. Ранее заявлялось о 120 погибших и не менее 200 пострадавших. Многие из поступивших в клинику находятся в критическом состоянии. У некоторых обожжено до 60% тела.
Один из родственников молодых сказал, что им удалось выжить. Жених с невестой вовремя успели выбежать из зала, хотя, конечно, такое начало семейной жизни запомнится навсегда.
По указанию федеральных властей в минувшую среду был задержан владелец зала для свадебных торжеств в округе Аль-Хамдания - об этом сообщило Иракское агентство новостей INA.
Премьер-министр Ирака объявил трёхдневный траур по жертвам трагедии,он начнётся с сегодняшнего дня. Власти провинции Найнава, в которой произошёл пожар, сделали траур семидневным.
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И все думают, что уж с ними то такое не случится.