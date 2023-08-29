Интересные факты о фильме "Один дома 2: Потерявшийся в Нью-Йорке"

После успеха первой части фильма "Один дома" было решено сделать сиквел. Перед вами фотографии со съёмок и любопытные факты о фильме, снятом Крисом Коламбусом.
1. Во вторую часть фильма удалось вернуть всех актеров, которые сыграли свои роли в первой части за исключением сестры Кевина по имени Линни. В первой части ее сыграла Анджела Готалс, а во второй части - Морин Элизабет Шэй. Впрочем, это мало кто заметил, ведь в основном из детей Маккалистеров (кроме Кевина) все запомнили лишь Базза, Фулера и Меган
2. Благодаря успеху первой части, гонорар Маколея Калкина сильно возрос. Если за съемки в первой части он получил 110 тысяч долларов, то за вторую часть он получил уже 4,5 миллиона долларов.
3. Конечно же каждый из вас знает, что в фильме "Один дома 2" в эпизодической роли появился будущий президент США Дональд Трамп. На тот момент он был известен как крупный бизнесмен и владелец того самого отеля "Plaza", в котором и проводились съемки фильма.
Дональд Трамп разрешил снимать сцены к фильму в его отеле только с тем условием, что он сам появится в одном эпизоде. Также, Коламбус обмолвился, что Трамп его в какой-то мере даже запугивал. Коламбус даже хотел вырезать Трампа из фильма, но во время тестового показа зрители начали хлопать во время появления миллионера в кадре, поэтому режиссер решил его оставить.
Вообще, Трамп очень любил засвечиваться в кино. Он даже хотел появиться в эпизоде последнего фильма Леонида Гайдая "На Дерибасовской хорошая погода, на Брайтон Бич опять идут дожди". Впрочем, в фильм он так и не попал, хотя съемки в своем казино "Тадж-Махал" он все равно разрешил, за что получил благодарность в титрах.
4. В сцене, когда голуби налетают на липких бандитов, всё было по-настоящему. Актер Дэниел Стерн, сыгравший Марва, даже обмолвился, что одна птица залетела ему прямо в рот.
5. Диктофон "Talkboy" не был реально существующим устройством. Его сделали специально для фильма. но после выхода картины многие дети захотели себе это устройство, чтобы дурачить взрослых. В итоге, "Tiger Electronics" при содействии студии "20th Century Fox" выпустила реальное устройство, которое, благодаря фильму, обрело популярность.
6. Несмотря на то, что съемки проводились в настоящем отеле "Plaza", съемки в бассейне проводились в отеле "Four seasons" в Чикаго, так как в отеле Дональда Трампа не было бассейна.
7. Всё то время, что Кевин провел в Нью-Йорке, он питался исключительно сладостями. Об этом можно судить по чеку на 967 долларов, в котором нет ни одной нормальной еды.
8. На момент съемок в Нью-Йорке почти не было снега, из-за чего пришлось закупать много искусственного снега, который обошелся весьма недешево. Но самое обидное, что через пару дней в Нью-Йорке прошла снежная буря, которая заполнила город снега, из-за чего дорогущий искусственный снег оказался не нужен.
9. Крис Коламбус хотел сделать сиквел, но как бы он не старался, вторая часть все равно стала по сути ремейком первой части: оставленный ребенок, бандиты, фильм "Ангелы с грязными душами", обман с помощью манекена, странный и устрашающий человек, который оказывается добрым и т.д.
По изначальной версии сценария должна была быть сцена, где Кевин снова обжигает щеки лосьоном, но Коламбус был категорически против нее, чтобы избежать самоповтора, но самоповторов было достаточно и без нее.
10. В фильме ни разу не произносится имя голубиной дамы, хотя по изначальному сценарию оно должно было прозвучать в самом конце. По сюжету дама представилась полицейским как Энни, и те пригласили ее в участок выпить горячего шоколада. Но в итоге от этой сцены отказались.
11. Роль коридорного Седрика стала хоть и не первой, а третьей в карьере Роба Шнайдера, но именно она стала наиболее значимой в жизни Роба, так как именно благодаря ей актеру стали сыпаться предложения о съемках.
12. Чтобы Кевин мог скользить в вестибюле отеля "Плаза", оттуда убрали коврик. Но когда съемки были завершены, Дональд Трамп запретил возвращать коврик обратно и в принципе хоть как-то менять это место. Таким образом он хотел сохранить дух фильма в своем отеле.
13. Несмотря на то, что фильм в целом понравился аудитории, он собрал 359 миллионов долларов, что было на 100 миллионов долларов меньше чем оригинал.
14. Джон Хьюз планировал выпустить третью часть фильма примерно в 1995-1996 году, причем в главной роли должен был быть все тот же Маколей Калкин, но уже немного повзрослевший. Правда, сам Маколей Калкин завершил свою карьеру в 1994 году после выхода фильма "Богатенький Ричи", поэтому сценарий к третьей части пришлось сильно перерабатывать. В итоге, мы получили абсолютно пресный триквел с другими актерами, который ничего общего кроме названия с фильмом "Один дома" не имеет. Все последующие сиквелы оказались еще более провальными, да и выпускались они сразу на видеоносителях, минуя кинотеатры.
15. Как сказал Джо Пеши, сыгравший бандита Гарри, огонь в сцене с поджогом его головы был настоящим, поэтому он действительно получил небольшой ожог.
16. В 2021 году в интернете была создана петиция, чтобы киноделы выпустили отдельную версию фильма "Один дома", только с вырезанным Дональдом Трампом. А вместо него предлагалось вставить в качестве камео взрослого Маколея Калкина, который и будет указывать Кевину направление. И самое интересное, что данную петицию поддержал сам Маколей Калкин.
17. Режиссер Крис Коламбус также появился в фильме в камео. Когда Кевин входит впервые в магазин мистера Дункана, мы видим мужчину, который поднимает свою дочь, чтобы та посмотрела на игрушки. Этот мужчина и есть режиссер Крис Коламбус.
18. После выхода второй части фильма "Один дома" (как и после выхода оригинала), на игровых приставках и домашних компьютерах вышло немало игр, посвященных данной ленте.
Источник:
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какждый год 21го декабря пересматриваю оба фильма)