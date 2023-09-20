Интересные факты о "Бэтмене" Тима Бёртона

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Кадры со съемок и любопытные факты о фильме "Бэтмен", снятом режиссером Тимом Бёртоном. Главные роли исполнили Майкл Китон и Джек Николсон.
- Продюсеры позвали Робина Уильямса на роль Джокера, пока Джек Николсон находился в раздумьях. Уильямс согласился, а продюсеры сказали Николсону, что если он немедленно не даст своего согласия, роль уйдёт Уильямсу. В итоге Николсон согласился, а Уильямса отпустили. Уильямс обиделся за то, что его использовали в качестве приманки, и не только отказался играть Загадочника в фильме "Бэтмен навсегда", но и вообще в любых проектах Warner Bros. до тех пор, пока студия не принесет извинения.
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- Майкл Китон, называющий себя "фриком от логики", был обеспокоен тем, что тайну личности Бэтмена в реальности будет легко раскрыть, и обсуждал с Бёртоном идеи, как сделать персонажа более запутанным. В итоге Китон решил озвучивать Бэтмена в более низком регистре, чем когда он изображал Брюса Уэйна. Этот же приём использовался при последующих изображениях Бэтмена в кино.
- Китон почти ничего не слышал, находясь в костюм Бэтмена. По его словам, клаустрофобия помогла ему настроиться на роль Бэтмена. "Это заставило меня уйти в себя, а именно таким я и хотел видеть персонажа — замкнутым", — сказал он.
- В фильме Джокеру приходится маскировать свое белое лицо, раскрашивая его в телесный цвет. В сценарии было оговорено, что Джокер должен снимать грим телесного цвета, чтобы под ним была видна белая кожа, а значит, команде гримеров нужно было найти способ снять один слой грима и оставить нетронутым другой. В результат они покрасили Джека Николсона белой краской PAX, а затем нанесли на нее тонкий слой пищевого силиконового масла, к которому ничего не прилипает. После этого взяли жирную краску телесного цвета и тщательно закрасили ее так, что она буквально легла поверх масла. Потом нанесли аэрографию и затемнили краску, чтобы она выглядела естественно. Смочив носовой платок в изопропиловом спирте, Николсон мог протереть лицо, и это убирало жирную краску, но оставляло нетронутой белую.
- Увидев первоначальную модель Бэтмобиля в натуральную величину, Тим Бёртон повернулся к художнику-постановщику и сказал: "Отлично. А где же дверь?". Дизайнеры внезапно поняли, что в конструкции отсутствуют двери, и, вдохновившись кабиной прыжкового истребителя Harrier, придумали раздвижную кабину.
- Рассуждая о центральной теме, Бёртон сказал: "Весь фильм и мифология персонажа — это сплошная дуэль уродов. Это поединок между двумя людьми, страдающими расстройствами", добавив, что "Джокер — такой замечательный персонаж, потому что в нём есть полная свобода. Любой герой, который действует вне общества и считается уродом и изгоем, имеет свободу делать то, что хочет. Это тёмные стороны свободы. Безумие — это в каком-то страшном смысле самая большая свобода, которую можно иметь, потому что ты не связан законами общества".
- В начале фильма Нокс заходит в комнату для прессы, где ему вручают карикатурный эскиз "бэтмена" — летучей мыши в костюме в полоску. Он подписан Бобом Кейном, одним из создателей комикса о Бэтмене.
- Бэтмобиль был построен на базе автомобиля Chevy Impala, в него были встроены двигатель от Impala, задние фонари от Ferrari, топливные крышки от лондонского автобуса и детали реактивного двигателя от самолета Harrier Jump Jet. А также фары от Honda Civic.
- Заочно на роль Вики Вейл была выбрана Ким Бейсингер, но сначала её агенты не позволили продюсеру Джону Питерсу встретиться с ней, а потом оказалось, что она занята. Так что на роль Вики была выбрана Шона Янг. Но затем Янг сломала ключицу и была вынуждена отказаться от участия в фильме. За неделю до начала съёмок Бейсингер позвонили, и она согласилась на роль.
- При создании костюма главного героя Бёртон решил не использовать трико, спандекс или плавки (как это было в комиксе), посчитав, что это не выглядит устрашающе.
