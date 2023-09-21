Интересные факты о фильме "Полицейская академия"

Среди зарубежных комедий восьмидесятых и девяностых годов особо выделялся фильм "Полицейская академия". Предлагаю вам узнать несколько интересных фактов о фильме и его продолжениях.
1. На роль Махоуни изначально рассматривали таких актеров как Том Хэнкс, Майкл Китон и даже Брюс Уилис. Но в итоге роль отошла малоизвестному актеру Стиву Гуттенбергу. И именно эта роль и принесла Стиву популярность, ведь после "Полицейской академии" он снялся в таких лентах как "Трое мужчин и младенец", "Короткое замыкание", "Двое: Я и моя тень" и других.
2. Как известно, сцены в кино снимают не по порядку. И фильм "Полицейская академия" не стал исключением. Одной из первых была снята сцена с бритьем голов кадетов Коупленда и Блэнкса. А некоторые сцены, которые предшествовали этому событию, были сняты уже позже, поэтому актерам приходилось носить парики, ведь их головы уже были обриты, тогда как по сюжету они должны быть еще с волосами.
3. На Родине в США первая часть фильма имела более менее неплохой рейтинг, но начиная с третьей части фильм буквально скатился. Зрители были уже сыты по горло второсортными комедиями.
4. На роль кадета Лаверн Хукс режиссер пригласил малоизвестную певицу Мэрион Рэмси. Для того, чтобы сделать персонажа более комичным, начинающей актрисе надели резиновые подкладки, чтобы припухлить ее, а также надели смешной парик.
Мэрион, конечно, не хотела носить подобные подкладки, но режиссер уверял ее, что со временем Хукс похорошеет. Правда, этого так и не произошло.
5. Один из создателей фильма "Полицейская академия" Пол Маслански имеет русские корни. Поэтому, когда подвернулась возможность, он решил снять очередную (седьмую) часть фильма именно на своей исторической Родине.
6. Бубба Смит занимался профессиональным футболом, но за свою 11-летнюю спортивную карьеру он заработал гораздо меньше, чем за роль Хайтауэра.
7. Майкл Уинслоу, сыгравший темнокожего сержанта Ларвела Джонса во всех частях фильма, на самом деле имитирует все звуки, что показано в кино. После успеха фильма Уинслоу стал постоянным гостем на различных шоу и даже стал выступать с собственной программой. На телевидении его прозвали "Человек 10000 звуков". Кстати, именно он озвучивал могваев в фильме "Гремлины".
Да, и стоит отметить, что Майкл Уинслоу стал одним из немногих актеров, кто появился абсолютно во всех частях фильма "Полицейская академия" и даже в одноименном телевизионном сериале.
8. Российские зрители были очень сильно удивлены, когда во второй части фильма увидели нецензурной слово, написанное на русском языке без "единой ошибки". Говорят, что эта идея также принадлежит Полу Маслански.
9. В 2015 году вышел проходной фильм "Лавалантула", где рассказывалось об огненных тарантулах, которые появились после извержения вулкана. Но суть не в самом фильме, а в том, что в этом фильме снялось немало актеров из "Полицейской академии": Стив Гуттенберг (Махоуни), Майкл Уинслоу (Джонс), Лесли Истербрук (Калахан), Мэрион Рэмси (Хукс).
10. В 1997 году на телеэкраны вышел одноименный телесериал. Правда, из оригинального актерского состава там остался лишь Майкл Уинслоу, да и то он появлялся не во всех эпизодах. Правда, и другие актеры из оригинальной серии фильмов также захаживали в сериал.
11. Только первая часть фильма имеет взрослый рейтинг R (17+). Ну оно и понятно. А вот последующие фильмы серии были уже более мягкими. Вторая часть получила рейтинг PG-13 (13+ лет) а последующие части и вовсе PG (можно детям с разрешения родителей).
