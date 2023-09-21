Интересные факты о фильме "Полицейская академия"

Именно Махоуни по сюжету фильма должен был получить звание лейтенанта. Но так как персонаж отсутствовал в фильме, то это звание ушло Хайтауэру.

Правда, спустя 20 лет он признался, что жалеет о своем поступке. Более того, когда пошли слухи о съемке восьмой части, Стив тут же согласился на эту роль. Но до сих пор о судьбе фильма ничего неизвестно. Хотя, с учетом того, что сейчас стало модно возвращать к жизни старые франшизы, я бы не удивился, если бы данный фильм всё же увидел бы свет. Но киноделам стоит поторопиться, так как основному касту фильма уже более 65 лет, а актеры, сыгравшие таких персонажей как Тэкклберри, Хайтауэр и Лассард уже и вовсе покинули наш мир (к сожалению).

20. Бобкэт Голдтуэйт, сыгравший Зеда, не принял участие в съемках пятого фильма, так как предложенный гонорар не соответствовал ожиданиям актера. А из-за того, что Голдтуэйт не принял участие в съемках, создатели решили, что нет никакого смысла возвращать Тима Казурински (Свитчака), ведь они идеально вписываются в фильм только как дуэт.