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Интересные факты о фильме "Один дома 2: Потерявшийся в Нью-Йорке"

Интересные факты о фильме "Один дома 2: Потерявшийся в Нью-Йорке"

Автор:
29 августа 2023 07:44
Сообщество : Кино
Метки: в мире   интересно   кино   любопытно   один дома   факты   фильм   
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После успеха первой части фильма "Один дома" было решено сделать сиквел. Перед вами фотографии со съёмок и любопытные факты о фильме, снятом Крисом Коламбусом.

1. Во вторую часть фильма удалось вернуть всех актеров, которые сыграли свои роли в первой части за исключением сестры Кевина по имени Линни. В первой части ее сыграла Анджела Готалс, а во второй части - Морин Элизабет Шэй. Впрочем, это мало кто заметил, ведь в основном из детей Маккалистеров (кроме Кевина) все запомнили лишь Базза, Фулера и Меган

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2. Благодаря успеху первой части, гонорар Маколея Калкина сильно возрос. Если за съемки в первой части он получил 110 тысяч долларов, то за вторую часть он получил уже 4,5 миллиона долларов.

3. Конечно же каждый из вас знает, что в фильме "Один дома 2" в эпизодической роли появился будущий президент США Дональд Трамп. На тот момент он был известен как крупный бизнесмен и владелец того самого отеля "Plaza", в котором и проводились съемки фильма.

Дональд Трамп разрешил снимать сцены к фильму в его отеле только с тем условием, что он сам появится в одном эпизоде. Также, Коламбус обмолвился, что Трамп его в какой-то мере даже запугивал. Коламбус даже хотел вырезать Трампа из фильма, но во время тестового показа зрители начали хлопать во время появления миллионера в кадре, поэтому режиссер решил его оставить.

Вообще, Трамп очень любил засвечиваться в кино. Он даже хотел появиться в эпизоде последнего фильма Леонида Гайдая "На Дерибасовской хорошая погода, на Брайтон Бич опять идут дожди". Впрочем, в фильм он так и не попал, хотя съемки в своем казино "Тадж-Махал" он все равно разрешил, за что получил благодарность в титрах.

4. В сцене, когда голуби налетают на липких бандитов, всё было по-настоящему. Актер Дэниел Стерн, сыгравший Марва, даже обмолвился, что одна птица залетела ему прямо в рот.

5. Диктофон "Talkboy" не был реально существующим устройством. Его сделали специально для фильма. но после выхода картины многие дети захотели себе это устройство, чтобы дурачить взрослых. В итоге, "Tiger Electronics" при содействии студии "20th Century Fox" выпустила реальное устройство, которое, благодаря фильму, обрело популярность.

6. Несмотря на то, что съемки проводились в настоящем отеле "Plaza", съемки в бассейне проводились в отеле "Four seasons" в Чикаго, так как в отеле Дональда Трампа не было бассейна.

7. Всё то время, что Кевин провел в Нью-Йорке, он питался исключительно сладостями. Об этом можно судить по чеку на 967 долларов, в котором нет ни одной нормальной еды.

8. На момент съемок в Нью-Йорке почти не было снега, из-за чего пришлось закупать много искусственного снега, который обошелся весьма недешево. Но самое обидное, что через пару дней в Нью-Йорке прошла снежная буря, которая заполнила город снега, из-за чего дорогущий искусственный снег оказался не нужен.

9. Крис Коламбус хотел сделать сиквел, но как бы он не старался, вторая часть все равно стала по сути ремейком первой части: оставленный ребенок, бандиты, фильм "Ангелы с грязными душами", обман с помощью манекена, странный и устрашающий человек, который оказывается добрым и т.д.

По изначальной версии сценария должна была быть сцена, где Кевин снова обжигает щеки лосьоном, но Коламбус был категорически против нее, чтобы избежать самоповтора, но самоповторов было достаточно и без нее.

10. В фильме ни разу не произносится имя голубиной дамы, хотя по изначальному сценарию оно должно было прозвучать в самом конце. По сюжету дама представилась полицейским как Энни, и те пригласили ее в участок выпить горячего шоколада. Но в итоге от этой сцены отказались.

11. Роль коридорного Седрика стала хоть и не первой, а третьей в карьере Роба Шнайдера, но именно она стала наиболее значимой в жизни Роба, так как именно благодаря ей актеру стали сыпаться предложения о съемках.

12. Чтобы Кевин мог скользить в вестибюле отеля "Плаза", оттуда убрали коврик. Но когда съемки были завершены, Дональд Трамп запретил возвращать коврик обратно и в принципе хоть как-то менять это место. Таким образом он хотел сохранить дух фильма в своем отеле.

13. Несмотря на то, что фильм в целом понравился аудитории, он собрал 359 миллионов долларов, что было на 100 миллионов долларов меньше чем оригинал.

14. Джон Хьюз планировал выпустить третью часть фильма примерно в 1995-1996 году, причем в главной роли должен был быть все тот же Маколей Калкин, но уже немного повзрослевший. Правда, сам Маколей Калкин завершил свою карьеру в 1994 году после выхода фильма "Богатенький Ричи", поэтому сценарий к третьей части пришлось сильно перерабатывать. В итоге, мы получили абсолютно пресный триквел с другими актерами, который ничего общего кроме названия с фильмом "Один дома" не имеет. Все последующие сиквелы оказались еще более провальными, да и выпускались они сразу на видеоносителях, минуя кинотеатры.

15. Как сказал Джо Пеши, сыгравший бандита Гарри, огонь в сцене с поджогом его головы был настоящим, поэтому он действительно получил небольшой ожог.

16. В 2021 году в интернете была создана петиция, чтобы киноделы выпустили отдельную версию фильма "Один дома", только с вырезанным Дональдом Трампом. А вместо него предлагалось вставить в качестве камео взрослого Маколея Калкина, который и будет указывать Кевину направление. И самое интересное, что данную петицию поддержал сам Маколей Калкин.

17. Режиссер Крис Коламбус также появился в фильме в камео. Когда Кевин входит впервые в магазин мистера Дункана, мы видим мужчину, который поднимает свою дочь, чтобы та посмотрела на игрушки. Этот мужчина и есть режиссер Крис Коламбус.

18. После выхода второй части фильма "Один дома" (как и после выхода оригинала), на игровых приставках и домашних компьютерах вышло немало игр, посвященных данной ленте.

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Метки: в мире   интересно   кино   любопытно   один дома   факты   фильм   
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Copycat 45 минут назад
я помню на сегу играл в "Один дома 2" был прикольный платформер, на каждом уровне надо было собрать детали оружия что бы собрать какую то фундервафлю типа рогатки или кртофелемета)

какждый год 21го декабря пересматриваю оба фильма)
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