Мэр затопленного Уссурийска выругался во время общения с жителями города

Градоначальник заявил, что федеральным властям
насрать плевать на него и всех жителей города.
Город Уссурийск продолжает переживать последствия сильнейшего наводнения за последние десять лет. Из-за мощного тайфуна "Ханун" вода в реке, которая проходит через город, поднялась на несколько метров, а затем поток смыл и дамбу, защищавшую населённый пункт от паводка. Вода хлынула на улицы, затопив дома и главные дороги города.
Ущерб для Уссурийска и его жителей оценить пока сложно, но уже сейчас понятно, что он будет колоссальным. Многие люди потеряли практически всё имущество, они недовольны работой строительных компаний, допустивших прорыв дамбы, а также суммами компенсаций от властей. И своё недовольство чиновникам они высказывают не стесняясь в выражениях.
Впрочем, в выражениях не стесняют себя и чиновники. В Сети появилось видео из пробки на одной из дорог Уссурийска, которую перекрыли в знак протеста несколько местных жителей. В пробку угодил и мэр Уссурийска Евгений Корж. Люди его узнали и решили задать ему извечные вопросы о том, кто виноват и что делать.
Евгений Корж заявил, что виноваты федеральные власти. Они не только не выделяют деньги, но и не позволяют расчищать реки, чтобы не было подобных потопов. Все реки по его словам, на бумаге не городу, а федеральному центру.
11 млрд не дают нам! Ни копейки денег нам не дали! Все реки федеральные! Нам туда зайти вообще не дают! Мы пишем бумаги — похер! Вся собственность федеральная! Им насрать на нас с вами! Так что не надо между собой
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Уже сегодня, когда видео с градоначальником разошлось по соцсетям, Корж заявил, что его разозлили перекрывшие дорогу мужчины, а не федеральный центр. И добавил, что о съёмке не знал, поэтому и обронил одно матерное слово.
У меня именно эта ситуация и вызвала возмущение. Они мне начали говорить, что якобы мы реки не чистим. А они ж федеральные! Я от этого возмущения и ругнулся там где-то. Я им и сказал: мол, вы что делаете-то, мужики, людям мешаете. Я не видел, что они меня снимают, — конечно, разговаривал бы по-другому. Я им сказал потом, что никто нас не бросил — нам помогут, всё сделаем
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Их жильё - это их частная собственность! Они могли его застраховать, но не сделали этого. Почему государство должно оплачивать им утерю их собственности? Государство виновато, что их затопило? Нет.
Вопрос два- плотина.
Почему её размыло? Кто принимал её в эксплуатацию и кто обслуживал?
Паводок - это не цунами, он наступает не моментально. Были сделаны какие-то попытки укрепить плотину? Сейчас они дружно перекрыли трассу, а могли бы так же дружно попытаться укрепить плотину?
Ну правильно, люди то ему ничего не смогут сделать, хрен на них. А вот из центра его быстро от кормушки отлучат, если он федеральные власти хаять будет.
То "нам не дают", то "нам помогут"...
народ этого сделать не может, это делают только вышестоящие
и ты им должен быть благодарен
шаг в сторону ты "труп"
с бюджета выделяют деньги
допустим 2 миллиарда, тебе дают пол миллиарда но на бумагах 2 миллиарда
1) Добровольно уходить в отставку с хлебной должности, в принципе ничего не изменится, но люди хотя бы не будут считать его п.и.д.а.р.а.с.о.м.
2) Оставаться на должности, получать зарплату и потихоньку попиливать на стороне. Тоже ничего не изменится, но тогда люди точно будут считать его говном и п.и.д.а.р.а.с.о.м.