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Скульптуру Русалки в Кандалакше сравнили с воронежской Алёнкой

Скульптуру Русалки в Кандалакше сравнили с воронежской Алёнкой

Автор:
01 сентября 2023 19:38
Сообщество : Жить в России
Метки: Кандалакша   власти   критика   металлолом   русалка   скульптура   
986
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А властям города она нравится. Скульптуру они сравнивают не с Алёнкой, а с Эйфелевой башней, которая тоже поначалу не нравилась парижанам, но в итоге стала символом французской столицы.

Сегодня, 1 сентября, на Морской набережной в Кандалакше (Мурманская область) установили металлическую скульптуру Русалки, чей облик местные жители сразу начали сравнивать с нововоронежской Алёнкой и ругать местные власти за трату бюджетных средств на такую "красоту".


Однако местные власти только обрадовались негодованию жителей в соцсетях и заявили, что ожидали такой реакции, но люди привыкнут и полюбят Русалку из металлолома, как парижане некогда полюбили Эйфелеву башню, которая после протестов превратилась в символ французской столицы.


"Арт-объект, конечно же, специфичный, но я считаю, что произведение достаточно крутое. И большинство отзывов положительные, где-то 70% поддержали", — заявил глава администрации Кандалакшского района Ярослав Шалагин

Шалагин счёл неуместным сравнение Русалки с Алёнушкой, поскольку это совсем разные персонажи.


Для нас всех Алёнушка — милая девушка с тонким голоском из советского фильма. А Русалка — мифическое существо, обитает в суровых северных морях, никак у неё не должно быть миловидного лица.


Чиновник добавил, что бюджетных денег на скульптуру потратили немного — только на постамент, перевозку и установку. А саму Русалку городу подарил местный скульптор, который работал над ней 2 года.

При этом Шалагин заявил, что Русалка не повторит судьбу Алёнки — переносить скульптуру не будут.

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Метки: Кандалакша   власти   критика   металлолом   русалка   скульптура   
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11  комментариев
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1M
NAZARETH (модер) Час назад
Художника обидеть может каждый...
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2k
Безумный Точильщик 7 минут назад
[мат]...
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−1
Фрол 10 минут назад
Да уж.Ученики Церетели радуют глаз и сердце.
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1k
lafonten 15 минут назад
Откуда в Кандалакше русалкам взяться? Озябнут...
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47k
Максим Т. 16 минут назад
Да, это не антик...
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86k
Татьяна Юсова Полчаса назад
Суть таких скульптур не эстетическое удовольствие и реалистичность модели, а привлечение внимания.
Была бы обычная русалка, кто бы про неё написал?
А так, столько бесплатной рекламы, которая привлечет туристов на набережную! И все засветились, и и глава администрации, и скульптор, про которого никто раньше даже не слышал.
А вот кораблик сопрут! 100%.
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3k
lekha-fil 45 минут назад
Да нормальная русалка. Чё вы.
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62k
doker Час назад
Всё таки Эйфелева башня одна.
И воронежской Аленки одной бы хватило...
А так... парад уродцев идёт.
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6k
hhwost Час назад
я слишком стар для этого дерьма (с)
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