На какие хитрости идут создатели фильмов на съёмочной площадке

Даже есть поговорка, кино - не жизнь. А ведь и правда, чтобы все выглядело красиво, натурально и реалистично, киношники идут на обман. Это все в угоду зрелищности и красивой картинки.
Почему ночные дороги всегда мокрые?
Мокрый асфальт более эстетичен для глаз. А еще в нем отражаются красивые блики. Поэтому в следующий раз, когда увидите, как главный герой разъезжает по дороге в ночное время — обратите внимание на асфальт.
Массовка не всегда настоящая
Хорошим примером послужит начальная сцена фильма «Король говорит!», где чуть ли не вся толпа была ненастоящей. Зритель не отличит манекен от настоящего человека, потому что публика в сцене статична и показана дальним планом. Манекенов в непосредственной близости от Колина Фёрта не видно из-за расфокусировки.
Даже в знаменитой сцене из второй части Властелина колец, массовка была в несколько раз меньше, ее просто дублировали уже на постпродакшене.
Актёры на экране не пьют, не курят и, разумеется, не употребляют наркотики
Если персонаж фильма курит, актёр использует специальные травяные сигареты, которые не содержат никотина и смол. Правда, так было не всегда — ещё лет тридцать назад все было по настоящему.
Конечно, актёры могут курить по-настоящему. Могут и пить по-настоящему (вы же знали, что на съёмочной площадке водка — это вода, а пиво — яблочный сок?)
Но никто не согласится по-настоящему употребить наркотик.
Кокаин же раньше заменяли пищевой содой и сухим молоком, но от такого «рецепта» решили отказаться по простой причине — вдыхать такое не очень приятно. Если и есть сцена, где герой вдыхает кокаин, то скорее всего это будет инозитол (витамин B).
Для того, чтобы изобразить героин, киноделы прибегают к самым разным хитростям. Например, в «Американском гангстере» актёры вкалывали себе маннитол — осмотический диуретик, широко применяющийся в фармакологии для выведения из организма жидкости.
В фильме «На игле» сцены применения героина показывали весьма натуралистично, поэтому для съёмок создали искусственную руку, которую наполнили красной жидкостью. Как только шприц «втыкался» в такую руку, поршень шприца поднимался вверх — красная жидкость из искусственной руки смешивалась с жидкостью внутри шприца.
Для постельных сцен придумали специальные мешочки
Такой реквизит на съёмочной площадке называется «сумка скромности». Такая «сумка» предназначена для мужчин и с виду напоминает носок. Сей носок оборачивается вокруг половых органов мужчины, полностью закрывая их видимость.
Аналог «сумок» для женщин — белье телесного цвета. Зачастую актрисы используют и наклейки, покрывающие соски, а когда дело доходит до серьёзных сексуальных сцен — задействуются протезные гениталии. Хотя иногда, правда, снимают по-настоящему. Выходит реализм.
Большие миниатюры дешевле CGI
Так считает Кристофер Нолан, и многие другие режиссеры.
Декорации на съёмочной площадке любят называть «бигиаютрами». Небоскрёбы, замки и целые королевства — это далеко не всегда компьютерная графика. Без неё в монтаже, конечно, не обходится, но гораздо проще соорудить настоящий миниатюрный макет, чем добавлять с нуля все несуществующие строения.
Макеты, за неимением альтернатив, широко распространялись в кинематографе прошлого века, но продолжают использоваться и в сравнительно новых фильмах. Так, декорации «Властелина колец» или «Гарри Поттера» не были воссозданы с помощью компьютерной графики, а учитывая, что макеты все ещё хранятся где-то на голливудских складах,
На съёмках фильма «Начало». Сам же Кристофер Нолан является противником хромакея и старается использовать его только в самых необходимых случаях
Дети не знают, что снимаются в ужасах
Как снять ребёнка в недетском фильме? Очень просто — держать его в неведении! Чаще всего это делается в форме игры, когда ребёнка просят делать определённые действия (выглядеть испуганным, написать что-то на зеркале), не объясняя специфики ужасов, которые таятся за этими действиями.
Иногда дети даже не знают, что снимаются в ужастике. Например, Дэнни Ллойд, тот самый пацан из фильма «Сияние», посмотрел свой фильм только в шестнадцать лет — до этого он действительно не знал, что играл в экранизации романа Стивена Кинга, известного мастера ужасов.
Рвота — это овсянка или пюре из спагетти
Сцена с рвотой зачастую зависит от того, насколько эта рвота обширна. Обычно хватает того, что в рот актёра помещают порцию овсянки или пюре, но иногда персонаж блюет целой струей, обрызгивая всех и вся вокруг. Для таких сцен на лице актёра фиксируют скрытую трубку, из которой и выдувается вся псевдо-рвотная масса.
Сахарное стекло
Герои боевиков бесстрашно сражаются на крышах мчащихся поездов и высоток, а ещё с полной уверенностью запрыгивают в окна, разбивая стекло собственным телом.
Стекло при этом, правда, ненастоящее — его заменяют прозрачные пластины из очищенного сахара. Такое стекло можно приготовить хоть в домашних условиях — благо, интернет кишит подобными инструкциями.
Сахарная пластина при этом безопасна и очень легко «разбивается», что позволяет использовать её в экшен-сценах. Однако в наше время киноделы всё чаще отдают предпочтение стеклу из тонкого пластика.
Актёры не едят по-настоящему
Когда я был маленьким, то считал, что актёрам в этом плане очень повезло. Каждый раз, когда в кадре появлялся персонаж, жующий что-то аппетитное, я полагал, что актёры могут специально заваливать дубли, чтобы наесться до отвала. Уж не обессудьте, мне тогда лет десять было.
Реальность же такова, что большинство сцен снимается далеко не с первого дубля, поэтому актёру и лажать-то не надо — всё равно сцену с поеданием «чего-то аппетитного» переснимут раз десять. А так как место в желудке не резиновое, то актёры в кадре жуют, но не глотают. Как только дубль заканчивается, им подносят урну, куда они выплёвывают пережеванную еду. Да уж, в детстве я об этом как-то не задумывался.
Жесть, которую вы слышите в фильмах ужасов — это овощи
Сломанные кости, звуки драк, все это делают специалисты по звукам. Для этого они используют буквально все что попадется им под руку. Ведро воды может легко стать настоящим потопом!
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