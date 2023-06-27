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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 393 поста • 25 подписчиков подписаться
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Взболтать, но не смешивать: круизный лайнер попал в шторм у берегов Флориды

Взболтать, но не смешивать: круизный лайнер попал в шторм у берегов Флориды

Автор:
27 июня 2023 07:36
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: ndependence of the Seas   Видео   Флорида   круизный лайнер   путешественники   стихия   шторм   
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Пассажиры пережили незабываемое приключение, пока добирались с открытых палуб до своих кают.

В соцсетях завирусилось видео, в котором показана обстановка на круизном корабле Independence of the Seas, попавшего в шторм у берегов Флориды. Людей либо никто не предупредил о грозящем катаклизме, либо на палубах оставались самые стойкие. решившие, что уж тропический ливень они переживут.


Даже через экран страшно наблюдать за их попытками противосстоять стихии. Шезлонги падали с верхней палубы прямо на головы зазевавшимся пассажирам, а чтобы не унесло с палубы, приходилось держаться за поручни.

Лайнер попал в шторм перед отходом в Карибское море. Правда, как пишут СМИ, налетевшая буря как прилетела, так же быстро и неожиданно ушла, оставив после себя сломанные пляжные зонты и поврежденное оборудование для отдыха.


Что до туристов, то они пережили немало волнительных минут. Возможно, это приключение в порту мыса Канаверал на восточном побережье Флориды станет для многих из них одним из самых ярких за путешествие.

Источник:

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Метки: ndependence of the Seas   Видео   Флорида   круизный лайнер   путешественники   стихия   шторм   
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5  комментариев
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10k
Алексей 19 минут назад
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8k
Роман 4 минуты назад
Жесть. [мат] экипажа наверное ...

Но и хз, путешествовать на такой дуре. Это как жить в мегаполисе, всю зиму мечтать свалить на отдых ... а по итогу едешь отдыхать со всем своим микрорайоном в том числе с торговыми центрами.
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2k
Sandro 12 минут назад
Куда смотрит Грета Тумберг? Там лайнер зонтами, лежанками и неграми море загрязняет!

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5k
Kozlodoev 15 минут назад
Опять весь океан мусором засрали!
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8k
soar 19 минут назад
Ссылка youtu.be
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