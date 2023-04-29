Жопастая русалка ошарашила жителей Италии

Директор художественной школы Адольфо Марчиано выступил в защиту работы своих учеников и заявил, что русалка «может быть прочитана как дань уважения женщине, которая красива, даже если пышная, достаточно с нас моделей идеальной женщины".

Мэр города поручил студентам создать различные статуи, в том числе одну на «морскую» тематику. «Они собрались вместе и придумали идею русалки. Горсовету показали макет, который был одобрен, и было принято решение, что скульптура будет размещена на площади. По телевидению вы видите рекламу с очень худыми моделями, но сирена — это дань подавляющему большинству женщин с пышными формами, особенно в нашей стране. Было бы плохо, если бы вместо этого мы представляли слишком худую женщину».