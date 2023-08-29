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10 актёров, которые заслужили внимание, сыграв злостных серийных убийц

10 актёров, которые заслужили внимание, сыграв злостных серийных убийц

Автор:
29 августа 2023 09:31
Сообщество : Кино
Метки: актеры   злодей   кино   роль   съемка   убийца   фильм   
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Любопытно, почему истории о маньяках и убийцах привлекают так много внимания в индустрии кино? Почему актёры, сыгравшие злодейские роли, набирают невообразимую популярность? Мы не психологи и не социологи, чтобы давать ответы на подобные вопросы, но, кажется, неплохо разбираемся в общественных вкусах.

В этот раз мы решили познакомить вас с одними из лучших фильмов и сериалов, раскрывающих тёмную сущность людей. Некоторые картины сняты на основе жизни реальных убийц, другие — на основе книг, некоторые являются вымыслом авторов фильма, но все актёры, исполнившие роли преступников, запомнились зрителям своей безупречной игрой.


Кристиан Бэйл

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Несмотря на то, что «Американский психопат» (2000) не завоевал ни одной награды, а среди критиков получил неоднозначные оценки, эта роль Кристиана Бэйла запомнилась всему поколению.


Джеймс Макэвой

Фильм «Сплит» 2016 года о психически нездоровом парне, в котором уживается множество личностей, что само собой подразумевает опасность и непредсказуемость. С этой картиной сюжетно связаны два других фильма: «Неуязвимый» (2000) и «Стекло» (2019).


Бен Уишоу

Фильм «Парфюмер: История одного убийцы» (2006) был снят на основе одноимённого романа немецкого писателя Патрика Зюскинда, в котором смешиваются ощущения красоты и отвращения.


Мадс Миккельсен

Американский сериал «Ганнибал» (2013-2015) снят по мотивам серии романов Томаса Харриса, за который заслуженные награды получили Хью Дэнси (Уилл Грэм), Мадс Миккельсен (Доктор Ганнибал Лектер) и Лоренс Фишбёрн (Джек Кроуфорд), известный по роли в «Матрице».


Закари Джон Куинто

Сериал «Американская история ужасов» (2011-…) знаменит своими откровенными разговорами со зрителем о самых жутких сторонах человека. Второй сезон раскрывает историю маньяка, которого называют «Кровавый лик», спрятавшегося в самом безопасном для себя месте — среди душевнобольных.


Тони Кёртис

История о реальном убийце Альберте де Сальво — «Бостонский душитель» (1968). Тони Кёртис, исполнивший его роль, номинировался на «Золотой глобус». Актёр известен своими ролями в фильмах «В джазе только девушки» (1959), «Сладкий запах успеха» (1957) и другими.


Дэймон Херриман

На долю этого актёра выпало дважды сыграть одного и того же серийного убийцу — Чарльза Мэнсона: в сериале «Охотник за разумом» (2017-2019) и фильме Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде».


Зак Эфрон

Фильм «Красивый, плохой, злой» (2018) повествует о реальном серийном убийце, Тэде Банди, который отличался привлекательной внешностью и кровожадными помыслами.


Робин Уильямс

Карьера Робина Уильямса состояла в основном из добродушных персонажей, но не в этот раз. За личиной романтика-писателя скрывается расчётливый убийца. А распутать все его козни пытается Аль Пачино, зарабатывая тем самым бессонницу, о чём и говорит название фильма («Бессонница«, 2002).


Эван Питерс

Эван Питерс сыграл реального серийного убийцу (подобные роли ему доставались и в сериале «Американская история ужасов«) в мини-сериале «Монстр: История Джеффри Дамера» (2022), который в первые же недели набрал рекордное количество просмотров на Netflix, а актёру был вручён «Золотой глобус».


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Метки: актеры   злодей   кино   роль   съемка   убийца   фильм   
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5  комментариев
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RaiJu Полчаса назад
А как же Малколм Макдауэлл в Evilenko???
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448
Sadik-mardik Минуту назад
Боксерский клуб тоже по своему про маньяка или больше психопата. Но цепляет сильно.
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274
Кот Чеширский 23 минуты назад
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386
Илья Полчаса назад
Мне кажется или от всех представленных злодеев отдаёт педиковатостью .
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