Интересные факты о фильме "Один дома"

5. Джо Пеши не привык сниматься в семейных фильмах, поэтому на съемках он то и дело матерился, из-за чего съемочный процесс несколько усложнялся. Тогда Крис Коламбус предложил ему заменить матерные слова словом "холодильник".

Кстати, в некоторых сценах можно заметить, что Гарри носит кольцо на безымянном пальце. Джо Пеши иногда забывал его снимать во время съемок.

6. Тарантул на лице Дэниел Стэрна (Марв) был самым что ни на есть настоящим. Дэниел ужасно его боялся, но согласился на съемки одного дубля.