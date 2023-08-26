Как снимали фильм "Храброе сердце": кадры со съемок и интересные факты о фильме

10. После выхода фильма на Мэла Гибсона "накинулись" зоозащитники и защитники прав ЛГБТ. Первые были уверены в том, что лошади во время съемок получили увечья, но тому удалось доказать, что в жестких сценах использовались фальшивые лошади.

Со вторыми куда интереснее. Защитники ЛГБТ обвинили Гибсона в гомофобии, так как по его сюжету король выкинул любовника своего сына из окна. На это Гибсон ответил, что суть данного эпизода заключается вовсе не в выкидывании гея из окна, а в том, чтобы показать неадекватность короля.

Ко всему этому было добавлено еще и обвинение в англофобии. Англичане были недовольны тем, что их предки были показаны как исключительно жестокие люди.

11. Реальную жену Уильяма Уоллеса звали Мэриан, но создатели намеренно изменили это имя на Мэрон, так как не хотели, чтобы зрители подумали, что речь идет о деве Мэриан из "Робина Гуда", ведь за несколько лет до "Храброго сердца" вышел фильм "Робин Гуд: Принц воров" с Кевином Костнером в главной роли.