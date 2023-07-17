Движение на Крымском мосту остановлено из-за ЧП в районе 145 опоры

После закрытия моста на нём отключили освещение.





Также остановлена работа паромной переправы между Крымом и Краснодарским краем. Власти полуострова сообщили, что он полностью обеспечен промышленными и продовольственными товарами, а также бензином. При этом, пункты пропуска Армянск, Джанкой, Перекоп работают в обычном режиме, но движение поездов в Крым временно приостановлено. Планируется, что поезда начнут ходить с 9.00. Самолёты же летают по расписанию.





Министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко призвал туристов по возможности пока оставаться в своих гостиницах, санаториях и пансионатах.