Как снимали фильм "Марс атакует"

В уже далёком 1996 году на экраны мировых кинотеатров вышел фантастический фильм Тима Бертона "Марс атакует", в котором приняло участие большое количество известных актеров. Предлагаю вам узнать несколько любопытных фактов об этом необычном фильме.
1. Сами марсиане были придуманы не с нуля. Их образ был скопирован с вкладышей из жевательной резинки 50-х годов.
2. Вообще, фильм "Марс атакует" имеет огромное количество отсылок к 50-м годам. Даже звуки выстрелов из оружия марсиан планировалось взять из фильма "Война миров" (1953), но студия "Paramount", которой принадлежали права на фильм, не дала на это своего согласия. Поэтому создателям пришлось изобрести похожий звук.
3. При написании сценария инопланетный язык было решено оставить на потом, поэтому в тех местах, где марсиане должны были произносить речь, сценаристы ставили "ack ack". В итоге, на инопланетный язык и вовсе решили забить, оставив те самые "ack ack".
Ну а само воспроизведение их речи, это и вовсе звук крякающей утки, воспроизведенной наоборот.
4. Так как фильм "Марс атакует" вышел следом за фильмом "День независимости", то многие решили, что данный фильм является пародией. Сам же Бертон сказал, что фильм "Марс атакует" - это в какой-то мере пародия, но не на фильм "День независимости", а в принципе на низкобюджетные фантастические фильмы про инопланетян.
5. Многие заметили, что фильм буквально набит под завязку знаменитыми актерами, среди которых Пирс Броснан, Джек Николсон, Майкл Джей Фокс, Сара Джессика Паркер, Дэнни де Вито, Гленн Клоуз, Том Джонс и др. Это была персональная хотелка Тима Бертона. Он хотел собрать в своей картине как можно больше известных актеров (пусть и в эпизодической роли), чтобы бросить себе вызов как режиссеру.
6. При бюджете в 70 миллионов долларов фильм "Марс атакует" собрал всего 101 миллионов, тогда как при примерно таком же бюджете (75 млн. долларов) фильм "День независимости" собрал 817 миллионов.
7. Все мы помним, что когда марсиане стреляют из своего оружия по людям, от них остаются лишь зеленые или красные скелеты. Бертон специально выбрал такие цвета, так как выход фильма планировался на рождественские праздники, а как известно, зеленый и красный - это основные цвета Рождества.
8. Знаменитый британский певец Том Джонс сыграл в фильме самого себя. Об этом его попросил лично Тим Бертон. Единственное, Джон взамен на это попросил заодно и снять в фильме его бэк-вокалиста. Естественно, Тим возражать не стал.
9. Бертон довольно долго противился тому, чтобы в фильме использовалось такое огромное количество компьютерной графики. Поэтому, даже самих марсиан он предложил создать с помощью метода покадровой анимации. Но после нескольких тестов он понял, что выходит все это очень плохо, поэтому согласился на компьютерную графику.
10. В фильме присутствует огромное количество главных героев (больше 20), а ведь это совсем не то, на что изначально рассчитывал Бертон. Тим Бертон хотел, чтобы в его фильме было задействовано 60 главных героев, включая домохозяйку, студентов и многих других персонажей. Но боссы этого просто не позволили, поэтому количество главных персонажей решено было сократить втрое.
11. Помимо режиссуры, Тим Бертон работал и над сценарием к фильму. Но в титрах он в сценаристах не значится. Дело в том, что сам Бертон велел не вписывать его как сценариста, чтобы не забирать долю славы у других сценаристов, работавших над фильмом.
12. Джек Николсон сыграл в фильме "Марс атакует" не только президента США, но и Арта Ленда. Изначально же Бертон хотел, чтобы роль Арта сыграл Майкл Китон. Таким образом он хотел сделать некую отсылку на его же фильм "Бэтмен", где Китон сыграл Брюса Уэйна (Бэтмена), а Николсон - Джокера.
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