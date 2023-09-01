Кадры со съемок и интересные факты о фильме "Крепкий орешек", о которых многие не знают

Также, на эту роль приглашали Сильвестра Сталлоне и Берта Рейнольдса, но они также отказались сниматься в этом фильме. В итоге киноделы решили попробовать на эту роль малоизвестного актера Брбса Уилиса, который до этого снимался лишь в комедиях, а также в сериалах. Наибольшую популярность Уилис обрел благодаря сериалу "Детективное агентство Лунный свет", поэтому его лицо нельзя было назвать неизвестным.

И несмотря на то, что Брюс до этого не снимался в боевиках, ему удалось отлично исполнить роль Джона Макклейна, приправив ее щепоткой юмора. За это он, кстати, получил весьма немаленький гонорар в размере 5 миллионов долларов, что даже превысило гонорар Арнольда Шварценеггера за его роль в фильме "Хищник". Кстати, если вам интересно узнать, как снимался фильм хищник, то рекомендую вам посмотреть мое видео.

Тем не менее, создатели решили подстраховаться, поэтому они не стали "лепить" лицо Брюса Уилиса на оригинальный постер к фильму. Изначально на постере красовалось лишь здание, и только позже туда был добавлен сам Брюс Уилис.

2. В одном из моментов можно услышать фразу, что Джон Макклейн мог бы стать неплохим барменом. Это своего рода отсылка, ведь до своей кинокарьеры Брюс Уилис действительно работал барменом.