Скульптор превращает старые железки в произведения искусства

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Талант дается не каждому, но одного таланта мало: нужно много решимости и труда, чтобы создать что-то удивительное практически из ничего. И именно этим занимается скульптор по металлолому Джон Лопес. Из старого железного хлама и сельскохозяйственной техники он создает, без преувеличения, шедевры. Посмотрите.
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Он много чего делал, и металлическую сварку в том числе. А потом нашел свое настоящее призвание
Лопесу повезло, что он обнаружил свой талант к скульптуре на последнем курсе колледжа, когда проходил обязательный курс в Северном государственном университете
Неудивительно, что его скульптуры так востребованы. Каждая из них - произведение искусства
Источник: — переведено специально для fishki.net
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