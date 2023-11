"Перл Харбор": фотографии со съёмок и интересные факты о фильме

7. Изначально планировалось, что песню к фильму "Перл Харбор" исполнит знаменитая канадская певица Селин Дион, которая за несколько лет до этого исполнила хит "My heart will go on" для фильма "Титаник". Но в итоге певица от этого предложения отказалась, а песню для фильма исполнила кантри-исполнительница Фейт Хилл. За эту песню она даже была номинирована на "Оскар", но в итоге статуэтку так и не получила.

8. Существует расширенная версия фильма, которая длиннее прокатной версии всего на 69 секунд. В нее было вставлено несколько незначительных сцен, например более продолжительная сцена с фальшивыми слезами.