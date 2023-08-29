Интересные факты о фильме "Один дома 2: Потерявшийся в Нью-Йорке"

Дональд Трамп разрешил снимать сцены к фильму в его отеле только с тем условием, что он сам появится в одном эпизоде. Также, Коламбус обмолвился, что Трамп его в какой-то мере даже запугивал. Коламбус даже хотел вырезать Трампа из фильма, но во время тестового показа зрители начали хлопать во время появления миллионера в кадре, поэтому режиссер решил его оставить.

Вообще, Трамп очень любил засвечиваться в кино. Он даже хотел появиться в эпизоде последнего фильма Леонида Гайдая "На Дерибасовской хорошая погода, на Брайтон Бич опять идут дожди". Впрочем, в фильм он так и не попал, хотя съемки в своем казино "Тадж-Махал" он все равно разрешил, за что получил благодарность в титрах.