Плывут люди, а рядом машины: Новосибирск ушёл под воду после сильных ливней

Никогда такого не было и вот опять.
В Новосибирске прошёл ливень, канализация не справилась и город затопило:
Источник:
Часть машин как следует «залило»:
Источник:
Хотя некоторые в этой ситуации даже нашли плюсы:
Источник:
Кадры с ливнем в Москве
Источник:
Источник:
Источник:
Источник:
- В Литве забили один из лучших автоголов последних лет
- Девушка пытается открыть бутылку штопором
- Самка орангутана попросила женщину показать малыша
- Эффектный и результативный удар гольфиста
- "А как же артрит?": пользователи сети смеются над молодой бабушкой Верой Вонг