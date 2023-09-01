Кадры со съемок и интересные факты о фильме "Крепкий орешек", о которых многие не знают

Фильм "Крепкий орешек", вышедший в 1988 году, стал не только настоящим хитом, но и раскрыл Брюса Уилиса как звезду боевиков, ведь до этого за ним закрепилось амплуа комедийного актера. Более того, фильм стал по сути первопроходцем в жанре боевика в закрытом пространстве.
И сегодня я хотел бы рассказать вам несколько интересных фактов о фильме "Крепкий орешек", а также показать интересные кадры со съемок данной ленты.
1. Изначально, планировалось, что исполнителем главной роли в фильме "Крепкий орешек" станет Арнольд Шварценеггер. Также, в сети распространился слух, что сам фильм должен был стать по сути продолжением фильма "Коммандо". Но Арни отказался от съемок, из-за чего сценарий пришлось переписывать. Сам же сценарист фильма "Крепкий орешек" опроверг этот миф, сказав, что ничего подобного не было.
Также, на эту роль приглашали Сильвестра Сталлоне и Берта Рейнольдса, но они также отказались сниматься в этом фильме. В итоге киноделы решили попробовать на эту роль малоизвестного актера Брбса Уилиса, который до этого снимался лишь в комедиях, а также в сериалах. Наибольшую популярность Уилис обрел благодаря сериалу "Детективное агентство Лунный свет", поэтому его лицо нельзя было назвать неизвестным.
И несмотря на то, что Брюс до этого не снимался в боевиках, ему удалось отлично исполнить роль Джона Макклейна, приправив ее щепоткой юмора. За это он, кстати, получил весьма немаленький гонорар в размере 5 миллионов долларов, что даже превысило гонорар Арнольда Шварценеггера за его роль в фильме "Хищник". Кстати, если вам интересно узнать, как снимался фильм хищник, то рекомендую вам посмотреть мое видео.
Тем не менее, создатели решили подстраховаться, поэтому они не стали "лепить" лицо Брюса Уилиса на оригинальный постер к фильму. Изначально на постере красовалось лишь здание, и только позже туда был добавлен сам Брюс Уилис.
2. В одном из моментов можно услышать фразу, что Джон Макклейн мог бы стать неплохим барменом. Это своего рода отсылка, ведь до своей кинокарьеры Брюс Уилис действительно работал барменом.
3. В оригинале Макклейн борется с немецкими террористами, но в немецкой версии картины террористов сделали британцами, поменяв им имена с Ганса на Джека, а с Карла на Чарльза.
4. Уилис не мог работать утром и днем, так как в это время он снимался в сериале "Детективное агентство Лунный свет". Поэтому съемки "Крепкого орешка" велись преимущественно вечером и ночью.
5. Алан Рикман постоянно вздрагивал при каждом выстреле, что никак не соответствовало характеру его персонажа Ганса Грубера. Поэтому в эти моменты лицо Рикмана никогда не показывали крупным планом.
6. Фильм "Крепкий орешек" оказался коммерчески успешным, собрав 138 миллионов долларов при бюджете всего в 28 миллионов. Более того, фильм был номинирован на премию "Оскар" в четырех номинациях, правда ни одной статуэтки взять так и не удалось.
7. В оригинальной книге главный герой спасает не свою жену, а дочь. Создатели почему-то решили заменить родственника. Кстати, Бонни Беделиа, которая сыграла жену Макклейна, рекомендовал сам Брюс Уилис.
8. Роль Ганса Грубера стала по сути первой большой работой в кино для британского актера Алана Рикмана. До этого он снимался в основном в телевизионных фильмах, сериалах, а также участвовал в театральных постановках. И именно эта роль открыла ему дорогу в большое кино.
9. Смерть Грубера снималась на фоне зеленого экрана. Актер висел на 6-метровой высоте и должен был приземлиться на специальную подушку. Режиссер сказал актеру, что его руки отпустят на счет три, но он схитрил, так как руку актера отпустили на счет ДВА, благодаря чему получилось добиться наиболее естественной реакции падения.
10. Алан Рикман и Брюс Уилис получили травмы во время съемок. Во время съемок одной из сцен Рикман неудачно упал, из-за чего несколько недель он был вынужден передвигаться с помощью костыля.
А вот Брюс Уилис забыл надеть беруши во время съемок сцены стрельбы из под стола, из-за чего оглох на левое ухо.
11. В оригинале фильм носит название "Die hard", что по сути является выражением, которое означает "несгибаемый" или "упорный". Для локализаторов это оказалось слишком сложно, поэтому в разных странах фильм переводили по-своему. Так, например, в Финляндии фильм значится как "Через мой труп", в Польше - "Стеклянная западня", в Норвегии - "Боевой небоскреб", а в Германии - "Умри медленно".
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