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В Нововоронеже установили новую версию "Алёнки"

В Нововоронеже установили новую версию "Алёнки"

Автор:
02 июля 2022 15:37
Сообщество : Жить в России
Метки: Девушка   Нововоронеж   аленка   было стало   видео   памятник   
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Два года назад в бывшем селе Новая Аленовка, а ныне северном микрорайоне города Нововоронежа Воронежской области местные власти установили "шедевральную" скульптуру, которая моментально стала героиней кучи мемов и даже была практически признана символом года, но теперь на её месте появилась новая версия — Алёнка 2.0.

После возмущений сельчан "постапокалиптическую красавицу" убрали и теперь на её месте установили новый памятник девушке, которая по легенде основала местное село Новая Алёновка.


Она по-настоящему красива и женственна, по-девичьи хрупка и изящна. Облачена красавица в длинный сарафан. Автор памятника московский скульптор Виталий Казанский.


Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Девушка   Нововоронеж   аленка   было стало   видео   памятник   
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9  комментариев
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3k
Copycat 2 часа назад
Вот примерно так в моей голове выглядит разница между каким то шлаком который любой бездарь может навалять и называемое сейчас "современное искусство"(старая аленка) и нормальным искусством на которое приятно посмотреть по тому что получаешь созерцательное удовольствие и глядя на которое видно что у человека есть навык и талант (новая аленка)

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9k
a_komolow 4 минуты назад
Земля и небо!
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2k
Vovan Petroff 20 минут назад
Там ещё по коню анатомические вопросы остались.
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56
Максим Макашев 37 минут назад
У новой скульптуры ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ лицо, а не маска персонажа из фильма ужасов
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2k
Трям 38 минут назад
Гавно. Первая прикольней.
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30k
MatveiVainrub 54 минуты назад
Алёнка 2.0 full version - намного лучше
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