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Круизный теплоход врезался в бетонный пирс в Ярославле

Круизный теплоход врезался в бетонный пирс в Ярославле

Автор:
05 июля 2023 14:23
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   Ярославль   пассажиры   пирс   пострадавшие   столкновение   теплоход   
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Пострадавших, к счастью, немного, но власти всё же решили перестраховаться и ввели режим ЧС.

Сегодня около 12 часов дня круизный теплоход "Москва-208" врезался в бетонный причал на Тверицкой набережной в Ярославле. На борту судна находились 103 человека, включая экипаж.


Людей очень много было на теплоходе, порядка 100 человек. Сейчас они спускаются постепенно с теплохода, их осматривает бригада скорой медицинской помощи

По последним данным, пострадали семь человек, трое из которых дети. Двух их них отвезли в травмопункт, ещё одного — в приёмный покой больницы. Про состояние пострадавших не сообщается, но в экстренных службах отметили, что пациентов в тяжёлом и крайне тяжёлом состоянии нет.

Причины аварии пока неизвестны, Следственный комитет проводит доследственную проверку. По данным МЧС, теплоход серьёзных повреждений не получил. Ни течи, ни пробоин нет, сообщили в ведомстве.

На место проишествия приехал мэр Ярославля Артём Молчанов. Он сообщил, что в связи с аварией теплохода в введён режим ЧС. Градоначальник также поблагодарил экстренные службы за быструю реакцию и пообещал всем нуждающимся в жилье пассажирам бесплатно предоставить места в гостинице.

Сообщается, что транспортная прокуратура по факту инцидента будет разбираться с перевозчиком.

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Метки: Видео   Ярославль   пассажиры   пирс   пострадавшие   столкновение   теплоход   
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4  комментария
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31k
Ego sum qui sum Час назад
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5k
Слава 7 минут назад
Какой, блин, это круизный теплоход.
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3k
веселый просто 9 минут назад
"и пообещал всем нуждающимся в жилье пассажирам бесплатно предоставить места в гостинице.", т.е. люди пришли покататься по Волге и после удара о причал они потеряли жилье?
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14k
Александр Час назад
А с каких таких буёв "Речной трамвайчик" стал теплоходом? Катер среднего водоизмещения, не более того. И чтобы упороть подобное в берег... Я даже в сомнениях...
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