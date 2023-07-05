Круизный теплоход врезался в бетонный пирс в Ярославле

Пострадавших, к счастью, немного, но власти всё же решили перестраховаться и ввели режим ЧС.
Сегодня около 12 часов дня круизный теплоход "Москва-208" врезался в бетонный причал на Тверицкой набережной в Ярославле. На борту судна находились 103 человека, включая экипаж.
Людей очень много было на теплоходе, порядка 100 человек. Сейчас они спускаются постепенно с теплохода, их осматривает бригада скорой медицинской помощи
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По последним данным, пострадали семь человек, трое из которых дети. Двух их них отвезли в травмопункт, ещё одного — в приёмный покой больницы. Про состояние пострадавших не сообщается, но в экстренных службах отметили, что пациентов в тяжёлом и крайне тяжёлом состоянии нет.
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Причины аварии пока неизвестны, Следственный комитет проводит доследственную проверку. По данным МЧС, теплоход серьёзных повреждений не получил. Ни течи, ни пробоин нет, сообщили в ведомстве.
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На место проишествия приехал мэр Ярославля Артём Молчанов. Он сообщил, что в связи с аварией теплохода в введён режим ЧС. Градоначальник также поблагодарил экстренные службы за быструю реакцию и пообещал всем нуждающимся в жилье пассажирам бесплатно предоставить места в гостинице.
Сообщается, что транспортная прокуратура по факту инцидента будет разбираться с перевозчиком.
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