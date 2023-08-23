Ветер переворачивал машины и сбивал людей с ног: на Саудовскую Аравию обрушился супершторм

Основной удар стихии пришелся на священную для всех мусульман Мекку.
На запад Саудовской Аравии обрушился мощнейший шторм. Больше всех пострадали города Мекка и Джидда, где шквальный ветер и потоки дождевой воды сметали на своём пути палатки, билборды, некоторые деревья, линии электропередач и даже машины.
"Скорость ветров, обрушившихся на священную столицу, превысила 80 км/ч", - сообщил представитель саудовского Национального метеорологического центра Хусейн аль-Кахтани
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В ближневосточном сегменте интернета появилось множество роликов с паломниками, которых буквально сдувает и опрокидывает на землю. Число пострадавших пока неизвестно, погибших, по предварительным данным, нет.
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Проливные дожди, грозы и сильные ветры продолжат бушевать на западе страны минимум до 29 августа. Сильные ливни могут привести к наводнениям, а шквалистый ветер вызвать пылевые бури. На фоне тревожных прогнозов власти провинции Мекка перевели учебные занятия в школах, колледжах и вузах на удалёнку.
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Добавим, что мощные ливни сегодня вновь обрушились и на Приморье. Сильный дождь начался в 7 утра и уже успел затопить несколько улиц во Владивостоке. Сотрудники городских служб снимают решётки ливневой канализации, чтобы ускорить слив воды. В Уссурийске затопило дорогу под мостом в районе стадиона "Строитель", подтоплена проезжая часть у стадиона "Динамо" в центре города, также тонет тоннель по направлению к Слободе и ряд дворов, сообщают СМИ. Такая погода бы очень не помешала Канаде и Греции, где сейчас бушуют сильные лесные пожары.
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