Как снимали фильм "Водный мир": кадры со съемок и интересные факты

Фильм "Водный мир" с Кевином Костнером в главной роли вышел в далеком 1995 году. И несмотря на то, что в домашнем прокате он показал себя не с лучшей стороны, у нас в стране он считался настоящим хитом. Да и конечно же стоит отметить, что съемки данного фильма давались очень трудно.
1. На момент выхода фильм "Водный мир" был самой дорогостоящей картиной (если не брать в расчет инфляцию), пока его не перебил "Титаник" Джеймса Кэмерона.
2. Столь низкие кассовые сборы можно объяснить и тем, что пираты украли фильм незадолго до премьеры, поэтому многие зрители смогли посмотреть кино сразу на кассетах, минуя кинотеатры.
3. Для съемок подводного города был создан специальный макет ростом примерно с человека. Это конечно же намного дешевле, чем отстраивать город реальных размеров.
4. Для того, чтобы понять, как лучше снимать фильм, режиссер Кевин Рейнольдс попросил совета у Стивена Спилберга, так как у того за плечами был фильм "Челюсти". И Спилберг дал режиссеру совет - не снимать фильм на воде, так как это доставит много хлопот и затрат.
Рейнольдс не послушал коллегу, а ведь Спилберг оказался прав. Многие члены съемочной группы и актеры называли съемки в этом фильме настоящим адом. Погодные условия и шторм то и дело портили весь съемочный процесс, съемки давались очень сложно, да и на съемочной площадке было не весело, так как люди изнывали от жары. Поэтому ссора на съемочной площадке была обычным делом.
Но условия были невыносимыми далеко не для всех. Кевину Костнеру на время съемок была предоставлена вилла с бассейном, а вот остальным пришлось отдыхать в менее комфортных условиях и постоянно терпеть неудобства.
5. Бюджет фильма составил 175 миллионов долларов (не считая затрат на рекламу), но в домашнем прокате картина не зашла зрителям, поэтому сборы оказались довольно маленькими (88 миллионов долларов). В общей сложности по всему миру картина набрала 264 миллиона. Но при таком доходе картина все равно считается неуспешной, так как для успеха картина должна была собрать минимум в два раза больше от бюджета, то есть хотя бы 350 миллионов.
6. Актрису Тину Мажорино несколько раз жалили медузы, из-за чего она даже получила прозвище "Медузная конфетка".
7. Во время съемок фильма Кевин Костнер постоянно ругался с режиссером Кевином Рейнольдсом, из-за чего последний в итоге покинул проект. В итоге на финальных этапах режиссерское кресло занял сам Кевин Костнер, и именно он доснимал фильм. Правда, в титрах Костнер в качестве второго режиссера так и не был указан.
Позднее Рейнольдс заявил в одном из интервью, что Костнеру стоит сниматься только в собственных фильмах. Но в 2012 году Кевин Костнер и Кевин Рейнольдс все же снова встретились на съемочной площадке мини-сериала "Хэтфилды и Маккаои".
8. Для съемок фильма было создано два тримарана. Один из них предназначался для общих планов и имел минимум "начинки", а второй использовался конкретно для крупных планов, где мы уже смогли увидеть все приблуды.
9. В фильме должно было присутствовать племя работорговцев, которое был прописано в сценарии. Но из-за непогоды построенные декорации были уничтожены, а времени и финансов на восстановление уже не было, тем более, что съемки уже сильно вышли за рамки бюджета.
10. Актриса Джин Трипплхорн отказалась сниматься обнаженной в фильме, поэтому в сцене раздевания Хелен мы видим дублершу актрисы со спины.
11. Стоимость постройки Аттола составила примерно 22 миллиона долларов, а его размер превышал футбольное поле. Кстати, из-за нехватки бюджета Кевин Костнер вложил в фильм собственные деньги. Так что можно сказать, что именно он проспонсировал постройку Аттола.
12. Имя для девочки (Enola) было придумано не просто так, а имеет за собой скрытый смысл. Если прочитать ее имя наоборот, то получится слово "Alone", что переводится с английского как "Одинокая" или "Единственная".
13. На роль Дьякона были приглашены многие актеры, в числе которых был Гэри Олдман, но тот отказался в пользу фильма "Алая буква". По словам самого Олдмана он просто подбросил монетку и выбор пал именно на "Алую букву". А вообще, было бы интересно посмотреть на Дьякона в исполнении Олдмана. Все таки роли злодеев у него всегда отлично выходили.
14. Идея создания фильма возникла после успеха фильма "Безумный Макс". Сценарист Питер Рейдер был восхищен этим фильмом и решил написать про нечто подобное, но в рамках глобального затопления. Но несмотря на то, что сценарий написан еще в 1986 году, он пролежал на полке несколько лет, и в итоге был переписан несколько раз, поэтому итоговая версия сильно отличалась от изначальной задумки.
15. «Exxon Valdez» - это реально существующий танкер, который потерпел крушение у берегов Аляски, разлив огромное количество нефти. Именно этот танкер и был использован в качестве базы курильщиков. Но в отличие от фильма, реальный танкер был все же починен и переименован в «Sea River Mediterranean».
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Поэтому нам нравится этот фильм - сюжет не очень, много нестыковок.
Но в этом фильме есть ДУША, в отличии от квадрата черного Малевича.