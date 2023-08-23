FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Чрезвычайные Происшествия 627 постов • 37 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Чрезвычайные Происшествия
Ветер переворачивал машины и сбивал людей с ног: на Саудовскую Аравию обрушился супершторм

Ветер переворачивал машины и сбивал людей с ног: на Саудовскую Аравию обрушился супершторм

Автор:
23 августа 2023 12:35
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   Саудовская Аравия   гроза   ливень   мекка   паломники   пострадавшие   шторм   
928
1
6

Основной удар стихии пришелся на священную для всех мусульман Мекку.

На запад Саудовской Аравии обрушился мощнейший шторм. Больше всех пострадали города Мекка и Джидда, где шквальный ветер и потоки дождевой воды сметали на своём пути палатки, билборды, некоторые деревья, линии электропередач и даже машины.


"Скорость ветров, обрушившихся на священную столицу, превысила 80 км/ч", - сообщил представитель саудовского Национального метеорологического центра Хусейн аль-Кахтани

В ближневосточном сегменте интернета появилось множество роликов с паломниками, которых буквально сдувает и опрокидывает на землю. Число пострадавших пока неизвестно, погибших, по предварительным данным, нет.

Проливные дожди, грозы и сильные ветры продолжат бушевать на западе страны минимум до 29 августа. Сильные ливни могут привести к наводнениям, а шквалистый ветер вызвать пылевые бури. На фоне тревожных прогнозов власти провинции Мекка перевели учебные занятия в школах, колледжах и вузах на удалёнку.


Добавим, что мощные ливни сегодня вновь обрушились и на Приморье. Сильный дождь начался в 7 утра и уже успел затопить несколько улиц во Владивостоке. Сотрудники городских служб снимают решётки ливневой канализации, чтобы ускорить слив воды. В Уссурийске затопило дорогу под мостом в районе стадиона "Строитель", подтоплена проезжая часть у стадиона "Динамо" в центре города, также тонет тоннель по направлению к Слободе и ряд дворов, сообщают СМИ. Такая погода бы очень не помешала Канаде и Греции, где сейчас бушуют сильные лесные пожары.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Чрезвычайные Происшествия"
Метки: Видео   Саудовская Аравия   гроза   ливень   мекка   паломники   пострадавшие   шторм   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
397
thrashbox 20 минут назад
Не стоило арабам Мбаппе у других арабов (из ПСЖ) сманивать...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Burzum
Лесник
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

169558



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Умер итальянский певец и композитор Тото Кутунью
Умер итальянский певец и композитор Тото Кутунью
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 22 августа
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 22 августа
Набирающие популярность в сообществах
С&nbsp;добрым утром
С добрым утром
АвтоВсячина
АвтоВсячина
Самый маленький спасённый младенец в России
Самый маленький спасённый младенец в России
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Каждый раз одно и тоже

Лучшие демотиваторы
Общие экологические типы корней

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомобили#ДТП#авто аварии#люди#история#США#Приколы#позитив#пешеходный переход
#Юмор#автомир#интересно#Автовсячина#Прикол#Россия#дети#в мире#шоу бизнес#СССР
#машина#интересное#аварии#животные#подборка#забавно#знаменитости#картинки#кино#умора
Самый маленький спасённый младенец в России Самый маленький спасённый младенец в России Взболтать, но не смешивать: круизный лайнер попал в шторм у берегов Флориды Взболтать, но не смешивать: круизный лайнер попал в шторм у берегов Флориды Плывут люди, а рядом машины: Новосибирск ушёл под воду после сильных ливней Плывут люди, а рядом машины: Новосибирск ушёл под воду после сильных ливней Круизный теплоход врезался в бетонный пирс в Ярославле Круизный теплоход врезался в бетонный пирс в Ярославле В Стокгольме люди выпали с аттракциона "Американские горки" В Стокгольме люди выпали с аттракциона "Американские горки" Движение на Крымском мосту остановлено из-за ЧП в районе 145 опоры Движение на Крымском мосту остановлено из-за ЧП в районе 145 опоры

На что жалуетесь?

Вернуться