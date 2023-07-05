Круизный теплоход врезался в бетонный пирс в Ярославле

По последним данным, пострадали семь человек, трое из которых дети. Двух их них отвезли в травмопункт, ещё одного — в приёмный покой больницы. Про состояние пострадавших не сообщается, но в экстренных службах отметили, что пациентов в тяжёлом и крайне тяжёлом состоянии нет.