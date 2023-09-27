«Пускай закроет рот и живёт в своей Испании»: российский тренер жёстко высказалась об уехавшей Елене Исинбаевой

И добавила, что раз уж Елена открестилась от всего, что связано с родиной, тогда уж пусть откажется и от Олимпийских медалей.
Елена Исинбаева - выдающаяся российская спортсменка. Её дисциплина - прыжки с шестом. В них она добилась фантастических результатов: чемпионка Европы, два золота на Олимпиадах 2004 и 2008 годов, бронза на Олимпиаде 2012. Три победы на чемпионатах мира и 28 рекордов по высоте прыжка. Последний из них - 5,06 метра, не побит до сих пор.
Равных ей атлетов пока ещё не появилось.
А ещё она майор ВС России и в 2012 году была доверенным лицом Владимира Владимировича Путина на выборах. В 2013 году высказывалась в защиту законов о запрете гей-пропаганды среди несовершеннолетних. Тогда это вызвало скандал в Европе и Елену обвинили в гомофобии. В 2016 году спортсменка приезжала поддержать российских военных на базу в Сирии. В 2018-м, перед выборами президента, Исинбаева входила в Putin Team. В 2020 году участвовала в рабочей группе, которая занималась поправками к Конституции РФ.
С 2016 года Елена входит в Международный Олимпийский Комитет (МОК). Сейчас проживает на испанском острове Тенерифе. В местной прессе узнали о её воинском звании, подняли шум и спортсменку отстранили от работы в МОК. Вскоре Исинбаева сделала такое заявление:
Здесь абсолютно однозначная оценка — недопустимо так относиться к воинскому званию, к гражданской позиции и событиям, которые происходят в твоей родной стране. Каждый человек, любящий свою страну, однозначно отрицательно относится к таким заявлениям.
А в Дагестане переименовали стадион:
Правительство Республики Дагестан постановляет переименовать государственное бюджетное учреждение Республики Дагестан «Стадион имени олимпийской чемпионки имени Елены Исинбаевой» в государственное бюджетное учреждение республики Дагестан «Стадион Труд», - прокомментировали в местной пресс-службе.
Недавно о Елене жёстко высказалась глава Федерации лыжных гонок РФ и прославленный тренер Елена Вяльбе:
Ну, и слава Богу, что она свалила отсюда с такими открытыми глазами. «Я с Бахом (Томас Бах — президент МОК, прим.) дотёрла, а майор — это все номинально». Ребят, ну так нельзя. Сначала ты у президента на груди плачешь, а потом Родину предаешь. Надо как-то определиться, она уже не маленькая девочка. Детей уже воспитывает своих.
Не пыталась и никогда не пойму ее. Да, это ее выбор, но я ее не пойму. Особенно из-за того, что она отреклась от ЦСКА. Для меня это еще более неприятно. А можно быть олимпийским чемпионом номинально? Тогда пускай закроет свой рот и живёт в своей Испании, или где она там живёт? И радуется жизни там теперь.
В ответ на критику, Елена опубликовала в своих соцсетях стихотворение. Вот его первые четверостишья:
Когда в тебя бросают камни,
Ты гордо голову держи,
Ведь у тебя на сердце правда,
В словах нет даже капли лжи.
Когда во след тебе злословят,
Или смеются за спиной,
Ты о любви молитву вспомни,
И знай, что ангелы с тобой.
Судя по предыдущему заявлению Елены Исинбаевой, в Россию она возвращаться не планирует. По крайней мере, в ближайшее время.
Источник:
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Жизнь один раз не для того даётся чтобы быть чмошником ради каких то втирающих патриотизм долбойобов
Тренер и Гражданин!
Недопустимо воинские звания и боевые награды присваивать всякой шантрапе.
Элита - это учёные, врачи, учителя. инженеры, военные, рабочие... Те кто реальную пользу приносит стране. Только этого не ценят ни простые люди, ни Министерство финансов.
Тысячу раз об этом говорил и ещё тысячу повторю.
Можете начинать минусовать, как обычно.