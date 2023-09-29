Из неказистых мальчишек в обаятельных мужчин: как изменились знаменитые актёры, исполнявшие детские роли

Этих актёров мы помним мальчишками или неказистыми подростками, но годы идут, а эти парни превращаются в солидных мужчин, перед которыми ни одной женщине не устоять. Кто-то из них стал актёром одной роли, а кого-то не узнают в новых успешных ролях из-за тотального преображения.
Мы собрали наиболее известных актёров, сравнив фото из их первых работ в кино с их свежими фотографиями.
Эйса Баттерфилд
С момента выхода «Мальчика в полосатой пижаме» (2008) прошло уже 15 лет, посмотрите, как возмужал исполнитель главной роли!
Дев Патель
Эту историю про «Миллионера из трущоб» (2008) смотрел каждый, но не все видели, как изменился главный герой!
Зак Эфрон
С этой модой на причёски из 2000-х кто угодно покажется неказистым, но посмотрите, как Зак Эфрон выглядит сейчас! Он активно занимается защитой природы и увлекается экстремальными видами спорта.
Уилл Поултер
Николас Холт
Этот сероглазый мальчонка, начавший успешную карьеру ещё в 2002 году в фильме «Мой мальчик», теперь блистает на обложках модных журналов.
Джош Хатчерсон
Герой «Голодных игр» начал карьеру в 2002 году, а одна из первых ролей — драма «Дикие деньки» (2003), кадр из которой вы видите слева. Тут ещё пухлощёкий мальчишка не сравнится со своей мужественной версией в «Человеке будущего» (2017-2020).
Фредди Хаймор
Главного героя «Артура и минипутов» (2006), а также «Чарли и шоколадной фабрики» (2005) можно узнать только по доброму проницательному взгляду.
Джошуа Хердман
Актёр, который играл неуклюжего друга Драко Малфоя, теперь боец ММА.
Джерри О’Коннелл
Джерри О’Коннелл стал известен благодаря фильму «Останься со мной» (1986), где появился ещё пухленьким мальчишкой. Сейчас же это взрослый симпатичный мужчина, который продолжает сниматься в кино и ведёт шоу.
Мэттью Льюис
Тимоти Шаламе
Что, не узнали? А ведь это он и есть, в одной из своих первых ролей в сериале «Закон и порядок» в 2009 году.
Кто произведёт наибольшее впечатление своим преображением?
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