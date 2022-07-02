В Нововоронеже установили новую версию "Алёнки"

Два года назад в бывшем селе Новая Аленовка, а ныне северном микрорайоне города Нововоронежа Воронежской области местные власти установили "шедевральную" скульптуру, которая моментально стала героиней кучи мемов и даже была практически признана символом года, но теперь на её месте появилась новая версия — Алёнка 2.0.
После возмущений сельчан "постапокалиптическую красавицу" убрали и теперь на её месте установили новый памятник девушке, которая по легенде основала местное село Новая Алёновка.
Она по-настоящему красива и женственна, по-девичьи хрупка и изящна. Облачена красавица в длинный сарафан. Автор памятника московский скульптор Виталий Казанский.
Источник:
АНТИФИШКИ
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