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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 451 пост • 26 подписчиков подписаться
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Плывут люди, а рядом машины: Новосибирск ушёл под воду после сильных ливней

Плывут люди, а рядом машины: Новосибирск ушёл под воду после сильных ливней

Автор:
21 июля 2023 20:55
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   Новосибирск   дождь   канализация   ливень   потоп   
1134
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Никогда такого не было и вот опять.

В Новосибирске прошёл ливень, канализация не справилась и город затопило:

Часть машин как следует «залило»:

Хотя некоторые в этой ситуации даже нашли плюсы:

А ранее уже писали про потоп в Москве - самый сильный за последние 50 лет. Воды там тоже хватало.

Источник:

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Метки: Видео   Новосибирск   дождь   канализация   ливень   потоп   
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5  комментариев
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279
Алексей Бляйбтрой 58 минут назад
а это точно новосиб? есть кто от туда, последнее видео это что , хотя и остальные места не узнаю.
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−3
alfirst 17 минут назад
Истино говорю Вам: Земля налетит на небесную ось!!!
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41k
Бабай Полчаса назад
Самокат сцуко непотопляемый.
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August

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