12. Изначально Хайтауэр должен был быть всего лишь эпизодическим персонажем. Но во время тестовых предпоказов аудитория была настолько впечатлена этим персонажем, что его роль расширили, благодаря чему он стал одним из основных персонажей.
13. В оригинальном сценарии фамилия персонажа Свитчака, сыгранного Тимом Казурински, звучала как Шевчук (Schewchuk). Но из-за того, что актер Бубба Смит не мог нормально и без ошибок произнести эту фамилию, ее поменяли на Свитчак. Зато на магазине, которым владел Свитчак во второй части фильма, так и осталась красоваться фамилия "Шевчук".
14. Вообще, изначально Свитчак должен был появиться лишь в начале фильма, но создателям настолько понравилось, как органично смотрятся Зед и Свитчак, что экранное время последнего решено было увеличить.
Естественно, благодаря этой невероятной химии и любви зрителей, Зед и Свитчак попали в третью и четвертую часть, но уже в качестве кадетов.
15. Персонаж Лесли Барбара, сыгранный Донованом Скоттом в первой части фильма, должен был появиться и во второй. Но узнав, что его персонажу по сюжету придется есть из тарелки, куда сходил кот, он решил отказаться от этой роли.
Создатели же не хотели вырезать эту сцену из фильма, поэтому в фильм был введен персонаж Винни Штульман, который всем этим и занимался.
16. Японец Нагато, появившийся в третьей части фильма, изначально должен был быть индусом. Это объясняет, почему он спит на гвоздях и медитирует над свечой.
17. Дэвид Грэф (Тэкклберри), Майкл Уинслоу (Джонс) и Джордж Гейнс (комендант Лассард) появлялись во всех 7 частях серии. Лесли Истербрук не смогла появиться во второй части из-за своей беременности и рождения дочери.
18. В фильме "Полицейская академия 3: Переподготовка" Блэнкс и Коупленд участвуют в саботаже, поэтому они то и дело переключают сигнал, чтобы запутать Хукс. Во время одного из таких переключений на экране появляется игра "Papper boy" про разносчика газет. В нее вы наверняка играли на приставке "Dendy".
19. Стив Гуттенберг (Махоуни) решил, что он уже перерос "Полицейскую академию", из-за чего он отказался участвовать в съемках пятой, шестой и седьмой части серии. Также, Стиву предлагали принять участие в сериале, но и тогда он сказал твердое "нет".
Именно Махоуни по сюжету фильма должен был получить звание лейтенанта. Но так как персонаж отсутствовал в фильме, то это звание ушло Хайтауэру.
Правда, спустя 20 лет он признался, что жалеет о своем поступке. Более того, когда пошли слухи о съемке восьмой части, Стив тут же согласился на эту роль. Но до сих пор о судьбе фильма ничего неизвестно. Хотя, с учетом того, что сейчас стало модно возвращать к жизни старые франшизы, я бы не удивился, если бы данный фильм всё же увидел бы свет. Но киноделам стоит поторопиться, так как основному касту фильма уже более 65 лет, а актеры, сыгравшие таких персонажей как Тэкклберри, Хайтауэр и Лассард уже и вовсе покинули наш мир (к сожалению).
20. Бобкэт Голдтуэйт, сыгравший Зеда, не принял участие в съемках пятого фильма, так как предложенный гонорар не соответствовал ожиданиям актера. А из-за того, что Голдтуэйт не принял участие в съемках, создатели решили, что нет никакого смысла возвращать Тима Казурински (Свитчака), ведь они идеально вписываются в фильм только как дуэт.
Естественно, это далеко не все факты о культовой серии фильмов "Полицейская академия".
Источник:
- Интересные факты о фильме "Парк юрского периода"
- Интересные и малоизвестные факты о фильме "Рокки"
- Интересные факты о фильме "Один дома"
- Занятные факты о фильме "Охотники за привидениями"
- Интересные и малоизвестные факты о фильме "Пятый элемент"
Ну не так уж трудно написать правильно слово из трех букв)