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Скульптор превращает старые железки в произведения искусства

Скульптор превращает старые железки в произведения искусства

Автор:
25 ноября 2022 17:07
Сообщество : Искусство
Метки: Вот это ДА   джон лопес   искусство   красота   металлолом   скульптор   скульптура   скульптуры из металлолома   
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Талант дается не каждому, но одного таланта мало: нужно много решимости и труда, чтобы создать что-то удивительное практически из ничего. И именно этим занимается скульптор по металлолому Джон Лопес. Из старого железного хлама и сельскохозяйственной техники он создает, без преувеличения, шедевры. Посмотрите.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Вот это ДА   джон лопес   искусство   красота   металлолом   скульптор   скульптура   скульптуры из металлолома   
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