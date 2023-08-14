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Мэр затопленного Уссурийска выругался во время общения с жителями города

Мэр затопленного Уссурийска выругался во время общения с жителями города

Автор:
14 августа 2023 19:32
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   Евгений Корж   Уссурийск   мэр   обсценная лексика   общение   потоп   
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Градоначальник заявил, что федеральным властям насрать плевать на него и всех жителей города.

Город Уссурийск продолжает переживать последствия сильнейшего наводнения за последние десять лет. Из-за мощного тайфуна "Ханун" вода в реке, которая проходит через город, поднялась на несколько метров, а затем поток смыл и дамбу, защищавшую населённый пункт от паводка. Вода хлынула на улицы, затопив дома и главные дороги города.


Ущерб для Уссурийска и его жителей оценить пока сложно, но уже сейчас понятно, что он будет колоссальным. Многие люди потеряли практически всё имущество, они недовольны работой строительных компаний, допустивших прорыв дамбы, а также суммами компенсаций от властей. И своё недовольство чиновникам они высказывают не стесняясь в выражениях.

Впрочем, в выражениях не стесняют себя и чиновники. В Сети появилось видео из пробки на одной из дорог Уссурийска, которую перекрыли в знак протеста несколько местных жителей. В пробку угодил и мэр Уссурийска Евгений Корж. Люди его узнали и решили задать ему извечные вопросы о том, кто виноват и что делать.


Евгений Корж заявил, что виноваты федеральные власти. Они не только не выделяют деньги, но и не позволяют расчищать реки, чтобы не было подобных потопов. Все реки по его словам, на бумаге не городу, а федеральному центру.


11 млрд не дают нам! Ни копейки денег нам не дали! Все реки федеральные! Нам туда зайти вообще не дают! Мы пишем бумаги — похер! Вся собственность федеральная! Им насрать на нас с вами! Так что не надо между собой

Уже сегодня, когда видео с градоначальником разошлось по соцсетям, Корж заявил, что его разозлили перекрывшие дорогу мужчины, а не федеральный центр. И добавил, что о съёмке не знал, поэтому и обронил одно матерное слово.


У меня именно эта ситуация и вызвала возмущение. Они мне начали говорить, что якобы мы реки не чистим. А они ж федеральные! Я от этого возмущения и ругнулся там где-то. Я им и сказал: мол, вы что делаете-то, мужики, людям мешаете. Я не видел, что они меня снимают, — конечно, разговаривал бы по-другому. Я им сказал потом, что никто нас не бросил — нам помогут, всё сделаем


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Метки: Видео   Евгений Корж   Уссурийск   мэр   обсценная лексика   общение   потоп   
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14  комментариев
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338
Funny 59 минут назад
Ну да, наверное построенную дамбу из говна и палок, которую смыло, тоже федеральные власти приняли и оплатили, а не местные
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29k
Юрьевич 13 минут назад
Я их понимаю и сочувствую им. Но! Может они забыли, но мы живём при капитализме!
Их жильё - это их частная собственность! Они могли его застраховать, но не сделали этого. Почему государство должно оплачивать им утерю их собственности? Государство виновато, что их затопило? Нет.
Вопрос два- плотина.
Почему её размыло? Кто принимал её в эксплуатацию и кто обслуживал?
Паводок - это не цунами, он наступает не моментально. Были сделаны какие-то попытки укрепить плотину? Сейчас они дружно перекрыли трассу, а могли бы так же дружно попытаться укрепить плотину?
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17k
Toxictofa 15 минут назад
...когда видео с градоначальником разошлось по соцсетям, Корж заявил, что его разозлили перекрывшие дорогу мужчины, а не федеральный центр...

Ну правильно, люди то ему ничего не смогут сделать, хрен на них. А вот из центра его быстро от кормушки отлучат, если он федеральные власти хаять будет.
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1k
neskaju20 23 минуты назад
Честно, не знаю Уссурийска. Но уверен, что у Мэра дом в 300 квадратов с золотым унитазом причем не в зоне затопления. А виноваты федеральные власти.
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52k
stabskapitan 46 минут назад
Опустим дамбу из г-на и палок, но при чем тут федеральные власти? Может я что-то пропустил и Хабаровск стал городом федерального подчинения?
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89
Кристофер Роббин stabskapitan 43 минуты назад
у нас федеральные власти всегда не причем, так просто номинальная величина не более.
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16k
Мистер Фикс 53 минуты назад
Как быстро переобулся.
То "нам не дают", то "нам помогут"...
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10k
insaider Час назад
Это же федеральные власти возле реки домов настроили. Смысл теперь орать?!
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834
Вадим Час назад
Недолго быть ему мэром осталось!
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3k
Артур Котовой Час назад
Не дают? Ну заявление по собственному пиши. А сумму обосновал или так, 30% туда, 30%, остальное в карман?
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