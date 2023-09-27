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«Пускай закроет рот и живёт в своей Испании»: российский тренер жёстко высказалась об уехавшей Елене Исинбаевой

«Пускай закроет рот и живёт в своей Испании»: российский тренер жёстко высказалась об уехавшей Елене Исинбаевой

Автор:
27 сентября 2023 16:35
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Елена Исинбаева   елена вяльбе   звание   критика   прыжки с шестом   чемпионка   
2149
11

И добавила, что раз уж Елена открестилась от всего, что связано с родиной, тогда уж пусть откажется и от Олимпийских медалей.

Елена Исинбаева - выдающаяся российская спортсменка. Её дисциплина - прыжки с шестом. В них она добилась фантастических результатов: чемпионка Европы, два золота на Олимпиадах 2004 и 2008 годов, бронза на Олимпиаде 2012. Три победы на чемпионатах мира и 28 рекордов по высоте прыжка. Последний из них - 5,06 метра, не побит до сих пор.

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Равных ей атлетов пока ещё не появилось.

А ещё она майор ВС России и в 2012 году была доверенным лицом Владимира Владимировича Путина на выборах. В 2013 году высказывалась в защиту законов о запрете гей-пропаганды среди несовершеннолетних. Тогда это вызвало скандал в Европе и Елену обвинили в гомофобии. В 2016 году спортсменка приезжала поддержать российских военных на базу в Сирии. В 2018-м, перед выборами президента, Исинбаева входила в Putin Team. В 2020 году участвовала в рабочей группе, которая занималась поправками к Конституции РФ.

С 2016 года Елена входит в Международный Олимпийский Комитет (МОК). Сейчас проживает на испанском острове Тенерифе. В местной прессе узнали о её воинском звании, подняли шум и спортсменку отстранили от работы в МОК. Вскоре Исинбаева сделала такое заявление:

В нашей стране таких заявлений не поняли. Министр спорта Олег Матыцин сообщил:

Здесь абсолютно однозначная оценка — недопустимо так относиться к воинскому званию, к гражданской позиции и событиям, которые происходят в твоей родной стране. Каждый человек, любящий свою страну, однозначно отрицательно относится к таким заявлениям.

А в Дагестане переименовали стадион:

Правительство Республики Дагестан постановляет переименовать государственное бюджетное учреждение Республики Дагестан «Стадион имени олимпийской чемпионки имени Елены Исинбаевой» в государственное бюджетное учреждение республики Дагестан «Стадион Труд», - прокомментировали в местной пресс-службе.

Недавно о Елене жёстко высказалась глава Федерации лыжных гонок РФ и прославленный тренер Елена Вяльбе:

Ну, и слава Богу, что она свалила отсюда с такими открытыми глазами. «Я с Бахом (Томас Бах — президент МОК, прим.) дотёрла, а майор — это все номинально». Ребят, ну так нельзя. Сначала ты у президента на груди плачешь, а потом Родину предаешь. Надо как-то определиться, она уже не маленькая девочка. Детей уже воспитывает своих.

Не пыталась и никогда не пойму ее. Да, это ее выбор, но я ее не пойму. Особенно из-за того, что она отреклась от ЦСКА. Для меня это еще более неприятно. А можно быть олимпийским чемпионом номинально? Тогда пускай закроет свой рот и живёт в своей Испании, или где она там живёт? И радуется жизни там теперь.

В ответ на критику, Елена опубликовала в своих соцсетях стихотворение. Вот его первые четверостишья:

Когда в тебя бросают камни,

Ты гордо голову держи,

Ведь у тебя на сердце правда,

В словах нет даже капли лжи.

Когда во след тебе злословят,

Или смеются за спиной,

Ты о любви молитву вспомни,

И знай, что ангелы с тобой.

Судя по предыдущему заявлению Елены Исинбаевой, в Россию она возвращаться не планирует. По крайней мере, в ближайшее время.

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Метки: Елена Исинбаева   елена вяльбе   звание   критика   прыжки с шестом   чемпионка   
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21  комментарий
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15k
FatZilla 2 часа назад
Вообще плевать. Без спортсменов таких мы проживем. Возвращались бы лучше "мозги" и хорошие кадры, нужные для реальных дел.
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443
Алексей Павлиди 2 минуты назад
Надо меньше о них вспоминать. А предателей нигде не любят.
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23k
ЦСКА 6 минут назад
Интересно,если майор ВС РФ, значит присягу давала! О чем тогда вообще речь идет!!??
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−16
james 21 минуту назад
Она молодец, одна из немногих с мозгами, которая понимает, что если страна говно, надо не как чмошник и лох с говном в голове в виде патриотизма жить и терпеть, а просто поменять страну и жить свою жизнь так как хочешь, счастливо
Жизнь один раз не для того даётся чтобы быть чмошником ради каких то втирающих патриотизм долбойобов
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−16
james 24 минуты назад
Олимпийские медали это её заслуга, а не родины) это не родина выступала, не тренера, а она сама, её тело, её физические данные, своё здоровье на тренировках просадив и тысячи часов жизни тренировкам отдав, олимпийский комитет дал их именно ей, за её тренировки и заслуги, а не её тренерам и родине
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61
Орёл Полчаса назад
прыгунья с шестом...куда она с эти шестом запрыгнет, что бы что?! и некрасиво, бабы перекачанные! абсолютно бестолковый спорт, как и женская команда в пожарке, которой в жизни не существует! но, власть их использует для пиара, думает что они на кого-то впечатление произведут... а, нам они нах не нужны!!!
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390k
Алексей Полчаса назад
а можно не писать о говне? при чем это не только к этой куче относиться,а ко всем кто свалил и п..здит невпопад
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14k
Ser 36 минут назад
БРАВО!

Тренер и Гражданин!
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22k
Альберт 45 минут назад
"...абсолютно однозначная оценка недопустимо так относиться к воинскому званию..."

Недопустимо воинские звания и боевые награды присваивать всякой шантрапе.
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61
Орёл Альберт 36 минут назад
а как иначе если "шантрапа" входит в путинтиим и комиссию по изменению Конституции?!
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53k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 52 минуты назад
я таких называю "тихушники" пока всё хорошо он норм, а случись какая ситуёвина он на тебя смотрит как на идиота и скажет "это твои пробемы чувак"!" и свалит в туман.
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3k
* You All 54 минуты назад
да кому она сдалась.как и все певуны весь талант которых под фонеру рот открывать,да актеришки,пусть все катятся. другое дело инженеры,техники...мозги в общем
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15k
Kucher Час назад
Актёры и спортсмены - самые бесполезные члены общества, которых мы сами (не только в России, а во многих странах) возвели в "элиту". Вот они и возомнили себя "совестью нации".
Элита - это учёные, врачи, учителя. инженеры, военные, рабочие... Те кто реальную пользу приносит стране. Только этого не ценят ни простые люди, ни Министерство финансов.
Тысячу раз об этом говорил и ещё тысячу повторю.
Можете начинать минусовать, как обычно.
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August

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