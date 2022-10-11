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12 случаев, когда актёры умудрялись сыграть роль и героя, и злодея в одном и том же фильме

12 случаев, когда актёры умудрялись сыграть роль и героя, и злодея в одном и том же фильме

Автор:
11 октября 2022 09:36
Сообщество : Кино
Метки: актеры   злодей   кино   роль   съемка   фильм   фото   
1355
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Давайте посмотрим, кто и в каких фильмах умудрялся сыграть роли и героя, и злодея, подтверждая свой статус настоящих профессионалов, которые способны на кардинальные перевоплощения, не меняя при этом даже съёмочный павильон.

Про то, что один и тот же актёр способен исполнить больше одной роли в одном фильме, всем уже более менее известно — таких примеров немало. Но вот насколько разных персонажей принято играть? Можно ли, например, сыграть протагониста и здесь же антагониста? То есть и положительного, и отрицательного персонажей разом. Ну что за вопросы, конечно, да, мы же ради этого здесь и собрались!

Майк Майерс в трилогии «Остин Пауэрс» (1997-2002)

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Сыграл Остина Пауэрса и Доктора Зло.


Том Хэнкс в «Облачном атласе» (2012)

Том Хэнкс сыграл сразу 7 ролей в этом фильме (как и многие другие актёры). Среди его персонажей есть явно положительный Захри Бейли из постапокалиптического будущего и явно отрицательный доктор Генри Гуз.


Джонатан Хайд в фильме «Джуманджи» (1995)

Актёр сыграл злодейского охотника Ван Пелта, а также Сэмюэля Алана Пэрриша, отца главного героя, чья положительность хоть и не сразу, но раскрывается по ходу фильма.


Хью Джекман в фильме «Логан» (2017)

Актёр исполнил роли героя Джеймса Логана или Росомахи, а также злодейского клона Икс-24.

Лупита Нионго в фильме «Мы» (2019)

Сыграла героиню Аделаиду Уилсон и её зловещего двойника Ред.


Райан Рейнольдс в фильме «Дэдпул 2» (2018)

Актёр сыграл главного героя и озвучил злодея Джаггернаута.


Джефф Бриджес в фильме «Трон: Наследие» (2010)

Сыграл Кевина Флинна и его злодейского клона КЛУ. Причём для воплощения роли последнего Бриджеса омолаживали на 30 лет с помощью компьютерной обработки.


Хэнк Азариа в фильме «Ночь в музее 2» (2009)

Сыграл явно положительную ожившую статую Авраама Линкольна и главного злодея Камунра.


Джейсон Айзек в фильме «Питер Пэн» (2003)

Актёр сыграл роли мистера Дарлинга и капитана Крюка. Исполнение этих ролей одним и тем же актёром является традиционным подходом к постановкам «Питера Пэна».


Дик Ван Дайк в фильме «Мэри Поппинс» (1964)

Актёр сыграл роли добродушного Берта и злобного мистера Доуса-старшего.


Бенедикт Камбербэтч в двух частях «Доктора Стрэнджа» (2016 и 2022)

В фильме «Доктор Стрэндж» (2016) актёр сыграл главного героя Стивена Стрэнджа и также исполнил роль суперзлодея Дормамму.

В фильме «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» (2022) Камбербэтч помимо роли положительного Стрэнджа сыграл несколько версий этого героя из параллельных вселенных, в том числе Зловещего Стрэнджа.

Источник:

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Метки: актеры   злодей   кино   роль   съемка   фильм   фото   
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9k
Nero 3 часа назад
А Леонов где? Джентльмены удачи.
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51k
smakido 2 часа назад
Фильм "Ширли -мырли": актер Валерий Гаркалин -4 роли, Вера Алентова -4 роли, Инна Чурикова -тоже 4 !
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3k
Nigilist 2 часа назад
Евгений Миронов. "Апостол"
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129
PsyDoza Frankenschpökel 2 часа назад
Эдди Мерфи смотрит на них всех, как на г...
"Чокнутый профессор-2" - 8 (восемь) ролей в одном фильме!
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13k
Kucher 3 часа назад
Олег Даль в фильме "Тень", по пьесе Евгения Шварца.
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