Ветер переворачивал машины и сбивал людей с ног: на Саудовскую Аравию обрушился супершторм

Добавим, что мощные ливни сегодня вновь обрушились и на Приморье. Сильный дождь начался в 7 утра и уже успел затопить несколько улиц во Владивостоке. Сотрудники городских служб снимают решётки ливневой канализации, чтобы ускорить слив воды. В Уссурийске затопило дорогу под мостом в районе стадиона "Строитель", подтоплена проезжая часть у стадиона "Динамо" в центре города, также тонет тоннель по направлению к Слободе и ряд дворов, сообщают СМИ. Такая погода бы очень не помешала Канаде и Греции, где сейчас бушуют сильные лесные пожары.