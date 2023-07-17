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Движение на Крымском мосту остановлено из-за ЧП в районе 145 опоры

Движение на Крымском мосту остановлено из-за ЧП в районе 145 опоры

Автор:
17 июля 2023 07:18
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Ynews   Аксенов   Видео   Крымский мост   ЧП   остановка движения   повреждение моста   пострадавшие   
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Власти Крыма призывают туристов избрать альтернативный путь проезда на полуостров.

Сегодня ночью на Крымском мосту в районе 145 опоры со стороны Краснодарского края произошло ЧП. В своем Телеграм-канале глава Крыма Аксёнов, не сообщая подробностей, призвал гостей и жителей полуострова воздержаться от поездок через мост.


Местные жители сообщили, что около 3 часов ночи в районе моста прозвучали звуки, похожие на взрывы.


После этого к месту ЧП оперативно проследовали спецслужбы, машины скорой помощи. Власти Крыма подробностей в ЧП пока не сообщают, однако появилась неподтвержденная информация о двух погибших и раненых, а в разных пабликах ВК и Телеграм-каналах пользователи стали делиться фото и видео случившегося и актуальной обстановкой в районе моста.


Полицейские разворачивают авто, предупреждая, что мост закрыт.


После закрытия моста на нём отключили освещение.


Также остановлена работа паромной переправы между Крымом и Краснодарским краем. Власти полуострова сообщили, что он полностью обеспечен промышленными и продовольственными товарами, а также бензином. При этом, пункты пропуска Армянск, Джанкой, Перекоп работают в обычном режиме, но движение поездов в Крым временно приостановлено. Планируется, что поезда начнут ходить с 9.00. Самолёты же летают по расписанию.


Министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко призвал туристов по возможности пока оставаться в своих гостиницах, санаториях и пансионатах.


При этом, Минтранс опроверг слухи о повреждении опор моста, сообщив, что пострадало дорожное полотно на пролётах со стороны Крыма. Из-за ЧП на мосту выехала спецгруппа следователей - сообщили в ГУ СК по Крыму.


Так выглядит пробка на Крымском мосту сегодняшним ранним утром.



Во время ЧП на Крымском мосту пострадал ребёнок, сообщил оперштаб Краснодарского края. О причинах случившегося правоохранители сообщат позже.


Upd: новость будет обновляться и дополняться.


8.00 Губернатор Белгородской области Аячеслав Гладков подтвердил гибель семьи - отца и матери пострадавшей девочки, которая сейчас госпитализирована в клинику Краснодарского края.



8.05, Новые снимки с места ЧП.


9.08. Новые кадры с Крымского моста.


Источник:

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Метки: Ynews   Аксенов   Видео   Крымский мост   ЧП   остановка движения   повреждение моста   пострадавшие   
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26  комментариев
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46
Zmey Gorynych Час назад
А через Днепр все мосты, по которым идет вооружение, целые.
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5k
Chuna 37 секунд назад
Поражает дибилизм страны 404, как можно доверять таким властям?
"Удар по Крымскому мосту - провокация РФ, чтобы не продлевать зерновую сделку."


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33k
Fat Lynx 6 минут назад
Сейчас каждая свиношл*ха к месту и нет будет рассказывать про зерновую зделку, Шойгу, последнее китайское предупреждение и красный, коричневые и серобуромалиновые линии...
Одно могу сказать (что и раньше говорил) виноваты те, кто пи*дел про братские народы, про 2 недели до Киева, про разбегутся как грузины и прочую ху*ню!
Еще раз: пи*дить, ПИ*ДИТЬ и еще раз пи*дить, хохлов, лабусов, ляхов, немчуру всех мастей и саксов.... чтобы у тех, кто выживет на генетическом уровне отложилось: хотите в жо-пу [мат] в кружевных трусах - е*итесь, только на русских не лезьте!
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5k
Roman 9 минут назад
Вот такое сообщение проскочило :
Сегодня в районе 4 часов утра надводным беспилотником был атакован Крымский мост. Разрушен один из его пролётов. В результате взрыва погибли два человека - супруги из Старого Оскола. Вместе с ними в автомобиле находилась их дочь. Девочка, к счастью, выжила, получив травмы средней тяжести.
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19k
Axel 14 минут назад
Ну и сколько еще будут с хохлатыми убоюдками сюсюкать и играть в благородство? Где Сарматы хотя бы? Выжечь всех этих тварей!
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19k
сеньор Леонсио 16 минут назад
Ни создать ничего не могут, ни на фронте не могут ничего сделать, вот и гадят там куда дотянуться могут, лишь свою ущербность, зависть, и бессильную злобу демонстрируют всему миру!
На украине уже объявили это национальным праздником?
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7k
rutt 18 минут назад
Пока города хохлов не станут похожи на Дрезден февраля 45го эти утырки продолжат подобные диверсии. Какой военный выхлоп от этой атаки? По этому мосту поставляется вооружение?
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16k
Дядюшка Ау 19 минут назад
Надо срочно продлить зерновую сделку. Может это отвлечет украинских партнеров от атак по Крымскому мосту.
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Комментарий удален. Причина: флуд
−5
120
npocto__Makc 24 минуты назад
Мдяяя..Людей очень жалко.
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5k
Владимир Полчаса назад
ну что,как всегда последнее китайское предупреждение ?
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3k
Alex Полчаса назад
Что фанерный генерал скажешь? Это не генералов увольнять по твоей прихоти.
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Комментарий удален. Причина: разжигание межнациональной розни
−13
413
Neftyanoy56 41 минуту назад
Ничего не понятно
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Комментарий удален. Причина: разжигание межнациональной розни
−5
29k
Aqueronte 53 минуты назад
Это красная линия или терпим?
Надеюсь что еще на полгода свет и воду в свинорейхе потушат за такое преступление.
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