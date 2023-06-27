Взболтать, но не смешивать: круизный лайнер попал в шторм у берегов Флориды

Пассажиры пережили незабываемое приключение, пока добирались с открытых палуб до своих кают.
В соцсетях завирусилось видео, в котором показана обстановка на круизном корабле Independence of the Seas, попавшего в шторм у берегов Флориды. Людей либо никто не предупредил о грозящем катаклизме, либо на палубах оставались самые стойкие. решившие, что уж тропический ливень они переживут.
Даже через экран страшно наблюдать за их попытками противосстоять стихии. Шезлонги падали с верхней палубы прямо на головы зазевавшимся пассажирам, а чтобы не унесло с палубы, приходилось держаться за поручни.
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Лайнер попал в шторм перед отходом в Карибское море. Правда, как пишут СМИ, налетевшая буря как прилетела, так же быстро и неожиданно ушла, оставив после себя сломанные пляжные зонты и поврежденное оборудование для отдыха.
Что до туристов, то они пережили немало волнительных минут. Возможно, это приключение в порту мыса Канаверал на восточном побережье Флориды станет для многих из них одним из самых ярких за путешествие.
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Но и хз, путешествовать на такой дуре. Это как жить в мегаполисе, всю зиму мечтать свалить на отдых ... а по итогу едешь отдыхать со всем своим микрорайоном в том числе с торговыми центрами.