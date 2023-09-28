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"Это был ад": видео начала пожара на свадьбе в Ираке, где погибли несколько сотен человек

"Это был ад": видео начала пожара на свадьбе в Ираке, где погибли несколько сотен человек

Автор:
28 сентября 2023 09:56
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   Молодожёны   ирак   пожар   полиция   свадьба   техника безопасности   тушение огня   
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В минувший вторник в городе Хамдания во время свадьбы произошел крупный пожар. В здании зажгли фейерверки, искры от которых мгновенно подпалили отделочные панели. В огненной ловушке оказались сотни гостей и молодожёны.


Вечер вторника. Пышная свадьба Ханин и Ревана. Около тысячи гостей, счастливые жених с невестой. В какой-то момент в зале вспыхивают фейерверки, после чего начинается ад. Огонь перекидывается на свисающий с потолка балдахин - именно этот момент успели снять на видео. После пламя распространяется по залу. Как сообщили в Управлении гражданской обороны и Ирака, здание было отделано легковоспламеняющимися панелями. К тому же, в нём не было системы пожарной сигнализации и каких-либо средств для тушения огня.


Огонь заблокировал тысячи людей в зале. Многие бросились к запасным выходам, которые, как позже выяснилось, оказались закрытыми.


В результате свадебное торжество обернулось трагедией. Число жертв до сих пор точно не установлено.


По данным Иракского Красного полумесяца, погибло более 450 человек, среди них есть множество детей, ведь на восточные свадьбы обычно собираются целыми семьями. МВД более сдержанно в статистике. Ранее заявлялось о 120 погибших и не менее 200 пострадавших. Многие из поступивших в клинику находятся в критическом состоянии. У некоторых обожжено до 60% тела.


Один из родственников молодых сказал, что им удалось выжить. Жених с невестой вовремя успели выбежать из зала, хотя, конечно, такое начало семейной жизни запомнится навсегда.


По указанию федеральных властей в минувшую среду был задержан владелец зала для свадебных торжеств в округе Аль-Хамдания - об этом сообщило Иракское агентство новостей INA.


Премьер-министр Ирака объявил трёхдневный траур по жертвам трагедии,он начнётся с сегодняшнего дня. Власти провинции Найнава, в которой произошёл пожар, сделали траур семидневным.

Источник:

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Метки: Видео   Молодожёны   ирак   пожар   полиция   свадьба   техника безопасности   тушение огня   
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10  комментариев
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6k
livaneth 49 минут назад
Все помнят, что произошло в "Хромой лошади"
И все думают, что уж с ними то такое не случится.
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12k
Владимир 9 минут назад
Нифига себе, у них народу на свадьбе......
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8k
Алексей 22 минуты назад
Автор, внимательней читай источник и не вводи людей в заблуждение. Погибших И пострадавших 450 людей. Всего погибло чуть больше ста.
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14k
котегRUS Полчаса назад
игры с огнем до добра не доводят - людям это давно пора понять...
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49
ruslan d 40 минут назад
Очень жаль людей , но блин, зажигать такие штуки в помещении ... ужс ...
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76k
Viktor Час назад
А весь интернет пестрит сообщениями, что жених и невеста погибли! Дай Бог канешн, но факты вещь упрямая....
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17k
Марина Час назад
Хороший тамада...
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Kostiantyn Yeryhin Час назад
мда. что тут сказать. Соболезную
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