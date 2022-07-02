В Нововоронеже установили новую версию "Алёнки"

Два года назад в бывшем селе Новая Аленовка, а ныне северном микрорайоне города Нововоронежа Воронежской области местные власти установили "шедевральную" скульптуру, которая моментально стала героиней кучи мемов и даже была практически признана символом года, но теперь на её месте появилась новая версия — Алёнка 2.0.