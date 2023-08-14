Мэр затопленного Уссурийска выругался во время общения с жителями города

Город Уссурийск продолжает переживать последствия сильнейшего наводнения за последние десять лет. Из-за мощного тайфуна "Ханун" вода в реке, которая проходит через город, поднялась на несколько метров, а затем поток смыл и дамбу, защищавшую населённый пункт от паводка. Вода хлынула на улицы, затопив дома и главные дороги города.

Ущерб для Уссурийска и его жителей оценить пока сложно, но уже сейчас понятно, что он будет колоссальным. Многие люди потеряли практически всё имущество, они недовольны работой строительных компаний, допустивших прорыв дамбы, а также суммами компенсаций от властей. И своё недовольство чиновникам они высказывают не стесняясь в выражениях.