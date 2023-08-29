Как снимали фильм "Марс атакует"

Ну а само воспроизведение их речи, это и вовсе звук крякающей утки, воспроизведенной наоборот.

4. Так как фильм "Марс атакует" вышел следом за фильмом "День независимости", то многие решили, что данный фильм является пародией. Сам же Бертон сказал, что фильм "Марс атакует" - это в какой-то мере пародия, но не на фильм "День независимости", а в принципе на низкобюджетные фантастические фильмы про инопланетян.