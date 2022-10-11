12 случаев, когда актёры умудрялись сыграть роль и героя, и злодея в одном и том же фильме

Про то, что один и тот же актёр способен исполнить больше одной роли в одном фильме, всем уже более менее известно — таких примеров немало. Но вот насколько разных персонажей принято играть? Можно ли, например, сыграть протагониста и здесь же антагониста? То есть и положительного, и отрицательного персонажей разом. Ну что за вопросы, конечно, да, мы же ради этого здесь и собрались!

Майк Майерс в трилогии «Остин Пауэрс» (1997-2002)