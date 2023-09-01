Скульптуру Русалки в Кандалакше сравнили с воронежской Алёнкой

Сегодня, 1 сентября, на Морской набережной в Кандалакше (Мурманская область) установили металлическую скульптуру Русалки, чей облик местные жители сразу начали сравнивать с нововоронежской Алёнкой и ругать местные власти за трату бюджетных средств на такую "красоту".





Однако местные власти только обрадовались негодованию жителей в соцсетях и заявили, что ожидали такой реакции, но люди привыкнут и полюбят Русалку из металлолома, как парижане некогда полюбили Эйфелеву башню, которая после протестов превратилась в символ французской столицы.



