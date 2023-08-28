Интересные факты о фильме "Один дома"

Несколько любопытных фактов и интересных кадров со съемок любимого многими детьми и взрослыми фильма "Один дома".
1. Идея фильма "Один дома" родилась у Джона Хьюза (продюсер,сценарист и режиссер) во время съемок фильма "Дядюшка Бак" с Маколеем Калкиным и Джоном Кенди в главных ролях. Более того, он сразу решил, что главную роль должен исполнить именно Маколей Калкин.
Но несмотря на то, что сценарий писался именно под Калкина, было организовано прослушивание на роль Кевина. Режиссер Крис Коламбус организовал кастинг и отсмотрел 400 претендентов на эту роль. В прочем, никто из мальчишек не смог справиться лучше чем сам Калкин.
Джон Кенди, кстати, также сыграл в фильме "Один дома" небольшую роль музыканта Гаса Полински, который довез маму Кевина до дома.
2. Джо Пеши хотел добиться того, чтобы Маколей Калкин действительно его боялся, дабы мальчик реалистичнее сыграл свою роль. Во время съемок он старался реже пересекаться с мальцом, да и старался выглядеть более грозным. А во время съемок сцены с подвешиванием мальчика на крючок. пеши увлекся и случайно прокусил Маколею палец до крови, когда его герой по сюжету должен был угрожать мальчику откусыванием пальцев.
3. Фильма "Ангелы с грязными душами" не существует на самом деле. Этот фрагмент был снят специально для фильма "Один дома". То же самое касается и второй части фильма.
4. Маленького соседа Митча Мерфи, которого сестра Кевина посчитала вместо своего брата, сыграл юный актер Джеффри Уэйзман. Мальчик пробовался на роль Кевина, но в итоге ему достался лишь небольшой эпизод.
Несколько лет спустя Джеффри будет пробоваться на роль Ричи в фильме "Богатенький Ричи", но и там роль отойдет Маколею Калкину.
5. Джо Пеши не привык сниматься в семейных фильмах, поэтому на съемках он то и дело матерился, из-за чего съемочный процесс несколько усложнялся. Тогда Крис Коламбус предложил ему заменить матерные слова словом "холодильник".
Кстати, в некоторых сценах можно заметить, что Гарри носит кольцо на безымянном пальце. Джо Пеши иногда забывал его снимать во время съемок.
6. Тарантул на лице Дэниел Стэрна (Марв) был самым что ни на есть настоящим. Дэниел ужасно его боялся, но согласился на съемки одного дубля.
Но самое интересное, что Стэрн в данной сцене вовсе не кричит, а просто открывает рот, иначе он мог бы напугать тарантула и тот бы его укусил. Звук крика же накладывали отдельно.
7. Отец Маколея Калкина (Кит Калкин) хотел "срубить" как можно больше денег, поэтому он стал рассказывать небылицы про то, что Маколей Калкин слишком привязан к своему брату Кирану, и они всё всегда делают вместе.
В итоге Кирана Калкина также взяли в фильм. Он сыграл того самого кузена Фулера, который писается в постель, когда налегает на жидкость по вечерам.
8. Изначально, в сценарии Джона Хьюза не было старика Марли. Данного персонажа предложил добавить уже режиссер Крис Коламбус, дабы добавить больше сентиментальности, и чтобы в фильме появился кто-то, кто расскажет Кевину о важности семьи.
9. В сценах, где Марв ходит босиком по снегу, на нем на самом деле были надеты специальные резиновые носки телесного цвета. Да и елочные игрушки, на которые он наступает голыми ногами, когда влезает в окно, на самом деле сделаны из сахара.
10. Наверняка, все вы помните момент, когда Кевин нашел фотографию девушки Базза. На самом деле на фото мальчик в парике, а именно сын художника постановщика. Дело в том, что режиссер не хотел брать фото настоящей девочки, так как не хотел, чтобы над ней потом смеялись.
11. Фильм "Один дома оказался" успешным и в финансовом плане. При бюджете всего в 18 миллионов долларов фильм собрал в мировом прокате 476,5 миллионов. Поэтому, неудивительно, что в скором времени в производство была запущена вторая часть.
12. Часть сцен были отсняты в самой обычной школе. Так, например, сцена в самолете (бизнес-класс) снималась на школьной баскетбольной площадке, а затопленный подвал соседей, через который бежит Кевин, на самом деле школьный бассейн.
13. Фигурка жокея, которую постоянно сбивают подъезжающие автомобили, это отсылка к другому фильму Криса Коламбуса - "Приключения няни" (1987). В данной ленте многострадальную фигурку жокея также сбивает грузовик.
14. По фильму у МакКалистеров должна быть собака. Во-первых, в двери есть отдельное отверстие для собаки (именно в него пытался пролезть Марв), а во вторых еще в начале фильма мама Кевина говорит собеседнику по телефону, что они оставили собаку в питомнике.
15. Чтобы избежать каких-либо рисков и не сбить мальчика фургоном, сцена когда Гарри с Марвом чуть ли не сбивают Кевина, снималась задом наперед. На это даже указывает неправильно идущий дым.
16. Когда Кевин впервые встречает старика Марли, на руке последнего видна рана, но со временем рана становится все меньше, а в конце она и вовсе исчезает. Так режиссер хотел показать, что старик прошел свой путь, а его душевные раны наконец зажили.
17. После успеха фильма дом Маккалистеров стал туристическим местом, где постоянно проводятся экскурсии.
18. Благодаря успеху фильма, вышли не только продолжения, но и отдельные игры для компьютеров и домашних консолей.
19. Домик на дереве был построен специально для фильма. После съемок это домик разобрали.
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Большая семья, у которой родители мама и мама, одна чёрная, другая белая. Детей семь человек (три чёрных, два азиата, один латинос и один белый). Главная героиня чёрная жирная девочка лесбиянка, которая проходит терапию по смене пола, за что её все и чмырят. Вместо деда - старая и страшная женщино-мужик, которой не дают внучатую племянницу на "пообщаться". Грабители - всё без изменений, это два белых мужика обязательно. Ну и в конечном итоге хеппи энд: все полюбили эту девочку, а старушке дали внучку.