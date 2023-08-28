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Хит сезона: рейтинг 15 лучших фильмов этого лета, которые особенно полюбились зрителям и критикам

Хит сезона: рейтинг 15 лучших фильмов этого лета, которые особенно полюбились зрителям и критикам

Автор:
28 августа 2023 10:42
Сообщество : Кино
Метки: актеры   кино   рейтинг   роль   съемка   фильм   что посмотреть   
2753
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Лето пролетает очень незаметно! Кто-то строил на него планы, кто-то плыл по течению, а вот кинокомпании активно продвигали свои фильмы.

Rotten Tomatoes составил рейтинг самых крупных релизов этого лета, которые заслужили внимания как критиков, так и обычных зрителей. Некоторые позиции списка могут удивить хотя бы тем, что набравшие популярность «Барби» и «Оппенгеймер» стоят не в первой тройке. Кто превзошёл нашумевшие картины, а кто оказался ниже, можно узнать из нашего обзора.


15 место. «Элементарно»

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Мультфильм от Pixar и Disney о городке, который населяют четыре классических элемента (стихии). Двое представителей разных элементов обнаруживают, что у них много общего.


14 место. «Город астероидов»

Новая работа Уэса Андерсона — любителя симметрии и эстетичной картинки. Главные роли в фильме сыграли Скарлетт Йоханссон, Том Хэнкс, Тильда Суинтон, Эдвард Нортон и другие знаменитости.


13 место. «Синий Жук»

Фильм на основе комиксов DC про подростка, который стал обладателем сверхспособностей. Критики высоко оценили игру Шоло Маридуэнья (Синий Жук).


12 место. «Стражи Галактики. Часть 3»

Пожалуй, самая серьёзная из всех частей «Стражей», повествующая о новой миссии по спасению целой планеты и, конечно, об истории Ракеты (один из главных персонажей). Но, несмотря на душераздирающий сюжет, Джеймс Ганн и здесь радует нас уместным юмором.


11 место. «Джулс»

В этой фантастической комедии с элементами драмы сыграли известные актёры изысканного возраста (Бен Кингсли, Харриет Сэнсом Харрис, Джейн Кертин и другие), которые смогут растрогать и повеселить зрителя.


10 место. «Почернение»

По мнению критиков, фильм мог быть чуточку страшнее и смешнее, но тем не менее это вдумчивая сатира на расовые стереотипы.


9 место. «Барби»

Причина всех последних мемов и трендов или самый кассовый фильм, снятый женщиной.


8 место. «Безумная поездочка»

Сделка американки китайского происхождения оборачивается поисками кровной матери, без которой ей не получить работу своей мечты. В приключения оказываются втянуты друзья и знакомые.


7 место. «Оппенгеймер»

Ещё одно достижение Кристофера Нолана после «Дюнкерка» и Киллиана Мёрфи после «Острых козырьков».


6 место. «Ты ранил мои чувства»

Драматическая комедия об отношениях писательницы с мужем, роль которого исполняет Тобайас Мензис, известный по ролям в «Игре престолов», «Короне», в фильмах «Дуэль» и других.


5 место. «Поговори со мной»

Захватывающий ужастик с современными эффектами, построенный на классическом сюжете. История о том, как игра со сверхъестественным может обернуться катастрофой.


4 место. «Человек-паук: Паутина вселенных»

Зрителей настигло не просто путешествие по Вселенной «пауков» и разных её представителей, но и знакомство с различными художественно-компьютерными техниками, которые меняются в зависимости от персонажа. Такие анимационные работы доказывают, что технический прогресс даёт возможность совершенствовать способности талантливых художников.


3 место. «Миссия невыполнима: Смертельная расплата. Часть первая»

Седьмой фильм франшизы «Миссия невыполнима» с Томом Крузом о мире, которому угрожает искусственный интеллект.


2 место. «Прошлые жизни»

Фильм был назван одним из сильнейших дебютов кинофестиваля «Сандэнс» за последние годы. Indie Wire (журнал о независимом кино) говорил также о профессионализме режиссёра (Селин Сон), которой пророчат блистательную карьеру, и актёрах, исполнивших главные роли.


1 место. «Черепашки-ниндзя: Погром мутантов»

В первую очередь «Черепашки» завоевали внимание совершенно новой визуализацией, которая была вдохновлена рисунками в школьных тетрадях, то есть по сути мечтами и увлечениями самих подростков, кем и являются главные герои.


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Метки: актеры   кино   рейтинг   роль   съемка   фильм   что посмотреть   
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859
Vergüenza Ajena Час назад
Теперь я точно это смотреть не буду.
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5k
BenderRodriguez 10 минут назад
Понятно. Опять нечего смотреть
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14k
Jearom 57 минут назад
про "элементарно" - это голимая пропаганда "небинарных". Автора поста - в кутузку!
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600
ruslan d 2 часа назад
Стражи хороши как всегда
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337
Илья ruslan d 2 часа назад
Хороши ? Если тебе 7-14 лет то да. По худу повествования ещё обдали струёй жидкого калла СССР.
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Илья ruslan d 57 минут назад
Вопросов больше не имею
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