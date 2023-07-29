Обворожительные и ужасные: 12 советских актёров, которые запомнились злодейскими ролями

Мы помним очаровательных персонажей советского кино: героев, ловкачей и победителей. Мы хвалим актёров за их игру и харизму. А вот о злодеях мы редко задумываемся в таком ключе, но ведь их играть зачастую гораздо интереснее, чем добряков!
Актёру требуется немало усилий и таланта, чтобы сыграть подхалима и негодяя, в которого может поверить зритель.
Сегодня вспоминаем советских актёров, которым лучше всего удавалось притворяться лиходеями!
Анатолий Кубацкий
В фильме «Варвара-краса, длинная коса» (1970) Кубацкий исполнил роль дьяка Афони. И это не единственная его «злодейская» роль в советских сказках: Йагупоп из «Королевства кривых зеркал» (1963), Одноглазый в фильме «Огонь, вода и… медные трубы» (1967) и другие.
Алексей Жарков
В мини-сериале «Узник замка Иф» (1988) актёр играет Данглара.
Талгат Нигматулин
Одна из немногих значительных и запомнившихся зрителю ролей Талгата — роль Салеха в боевике «Пираты ХХ века» (1979).
Олег Басилашвили
Олегу Басилашвили не раз доставались роли подлецов (например, Самохвалов из «Служебного романа»), так и в картине «О бедном гусаре замолвите слово» (1980) он играет графа Мерзляева.
Владимир Этуш
Владимир Этуш имеет обширную фильмографию, в которой встречаются фильмы, знакомые и детям, и взрослым. Так, в «Приключениях Буратино» (1975) он сыграл Карабаса-Барабаса, а в фильме «Кавказская пленница, Или Новые приключения Шурика» (1966) — товарища Саахова.
Иван Бортник
После сериала «Место встречи изменить нельзя» (1979), где Бортник исполнил роль Промокашки, на экране ему продолжали давать персонажей с подмоченной репутацией, но на сцене театра он играл более серьёзных персонажей.
Армен Джигарханян
Незабываемая роль главаря банды «Чёрная кошка» в сериале «Место встречи изменить нельзя».
Олег Янковский
Олег Янковский известен совсем неотрицательными персонажами, но в фильме «Убить Дракона» (1988), который был снят по мотивам пьесы «Дракон» Е. Шварца, он великолепно исполняет роль главного злодея с тремя лицами.
Юрий Шерстнёв
Характерная внешность способствовала выбору этого актёра на роль малоприятных героев, какими стали Карела в фильме «Борис Годунов» (1986) и палач из Лилля в фильме «Д’Артаньян и три мушкетёра» (1978).
Александр Филиппенко
Азазелло из «Мастера и Маргариты» (1994) — самый запоминающийся персонаж, хотя на счету актёра немало подобных. Кстати, он продолжил исполнять роль полюбившегося персонажа уже в сериале «Мастер и Маргарита» 2005 года.
Виктор Евграфов
От одного взгляда Мориарти Евграфова становится жутко. Зрители помнят его знаменитую схватку на Рейхенбахском водопаде в фильме «Шерлок Холмс и доктор Ватсон: Смертельная схватка» (1980).
Владимир Басов
В память об актёре, который родился 28 июля 1923 года, вспомним две его роли, которые пугали детей до чёртиков: Дуремар в «Приключениях Буратино» (1975) и Волк в фильме «Про Красную Шапочку» (1977).
Источник:
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Страшная и обворожительная Миледи!