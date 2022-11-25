Скульптор превращает старые железки в произведения искусства

Талант дается не каждому, но одного таланта мало: нужно много решимости и труда, чтобы создать что-то удивительное практически из ничего. И именно этим занимается скульптор по металлолому Джон Лопес. Из старого железного хлама и сельскохозяйственной техники он создает, без преувеличения, шедевры. Посмотрите.

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Джон Лопес вырос на ранчо в Южной Дакоте 0 Источник:

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Он много чего делал, и металлическую сварку в том числе. А потом нашел свое настоящее призвание 0 Источник:

И это создание красивых скульптур из металлолома и старой сельскохозяйственной техники 0 Источник:

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Лопесу повезло, что он обнаружил свой талант к скульптуре на последнем курсе колледжа, когда проходил обязательный курс в Северном государственном университете 0 Источник:

И теперь его работы продаются по всей стране 0 Источник:

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Неудивительно, что его скульптуры так востребованы. Каждая из них - произведение искусства 0 Источник:

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