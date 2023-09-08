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В Бурятии решили заняться благоустройством и построили будку за 600 тысяч рублей

В Бурятии решили заняться благоустройством и построили будку за 600 тысяч рублей

Автор:
08 сентября 2023 18:33
Сообщество : Жить в России
Метки: Бурятия   благоустройство   будка   власти   макет   сквер   
1584
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Прокуратура уже начала проверку.

В Бурятии есть посёлок Новокижингинск. Местные власти решили заняться его благоустройством и предложили жителям несколько вариантов «реновации» сквера.

Вот макет, который все поддержали.

А вот что построили. Ожидания и реальность.

На «благоустройство» ушло 600 тысяч рублей. Жители возмущаются и полагают, что им зачем-то построили автобусную остановку: «У нaс, на минyтoчкy, дaжe aвтoбycы нe xoдят».

Делом заинтересовалась прокуратура. Подключился и глава aдминиcтpaции Hoвoкижингинcкa Baлepий Kyзьмин. Он заявил, что изначально сделали дизайн-проект на 1,2 миллиона рублей, но власти выделили лишь половину этой суммы.

Вот как её освоили:

371 200 рублей ушли на танцпол 64 кв. метров, в 168 тысяч pyблeй обошёлся навес и в 60 тыс. рублей - металлическая опора.

Глава посёлка призвал жителей успокоиться и добавил, что сделана лишь часть работы. Второй этап запланирован на 2024 год. Но как из этого чуда сделают что-то похожее на макет с картинки, пока не ясно.

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Метки: Бурятия   благоустройство   будка   власти   макет   сквер   
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Den Li 57 минут назад
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Saplus 44 секунды назад
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Бритва 50 секунд назад
всё ушло на фундамент.
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Афанасий Борщёв 14 минут назад
168 тр несколько листов профнастила? )))))))))))))))))))))))))))))))))))))
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Джавид Исмаилов 16 минут назад
Это еще кого-то удивляет!?
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yahaomsk 18 минут назад
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Sergey Полчаса назад
Чинуши все не нажрутся.
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turyst Полчаса назад
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x3matic 43 минуты назад
Тоже мне открытие.В подмосковье и не такое прокатывает.А губернатору хоть ссы в глаза,все божья роса.
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6k
MPEG-8 47 минут назад
В Бурятии решили заняться благоустройством и построили будку за 600 тысяч рублейПосмотреть
В Бурятии решили заняться благоустройством и построили будку за 600 тысяч рублей
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