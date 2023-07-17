Движение на Крымском мосту остановлено из-за ЧП в районе 145 опоры

Власти Крыма призывают туристов избрать альтернативный путь проезда на полуостров.
Сегодня ночью на Крымском мосту в районе 145 опоры со стороны Краснодарского края произошло ЧП. В своем Телеграм-канале глава Крыма Аксёнов, не сообщая подробностей, призвал гостей и жителей полуострова воздержаться от поездок через мост.
Местные жители сообщили, что около 3 часов ночи в районе моста прозвучали звуки, похожие на взрывы.
После этого к месту ЧП оперативно проследовали спецслужбы, машины скорой помощи. Власти Крыма подробностей в ЧП пока не сообщают, однако появилась неподтвержденная информация о двух погибших и раненых, а в разных пабликах ВК и Телеграм-каналах пользователи стали делиться фото и видео случившегося и актуальной обстановкой в районе моста.
Осторожно! Строго 18+! Людям с нестабильной психикой видео не рекомендуется к просмотру
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Полицейские разворачивают авто, предупреждая, что мост закрыт.
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После закрытия моста на нём отключили освещение.
Также остановлена работа паромной переправы между Крымом и Краснодарским краем. Власти полуострова сообщили, что он полностью обеспечен промышленными и продовольственными товарами, а также бензином. При этом, пункты пропуска Армянск, Джанкой, Перекоп работают в обычном режиме, но движение поездов в Крым временно приостановлено. Планируется, что поезда начнут ходить с 9.00. Самолёты же летают по расписанию.
Министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко призвал туристов по возможности пока оставаться в своих гостиницах, санаториях и пансионатах.
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При этом, Минтранс опроверг слухи о повреждении опор моста, сообщив, что пострадало дорожное полотно на пролётах со стороны Крыма. Из-за ЧП на мосту выехала спецгруппа следователей - сообщили в ГУ СК по Крыму.
Так выглядит пробка на Крымском мосту сегодняшним ранним утром.
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Во время ЧП на Крымском мосту пострадал ребёнок, сообщил оперштаб Краснодарского края. О причинах случившегося правоохранители сообщат позже.
Upd: новость будет обновляться и дополняться.
8.00 Губернатор Белгородской области Аячеслав Гладков подтвердил гибель семьи - отца и матери пострадавшей девочки, которая сейчас госпитализирована в клинику Краснодарского края.
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9.08. Новые кадры с Крымского моста.
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"Удар по Крымскому мосту - провокация РФ, чтобы не продлевать зерновую сделку."
Одно могу сказать (что и раньше говорил) виноваты те, кто пи*дел про братские народы, про 2 недели до Киева, про разбегутся как грузины и прочую ху*ню!
Еще раз: пи*дить, ПИ*ДИТЬ и еще раз пи*дить, хохлов, лабусов, ляхов, немчуру всех мастей и саксов.... чтобы у тех, кто выживет на генетическом уровне отложилось: хотите в жо-пу [мат] в кружевных трусах - е*итесь, только на русских не лезьте!
Сегодня в районе 4 часов утра надводным беспилотником был атакован Крымский мост. Разрушен один из его пролётов. В результате взрыва погибли два человека - супруги из Старого Оскола. Вместе с ними в автомобиле находилась их дочь. Девочка, к счастью, выжила, получив травмы средней тяжести.
На украине уже объявили это национальным праздником?
Надеюсь что еще на полгода свет и воду в свинорейхе потушат за такое преступление.