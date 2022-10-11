12 случаев, когда актёры умудрялись сыграть роль и героя, и злодея в одном и том же фильме

Давайте посмотрим, кто и в каких фильмах умудрялся сыграть роли и героя, и злодея, подтверждая свой статус настоящих профессионалов, которые способны на кардинальные перевоплощения, не меняя при этом даже съёмочный павильон.
Про то, что один и тот же актёр способен исполнить больше одной роли в одном фильме, всем уже более менее известно — таких примеров немало. Но вот насколько разных персонажей принято играть? Можно ли, например, сыграть протагониста и здесь же антагониста? То есть и положительного, и отрицательного персонажей разом. Ну что за вопросы, конечно, да, мы же ради этого здесь и собрались!
Майк Майерс в трилогии «Остин Пауэрс» (1997-2002)
Сыграл Остина Пауэрса и Доктора Зло.
Том Хэнкс в «Облачном атласе» (2012)
Том Хэнкс сыграл сразу 7 ролей в этом фильме (как и многие другие актёры). Среди его персонажей есть явно положительный Захри Бейли из постапокалиптического будущего и явно отрицательный доктор Генри Гуз.
Джонатан Хайд в фильме «Джуманджи» (1995)
Актёр сыграл злодейского охотника Ван Пелта, а также Сэмюэля Алана Пэрриша, отца главного героя, чья положительность хоть и не сразу, но раскрывается по ходу фильма.
Хью Джекман в фильме «Логан» (2017)
Актёр исполнил роли героя Джеймса Логана или Росомахи, а также злодейского клона Икс-24.
Лупита Нионго в фильме «Мы» (2019)
Сыграла героиню Аделаиду Уилсон и её зловещего двойника Ред.
Райан Рейнольдс в фильме «Дэдпул 2» (2018)
Актёр сыграл главного героя и озвучил злодея Джаггернаута.
Джефф Бриджес в фильме «Трон: Наследие» (2010)
Сыграл Кевина Флинна и его злодейского клона КЛУ. Причём для воплощения роли последнего Бриджеса омолаживали на 30 лет с помощью компьютерной обработки.
Хэнк Азариа в фильме «Ночь в музее 2» (2009)
Сыграл явно положительную ожившую статую Авраама Линкольна и главного злодея Камунра.
Джейсон Айзек в фильме «Питер Пэн» (2003)
Актёр сыграл роли мистера Дарлинга и капитана Крюка. Исполнение этих ролей одним и тем же актёром является традиционным подходом к постановкам «Питера Пэна».
Дик Ван Дайк в фильме «Мэри Поппинс» (1964)
Актёр сыграл роли добродушного Берта и злобного мистера Доуса-старшего.
Бенедикт Камбербэтч в двух частях «Доктора Стрэнджа» (2016 и 2022)
В фильме «Доктор Стрэндж» (2016) актёр сыграл главного героя Стивена Стрэнджа и также исполнил роль суперзлодея Дормамму.
В фильме «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» (2022) Камбербэтч помимо роли положительного Стрэнджа сыграл несколько версий этого героя из параллельных вселенных, в том числе Зловещего Стрэнджа.
Источник:
АНТИФИШКИ
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