«Пускай закроет рот и живёт в своей Испании»: российский тренер жёстко высказалась об уехавшей Елене Исинбаевой

Ну, и слава Богу, что она свалила отсюда с такими открытыми глазами. «Я с Бахом (Томас Бах — президент МОК, прим.) дотёрла, а майор — это все номинально». Ребят, ну так нельзя. Сначала ты у президента на груди плачешь, а потом Родину предаешь. Надо как-то определиться, она уже не маленькая девочка. Детей уже воспитывает своих.

Не пыталась и никогда не пойму ее. Да, это ее выбор, но я ее не пойму. Особенно из-за того, что она отреклась от ЦСКА. Для меня это еще более неприятно. А можно быть олимпийским чемпионом номинально? Тогда пускай закроет свой рот и живёт в своей Испании, или где она там живёт? И радуется жизни там теперь.