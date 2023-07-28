В центре Таганрога прогремел мощный взрыв

UPD: губернатор Ростовской области Василий Голубев опубликовал фотографии последствий взрыва и сообщил подробности ЧП. Предположительно, в Лермонтовском переулке недалеко от кафе взорвалась ракета. Пострадали 15 человек, троих из них госпитализировали. У всех пострадавших лёгкие осколочные ранения. Их жизням ничего не угрожает.



