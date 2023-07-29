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Обворожительные и ужасные: 12 советских актёров, которые запомнились злодейскими ролями

Обворожительные и ужасные: 12 советских актёров, которые запомнились злодейскими ролями

Автор:
29 июля 2023 11:58
Сообщество : Кино
Метки: актеры   злодей   кино   роль   съемка   фильм   
1641
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Мы помним очаровательных персонажей советского кино: героев, ловкачей и победителей. Мы хвалим актёров за их игру и харизму. А вот о злодеях мы редко задумываемся в таком ключе, но ведь их играть зачастую гораздо интереснее, чем добряков!

Актёру требуется немало усилий и таланта, чтобы сыграть подхалима и негодяя, в которого может поверить зритель.


Сегодня вспоминаем советских актёров, которым лучше всего удавалось притворяться лиходеями!


Анатолий Кубацкий

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В фильме «Варвара-краса, длинная коса» (1970) Кубацкий исполнил роль дьяка Афони. И это не единственная его «злодейская» роль в советских сказках: Йагупоп из «Королевства кривых зеркал» (1963), Одноглазый в фильме «Огонь, вода и… медные трубы» (1967) и другие.


Алексей Жарков

В мини-сериале «Узник замка Иф» (1988) актёр играет Данглара.


Талгат Нигматулин

Одна из немногих значительных и запомнившихся зрителю ролей Талгата — роль Салеха в боевике «Пираты ХХ века» (1979).


Олег Басилашвили

Олегу Басилашвили не раз доставались роли подлецов (например, Самохвалов из «Служебного романа»), так и в картине «О бедном гусаре замолвите слово» (1980) он играет графа Мерзляева.


Владимир Этуш

Владимир Этуш имеет обширную фильмографию, в которой встречаются фильмы, знакомые и детям, и взрослым. Так, в «Приключениях Буратино» (1975) он сыграл Карабаса-Барабаса, а в фильме «Кавказская пленница, Или Новые приключения Шурика» (1966) — товарища Саахова.


Иван Бортник

После сериала «Место встречи изменить нельзя» (1979), где Бортник исполнил роль Промокашки, на экране ему продолжали давать персонажей с подмоченной репутацией, но на сцене театра он играл более серьёзных персонажей.


Армен Джигарханян

Незабываемая роль главаря банды «Чёрная кошка» в сериале «Место встречи изменить нельзя».


Олег Янковский

Олег Янковский известен совсем неотрицательными персонажами, но в фильме «Убить Дракона» (1988), который был снят по мотивам пьесы «Дракон» Е. Шварца, он великолепно исполняет роль главного злодея с тремя лицами.


Юрий Шерстнёв

Характерная внешность способствовала выбору этого актёра на роль малоприятных героев, какими стали Карела в фильме «Борис Годунов» (1986) и палач из Лилля в фильме «Д’Артаньян и три мушкетёра» (1978).


Александр Филиппенко

Азазелло из «Мастера и Маргариты» (1994) — самый запоминающийся персонаж, хотя на счету актёра немало подобных. Кстати, он продолжил исполнять роль полюбившегося персонажа уже в сериале «Мастер и Маргарита» 2005 года.


Виктор Евграфов

От одного взгляда Мориарти Евграфова становится жутко. Зрители помнят его знаменитую схватку на Рейхенбахском водопаде в фильме «Шерлок Холмс и доктор Ватсон: Смертельная схватка» (1980).


Владимир Басов

В память об актёре, который родился 28 июля 1923 года, вспомним две его роли, которые пугали детей до чёртиков: Дуремар в «Приключениях Буратино» (1975) и Волк в фильме «Про Красную Шапочку» (1977).


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Метки: актеры   злодей   кино   роль   съемка   фильм   
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17  комментариев
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55k
zloykoyot 2 часа назад
Филиппенко у Кары в 94 играл Коровьева-Фагота так-то. Это даже по костюму на фото видно.
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10k
Dabus 16 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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10k
Dabus 18 минут назад
Ссылка youtu.be
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591
povelitel3d 19 минут назад
Филиппенко - Кощей.
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16k
Alex 21 минуту назад
Алексей Смирнов
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0
Вадим Ку 22 минуты назад
Карачинцева в роли Урри забыли
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10k
Dabus 22 минуты назад
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10k
Dabus 23 минуты назад
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59k
Похабыч Полчаса назад
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165
Julia Sepp 37 минут назад
А почему тут антагонисты только мужчины, мы женщины не хуже мужчин?)))
Страшная и обворожительная Миледи!
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5k
MPEG-8 Час назад
Вячеслав Невинный и Михаил Кононов - космические пираты.
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4k
TOROID Час назад
У Филипенко самая страшная роль - роль Смерти в фильме "Звезда и смерть Хоакина Мурьеты"
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1k
Sumrak58100 Час назад
А где выдающийся актёр Авилов?
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15k
Shtoppi Час назад
Ролан Быков - Бармалей
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Maldini 2 часа назад
Самый ужасный это он
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