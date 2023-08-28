Хит сезона: рейтинг 15 лучших фильмов этого лета, которые особенно полюбились зрителям и критикам

Rotten Tomatoes составил рейтинг самых крупных релизов этого лета, которые заслужили внимания как критиков, так и обычных зрителей. Некоторые позиции списка могут удивить хотя бы тем, что набравшие популярность «Барби» и «Оппенгеймер» стоят не в первой тройке. Кто превзошёл нашумевшие картины, а кто оказался ниже, можно узнать из нашего обзора.

15 место. «Элементарно»