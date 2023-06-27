Взболтать, но не смешивать: круизный лайнер попал в шторм у берегов Флориды

В соцсетях завирусилось видео, в котором показана обстановка на круизном корабле Independence of the Seas, попавшего в шторм у берегов Флориды. Людей либо никто не предупредил о грозящем катаклизме, либо на палубах оставались самые стойкие. решившие, что уж тропический ливень они переживут.

Даже через экран страшно наблюдать за их попытками противосстоять стихии. Шезлонги падали с верхней палубы прямо на головы зазевавшимся пассажирам, а чтобы не унесло с палубы, приходилось держаться за поручни.