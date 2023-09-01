Скульптуру Русалки в Кандалакше сравнили с воронежской Алёнкой

А властям города она нравится. Скульптуру они сравнивают не с Алёнкой, а с Эйфелевой башней, которая тоже поначалу не нравилась парижанам, но в итоге стала символом французской столицы.
Сегодня, 1 сентября, на Морской набережной в Кандалакше (Мурманская область) установили металлическую скульптуру Русалки, чей облик местные жители сразу начали сравнивать с нововоронежской Алёнкой и ругать местные власти за трату бюджетных средств на такую "красоту".
Однако местные власти только обрадовались негодованию жителей в соцсетях и заявили, что ожидали такой реакции, но люди привыкнут и полюбят Русалку из металлолома, как парижане некогда полюбили Эйфелеву башню, которая после протестов превратилась в символ французской столицы.
"Арт-объект, конечно же, специфичный, но я считаю, что произведение достаточно крутое. И большинство отзывов положительные, где-то 70% поддержали", — заявил глава администрации Кандалакшского района Ярослав Шалагин
Шалагин счёл неуместным сравнение Русалки с Алёнушкой, поскольку это совсем разные персонажи.
Для нас всех Алёнушка — милая девушка с тонким голоском из советского фильма. А Русалка — мифическое существо, обитает в суровых северных морях, никак у неё не должно быть миловидного лица.
Чиновник добавил, что бюджетных денег на скульптуру потратили немного — только на постамент, перевозку и установку. А саму Русалку городу подарил местный скульптор, который работал над ней 2 года.
При этом Шалагин заявил, что Русалка не повторит судьбу Алёнки — переносить скульптуру не будут.
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Была бы обычная русалка, кто бы про неё написал?
А так, столько бесплатной рекламы, которая привлечет туристов на набережную! И все засветились, и и глава администрации, и скульптор, про которого никто раньше даже не слышал.
А вот кораблик сопрут! 100%.
И воронежской Аленки одной бы хватило...
А так... парад уродцев идёт.