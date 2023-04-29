Жопастая русалка ошарашила жителей Италии

Студенты художественной школы Луиджи Россо создали статую, которая вызвала многочисленные споры в сети и приоткрыла тайну, как же русалки ходили бы в туалет, если бы существовали на самом деле.
Верх женщины + низ рыбы - вот вам стандартная русалка, но кто сказал, что у нее не может быть пышных форм? Огромная задница и слишком пышная грудь - отличительные черты еще не открытой статуи, установленной на площади имени учёного Риты Леви-Монтальчини в Апулии, в северной части Монополи.
В соцсетях тут же начались дебаты о том, что русалка слишком жопастая, да и вообще похожа на жертву пластического хирурга, переборщившего с силиконом у своей клиентки. Но оказалось не всё так просто.
Директор художественной школы Адольфо Марчиано выступил в защиту работы своих учеников и заявил, что русалка «может быть прочитана как дань уважения женщине, которая красива, даже если пышная, достаточно с нас моделей идеальной женщины".
Мэр города поручил студентам создать различные статуи, в том числе одну на «морскую» тематику. «Они собрались вместе и придумали идею русалки. Горсовету показали макет, который был одобрен, и было принято решение, что скульптура будет размещена на площади. По телевидению вы видите рекламу с очень худыми моделями, но сирена — это дань подавляющему большинству женщин с пышными формами, особенно в нашей стране. Было бы плохо, если бы вместо этого мы представляли слишком худую женщину».
Ну а пока провокационную скульптуру до её открытия прикрыли от любопытных глаз, хотя, что мы там уже не видели?
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