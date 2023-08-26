Как снимали фильм "Храброе сердце": кадры со съемок и интересные факты о фильме

Фильм "Храброе сердце" с Мэлом Гибсоном в главной роли стал настоящим хитом среди зрителей. И пусть он содержит в себе множество исторических неточностей, фильм действительно получился отличным. И сегодня я хотел бы рассказать вам 17 интересных фактов о фильме, а также показать несколько интересных кадров со съемок фильма.
1. Мэл Гибсон не только сыграл главную роль в фильме, но еще взял на себя роль режиссера и продюсера.
2. Мэл Гибсон не хотел играть Уильяма Уоллеса, так как посчитал себя слишком старым для этой роли, ведь на момент начала съемок актеру было уже 38 лет, тогда как Уильяму должно быть 20. Но студия "Paramount" отказалась давать деньги на съемки, если главную роль не исполнит сам Гибсон. Поэтому ему пришлось согласиться.
Кстати, изначально Гибсон пришел с данным предложением к боссам студии "Warner bros", но те поставили ему условия, что выделят деньги в том случае, если актер подпишет контракт на съемку в фильме "Смертельное оружие 4". Гибсон от этого отказался. Но несмотря на это, он все же снялся в четвертой части "Смертельного оружия", вышедшей в 1988 году.
3. Несмотря на то, что по фильму жена Уоллеса была убита не родив детей, у реального Уильяма Уоллеса и его жены дети были. Более того, несколько потомков Уильяма Уоллеса снялись в данном фильме в массовке и эпизодах.
4. После выхода фильма многие шотландцы стали негодовать по поводу того, как был показан Роберт Брюс в фильме, так как у шотландцев он является таким же национальным героем, как и сам Уильям Уоллес. И кстати, в реальности прозвище "Храброе сердце" получил именно Роберт Брюс, а не Уильям Уоллес.
5. По сюжету (да и в реальности) Хэммиш был шотландцем, а Стивен ирландцем. Но в фильме шотландца Хэммиша сыграл ирландский актер Брендан Глиссон, тогда как ирландца Стивена сыграл шотландский актер Дэвид О'Хара.
6. Несмотря на то, что действия фильма происходят в Шотландии, подавляющее большинство сцен было отснято в Ирландии. Это объяснили тем, что локации и архитектура в этих государствах схожая, в вот налоги в Ирландии гораздо ниже.
7. Мэл Гибсон отказался от роли двуликого в фильме "Бэтмен навсегда", а также от роли самого Джеймса Бонда в фильме "Агент 007: Золотой глаз", которые снимались в то же самое время. Вместо этого он сосредоточился на своей картине "Храброе сердце".
8. Разница между актерами, сыгравшими Хэммиша и его отца Кэмпбелла, составляет всего 7 лет.
9. Первая версия фильма получилась куда более жестокой и кровавой, из-за чего фильм бы мог получить взрослый рейтинг N-17, что конечно же отразилось бы на кассовых сборах. Поэтому, многие особо жестокие сцены пришлось вырезать.
10. После выхода фильма на Мэла Гибсона "накинулись" зоозащитники и защитники прав ЛГБТ. Первые были уверены в том, что лошади во время съемок получили увечья, но тому удалось доказать, что в жестких сценах использовались фальшивые лошади.
Со вторыми куда интереснее. Защитники ЛГБТ обвинили Гибсона в гомофобии, так как по его сюжету король выкинул любовника своего сына из окна. На это Гибсон ответил, что суть данного эпизода заключается вовсе не в выкидывании гея из окна, а в том, чтобы показать неадекватность короля.
Ко всему этому было добавлено еще и обвинение в англофобии. Англичане были недовольны тем, что их предки были показаны как исключительно жестокие люди.
11. Реальную жену Уильяма Уоллеса звали Мэриан, но создатели намеренно изменили это имя на Мэрон, так как не хотели, чтобы зрители подумали, что речь идет о деве Мэриан из "Робина Гуда", ведь за несколько лет до "Храброго сердца" вышел фильм "Робин Гуд: Принц воров" с Кевином Костнером в главной роли.
12. Многие сцены пришлось переснимать, так как на некоторых актерах массовки были замечены часы, очки и другие современные атрибуты. Тем не менее, в фильм все равно попало много вещей из современного мира, например, автомобиль, мужик в кепке и куртке и многое другое.
13. По сценарию, во время проникновенной сцены Уильяма, лошадь должна была стоять на месте. Но после выкриков Гибсона, лошадь пришла в движение. Данную сцену не стали переснимать, так она получилась намного интереснее, чем задумывалось изначально.
14. В одном из интервью Мэл Гибсон признался, что съемки фильма "Храброе сердце" были настолько утомительными, что это сильно отразилось на его организме. Также, он добавил, что гораздо легче было бы сняться в трех частях "Смертельного оружия" подряд.
С другой стороны, он был доволен тем, что съемки проводились не только за пределами Голливуда, но и за пределами США, благодаря чему студийные боссы не смогли вмешиваться в съемочный процесс.
15. В фильме "Храброе сердце" очень много исторических неточностей. Об этих неточностях я, кстати, писал в своей прошлой статье. Сам же Мэл Гибсон отвечал, что многие исторические события были специально искажены для большего драматизма, да и вообще, он снимает развлекательное кино, а не исторически достоверный фильм.
16. При бюджете в 72 миллиона долларов фильм принес 213,2 миллиона.
17. Фильм "Храброе сердце" получил 5 "Оскаров": "Лучший фильм", "Лучший режиссер", "Лучшая операторская работа", "Лучший звуковой монтаж" и "Лучший грим". Помимо этого фильм был номинирован еще на 5 номинаций.
Источник:
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И в фильме он ОТЛИЧНО утер нос Англии, подарив им наследника своей крови....
Не сказать, что обоссал..... обкончал, скорее....