- Джек Николсон, будучи ценителем искусства, признался, что уничтожение бесценных произведений искусства было единственной сценой, которая вызвала у него беспокойство. Именно поэтому Джокер не даёт подручному уничтожить картину Фрэнсиса Бэкона "Фигуры с мясом".
- Утверждение Майкла Китона на роль Брюса Уэйна (Бэтмена) вызвал негодование среди фанатов комиксов: в офис Warner Bros. было отправлено 50 000 писем протеста.
- Бёртон похвалил композитора Дэнни Эльфмана за то, что тот в музыке "правильно сочетает светлое и тёмное".
- Чтобы подготовиться к роли, Майкл Китон провел исследование о летучих мышах, изучил книгу Фрэнка Миллера "Возвращение Темного рыцаря" и до начала съёмок жил один в Лондоне.
- Майкл Китон рассказывал, что очень нервничал и стеснялся работать с Джеком Николсоном, потому что тот обладает невероятной артистической мощью. В итоге всё получилось замечательно, потому что Николсон заставил всех чувствовать себя очень расслабленно.
- Прежде чем подписать контракт, Джек Николсон захотел увидеть эскизы грима для своего персонажа. Гримёр создал шесть эскизов, два из которых были выбраны Тимом Бёртоном и отправлены Николсону. Одобрив один из них, Николсон подписал контракт.
- В одном интервью Кристофер Нолан (режиссер трилогии про Тёмного рыцаря) назвал этот фильм "гениальным, провидческим и необычайно идиосинкразическим".
- Вдохновение для того, каким должно быть лицо Джокера авторы черпали в немом фильме "Человек, который смеётся" 1928 года (по роману Виктора Гюго). Главный герой романа был ещё мальчиком умышленно изуродован торговцами людьми, которые превращали детей в уродов на потеху публики.
- Тим Бёртон, будучи поклонником работ Майкла Гофа в различных фильмах ужасов, пригласил его сыграть Альфреда Пенниворта.
- Бэтмобиль имел длину в шесть метров и массу в полторы тонны. Для съёмок было построено два прототипа. Пламя, вылетающее из задней части, создавалось с помощью парафина.
- Джек Николсон взял за привычку подписывать свои перчатки Джокера и раздавать их в качестве подарков посетителям съемочной площадки к большому огорчению художника по костюмам Боба Рингвуда. Рингвуд попросил Николсона прекратить раздачу перчаток, но тот продолжал это делать. На протяжении всего процесса съёмок постоянно выпускались новые перчатки, и, по оценкам Рингвуда, количество подписанных Николсоном перчаток Джокера исчислялось сотнями.
- На стадии поиска ведущего актёра Тим Бёртон встречался со многими претендентами, которые подходили под традиционный "квадратно-челюстной" и героический образ, но в конце концов режиссёр понял, что "есть причина, по которой парень одевается как летучая мышь, — он пытается создать угрожающую личность". У Майкла Китона безумные глаза, но физически он — человек, которому нужен костюм, чтобы казаться страшнее.
- В ранних вариантах сценария фигурировал помощник Бэтмена — Робин. В одно время эту роль предложили Киферу Сазерленду. Но актёр отказался, сказав, что не представляет себя в желтом трико на большом экране — он не понял, что Тим Бёртон планировал сделать фильм гораздо мрачнее, чем сериал "Бэтмен" 1966-го года.
- У Майкла Китона было семь дублёров-каскадёров, среди которых был мастер боевых искусств мирового класса и танцовщица, которая складывала плащ Бэтмена за спиной особым образом. Актёр шутил, что, к его ужасу, все дублёры были выше его ростом.
- Отчасти Тима Бёртона привлекло к созданию фильма о Бэтмене то, что он отождествлял себя со многими чертами героя, включая раздвоение личности, стремление оставаться незаметным, проблемы в отношениях и общении.
- Режиссёр признался, что даже не помнит разговоров об альтернативах на роль Джокера, поскольку Джек Николсон был "просто идеален. Он и есть Джокер". Он добавляет, что единственным реальным опасением было то, что, возможно, Николсон был слишком идеален для этой роли. "Вы хотите сделать его Джокером, но сохранить Джека".
- При создании облика Готэма авторы больше склонялись к вневременному и альтернативному дизайну, нежели к футуристическому.
- "Бэтмен" собрал в прокате $411 млн (из которых $251 млн в домашнем прокате) при бюджете в $35 млн. Более того, фильм получил премию "Оскар" в номинации "Лучшие декорации".
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