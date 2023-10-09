На какие хитрости идут создатели фильмов на съёмочной площадке

Конечно, актёры могут курить по-настоящему. Могут и пить по-настоящему (вы же знали, что на съёмочной площадке водка — это вода, а пиво — яблочный сок?)

Но никто не согласится по-настоящему употребить наркотик.

Кокаин же раньше заменяли пищевой содой и сухим молоком, но от такого «рецепта» решили отказаться по простой причине — вдыхать такое не очень приятно. Если и есть сцена, где герой вдыхает кокаин, то скорее всего это будет инозитол (витамин B).