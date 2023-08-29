10 актёров, которые заслужили внимание, сыграв злостных серийных убийц

Любопытно, почему истории о маньяках и убийцах привлекают так много внимания в индустрии кино? Почему актёры, сыгравшие злодейские роли, набирают невообразимую популярность? Мы не психологи и не социологи, чтобы давать ответы на подобные вопросы, но, кажется, неплохо разбираемся в общественных вкусах.
В этот раз мы решили познакомить вас с одними из лучших фильмов и сериалов, раскрывающих тёмную сущность людей. Некоторые картины сняты на основе жизни реальных убийц, другие — на основе книг, некоторые являются вымыслом авторов фильма, но все актёры, исполнившие роли преступников, запомнились зрителям своей безупречной игрой.
Кристиан Бэйл
Несмотря на то, что «Американский психопат» (2000) не завоевал ни одной награды, а среди критиков получил неоднозначные оценки, эта роль Кристиана Бэйла запомнилась всему поколению.
Джеймс Макэвой
Фильм «Сплит» 2016 года о психически нездоровом парне, в котором уживается множество личностей, что само собой подразумевает опасность и непредсказуемость. С этой картиной сюжетно связаны два других фильма: «Неуязвимый» (2000) и «Стекло» (2019).
Бен Уишоу
Фильм «Парфюмер: История одного убийцы» (2006) был снят на основе одноимённого романа немецкого писателя Патрика Зюскинда, в котором смешиваются ощущения красоты и отвращения.
Мадс Миккельсен
Американский сериал «Ганнибал» (2013-2015) снят по мотивам серии романов Томаса Харриса, за который заслуженные награды получили Хью Дэнси (Уилл Грэм), Мадс Миккельсен (Доктор Ганнибал Лектер) и Лоренс Фишбёрн (Джек Кроуфорд), известный по роли в «Матрице».
Закари Джон Куинто
Сериал «Американская история ужасов» (2011-…) знаменит своими откровенными разговорами со зрителем о самых жутких сторонах человека. Второй сезон раскрывает историю маньяка, которого называют «Кровавый лик», спрятавшегося в самом безопасном для себя месте — среди душевнобольных.
Тони Кёртис
История о реальном убийце Альберте де Сальво — «Бостонский душитель» (1968). Тони Кёртис, исполнивший его роль, номинировался на «Золотой глобус». Актёр известен своими ролями в фильмах «В джазе только девушки» (1959), «Сладкий запах успеха» (1957) и другими.
Дэймон Херриман
На долю этого актёра выпало дважды сыграть одного и того же серийного убийцу — Чарльза Мэнсона: в сериале «Охотник за разумом» (2017-2019) и фильме Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде».
Зак Эфрон
Фильм «Красивый, плохой, злой» (2018) повествует о реальном серийном убийце, Тэде Банди, который отличался привлекательной внешностью и кровожадными помыслами.
Робин Уильямс
Карьера Робина Уильямса состояла в основном из добродушных персонажей, но не в этот раз. За личиной романтика-писателя скрывается расчётливый убийца. А распутать все его козни пытается Аль Пачино, зарабатывая тем самым бессонницу, о чём и говорит название фильма («Бессонница«, 2002).
Эван Питерс
Эван Питерс сыграл реального серийного убийцу (подобные роли ему доставались и в сериале «Американская история ужасов«) в мини-сериале «Монстр: История Джеффри Дамера» (2022), который в первые же недели набрал рекордное количество просмотров на Netflix, а актёру был вручён «Золотой глобус».
Источник:
- Пользователи делятся фильмами, которые, по их мнению, заслуживают оценки 10 из 10, но о них мало кто слышал
- 10 незабываемых ролей Антонио Бандераса — самого колоритного испанского актёра рубежа веков
- 12 случаев, когда актёры умудрялись сыграть роль и героя, и злодея в одном и том же фильме
- 10 известных фильмов, которые были неожиданно сняты на основе книг и заслужили внимания
- Обворожительные и ужасные: 12 советских актёров, которые запомнились злодейскими ролями