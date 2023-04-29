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Жопастая русалка ошарашила жителей Италии

Жопастая русалка ошарашила жителей Италии

Автор:
29 апреля 2023 09:43
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Пышные формы   искусство   италия   русалка   скульптура   тайна русалки   
1458
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Студенты художественной школы Луиджи Россо создали статую, которая вызвала многочисленные споры в сети и приоткрыла тайну, как же русалки ходили бы в туалет, если бы существовали на самом деле.

Верх женщины + низ рыбы - вот вам стандартная русалка, но кто сказал, что у нее не может быть пышных форм? Огромная задница и слишком пышная грудь - отличительные черты еще не открытой статуи, установленной на площади имени учёного Риты Леви-Монтальчини в Апулии, в северной части Монополи.


В соцсетях тут же начались дебаты о том, что русалка слишком жопастая, да и вообще похожа на жертву пластического хирурга, переборщившего с силиконом у своей клиентки. Но оказалось не всё так просто.


Директор художественной школы Адольфо Марчиано выступил в защиту работы своих учеников и заявил, что русалка «может быть прочитана как дань уважения женщине, которая красива, даже если пышная, достаточно с нас моделей идеальной женщины".


Мэр города поручил студентам создать различные статуи, в том числе одну на «морскую» тематику. «Они собрались вместе и придумали идею русалки. Горсовету показали макет, который был одобрен, и было принято решение, что скульптура будет размещена на площади. По телевидению вы видите рекламу с очень худыми моделями, но сирена — это дань подавляющему большинству женщин с пышными формами, особенно в нашей стране. Было бы плохо, если бы вместо этого мы представляли слишком худую женщину».

Ну а пока провокационную скульптуру до её открытия прикрыли от любопытных глаз, хотя, что мы там уже не видели?

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Метки: Пышные формы   искусство   италия   русалка   скульптура   тайна русалки   
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5  комментариев
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16k
K7OO Час назад
А кто сказал, что это неправильная русалка? Их кто-то видел вживую?)
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841
Igor Grishaev Полчаса назад
Так вот с кого Киркоров свою новую задницу делал
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10k
Ф Ив 39 минут назад
Не русалка, а сирена, русалка это персонаж славянской мифологии, у которых в отличие от сирен ноги. Не нужно путать этих персонажей.
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livaneth Час назад
Ссылка www.youtube.com
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8k
Александр Маслов Час назад
"Жопастая..."? Yes!!! ... Причём ...и с аверса и с реверса
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