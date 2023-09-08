В Бурятии решили заняться благоустройством и построили будку за 600 тысяч рублей

Прокуратура уже начала проверку.
В Бурятии есть посёлок Новокижингинск. Местные власти решили заняться его благоустройством и предложили жителям несколько вариантов «реновации» сквера.
Вот макет, который все поддержали.
А вот что построили. Ожидания и реальность.
На «благоустройство» ушло 600 тысяч рублей. Жители возмущаются и полагают, что им зачем-то построили автобусную остановку: «У нaс, на минyтoчкy, дaжe aвтoбycы нe xoдят».
Делом заинтересовалась прокуратура. Подключился и глава aдминиcтpaции Hoвoкижингинcкa Baлepий Kyзьмин. Он заявил, что изначально сделали дизайн-проект на 1,2 миллиона рублей, но власти выделили лишь половину этой суммы.
Вот как её освоили:
371 200 рублей ушли на танцпол 64 кв. метров, в 168 тысяч pyблeй обошёлся навес и в 60 тыс. рублей - металлическая опора.
Глава посёлка призвал жителей успокоиться и добавил, что сделана лишь часть работы. Второй этап запланирован на 2024 год. Но как из этого чуда сделают что-то похожее на макет с картинки, пока не ясно.
Источник:
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