"Перл Харбор": фотографии со съёмок и интересные факты о фильме

Наверняка, многие из вас видели фильм Майкла Бэя "Перл Харбор" с Беном Аффлеком и Джошем Харнеттом в главных ролях. Предлагаю вам узнать несколько интересных фактов об этой военной драме.
1. Бен Аффлек, Джош Харнетт и Алек Болдуин прошли начальную летную подготовку для съемок в этом фильме. Поэтому, в некоторых сценах сами актеры немного управляют самолетом, но, естественно, под строгим присмотром.
2. Режиссер Майкл Бэй злился на Джоша Харнетта за его слишком уж серьезный подход к съемкам. Во многих моментах Бэй хотел добиться легкости от актера, но тот практически всегда все делал с серьезным лицом, и улыбки добиться от него было практически нереально.
Тогда Бэй пригрозил актеру, что он вставит тот единственный кадр, где Харнетт улыбается, во все сцены с ним. Лишь после этого Харнетт стал выдавливать из себя улыбку.
3. Многие сцены в фильме не понравились ветеранам как американской, так и японской стороны. В частности, японцы были возмущены тем, что в фильме показана бомбардировка госпиталя, так как на самом деле они бомбили только военные объекты.
Сам же режиссер заявил, что фильм является художественным вымыслом, а бомбардировка госпиталя была вставлена лишь для создания драматического эффекта.
4. Дедушка Бена Аффлека (ветеран) отказался смотреть этот фильм, так как по его словам, если бы он увидел историческую недостоверность в фильме, то он возненавидел бы внука. Ну это наверное и хорошо, что не видел, так как ляпов и исторических недостоверностей здесь в избытке.
5. Многие критики осудили фильм не только за историческую недостоверность, но и за абсолютно картонную любовную линию. На это режиссер Майкл Бэй ответил, что намеренно сделал любовную линию "картонной", как это было принято в фильмах середины XX века. Также, он отметил, что получил много писем от довольно возрастных зрителей, которые были восхищены историей любви, показанной в фильме, поэтому ему плевать на мнение критиков. Но действительно ли он получал эти письма? Неизвестно.
6. Актриса Кейт Бессингел рассказывала, что все романтические сцены снимались уже практически в конце, и за это время она очень сильно подружилась с Беном Аффлеком. Поэтому, во время романтических сцен им было очень неловко.
7. Изначально планировалось, что песню к фильму "Перл Харбор" исполнит знаменитая канадская певица Селин Дион, которая за несколько лет до этого исполнила хит "My heart will go on" для фильма "Титаник". Но в итоге певица от этого предложения отказалась, а песню для фильма исполнила кантри-исполнительница Фейт Хилл. За эту песню она даже была номинирована на "Оскар", но в итоге статуэтку так и не получила.
8. Существует расширенная версия фильма, которая длиннее прокатной версии всего на 69 секунд. В нее было вставлено несколько незначительных сцен, например более продолжительная сцена с фальшивыми слезами.
9. Фильм "Перл Харбор" в свое время даже попал в книгу рекордов Гиннеса, как кинолента, в которой было использовано наибольшее количество взрывчатки.
10. Естественно, такая масштабная картина со взрывами не обошлась и без несчастных случаев. За время съемок было зафиксировано пять подобных случаев, что конечно же не так много, но всё же.
11. Во время съемок фильма жители округа Ориндж подумали, что началась самая настоящая война. Дело в том, что база "Air Station Tustin", на которой проходили съемки, уже давно не использовалась. И когда над округом стали летать военные самолеты, это сильно напрягло жителей, и многие из них подумали, что действительно началась война.
12. Бюджет фильма составил 210 миллионов долларов. Из них 140 миллионов ушло на производство, а 70 миллионов на маркетинг (рекламу). Что касается кассовых сборов, то по всему миру они составили около 450 миллионов.
13. В создании фильма немного принимала участие даже Россия. Два японских истребителя были созданы на нашем заводе "Стрела" специально для фильма.
Источник:
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