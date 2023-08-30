Как снимали фильм "Водный мир": кадры со съемок и интересные факты

Рейнольдс не послушал коллегу, а ведь Спилберг оказался прав. Многие члены съемочной группы и актеры называли съемки в этом фильме настоящим адом. Погодные условия и шторм то и дело портили весь съемочный процесс, съемки давались очень сложно, да и на съемочной площадке было не весело, так как люди изнывали от жары. Поэтому ссора на съемочной площадке была обычным делом.

Но условия были невыносимыми далеко не для всех. Кевину Костнеру на время съемок была предоставлена вилла с бассейном, а вот остальным пришлось отдыхать в менее комфортных условиях и постоянно терпеть неудобства.