FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Чрезвычайные Происшествия 486 постов • 27 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Чрезвычайные Происшествия
В центре Таганрога прогремел мощный взрыв

В центре Таганрога прогремел мощный взрыв

Автор:
28 июля 2023 16:51
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   МЧС   взрыв   очевидцы   пострадавшие   таганрог   
1214
2
6

СМИ сообщают о нескольких пострадавших.

Примерно в 16:00 в центре Таганрога, на Банковской площади рядом с музеем, прогремел мощный взрыв. Пострадали шесть человек, у них осколочные ранения. Точная причина взрыва неизвестна. На месте работают экстренные службы.

Однако по словам очевидцев, это могло быть взрывное устройство или ракета. Рядом с эпицентром взрыва образовалась пятиметровая воронка.

По данным СМИ, взвыв произошёл в непосредственной близости от ресторана "Чехов сад". Также пострадали близлежащие здания — взрывной волной выбило стёкла.

Как сообщают некоторые Телеграм-каналы, причиной взрыва стал неустановленный снаряд. Очевидцы нашли его осколки.

По уточнённым данным, число пострадавших выросло до 12 человек. Также сообщается, что под завалами могут находиться люди.

UPD: губернатор Ростовской области Василий Голубев опубликовал фотографии последствий взрыва и сообщил подробности ЧП. Предположительно, в Лермонтовском переулке недалеко от кафе взорвалась ракета. Пострадали 15 человек, троих из них госпитализировали. У всех пострадавших лёгкие осколочные ранения. Их жизням ничего не угрожает.


В центре Таганрога по адресу пер. Лермонтовский, 22, у кафе "Чехов сад" взорвалась предположительно ракета. На месте работают спасатели. Погибших нет. Есть несколько пострадавших, к которым выехали бригады скорых. Четыре человека получили легкие ранения от разбившихся стекол

ТАСС пишет, что информация о находящихся под завалами людях не подтвердилась. По данным издания, число госпитализированных в больницу горожан выросло до 7 человек. Трое пострадавших находятся в тяжёлом состоянии, один из них в реанимации из-за сильной кровопотери.

Губернатор Ростовской области сообщает, что эпицентр взрыва пришёлся на территорию Таганрогского художественного музея.

Разрушена стена музея, кровля, гаражи и хозпостройки. Выбило рамы в окнах и балконах соседнего 3-этажного многоквартирного дома

Голубев опроверг сообщения о тяжелораненых. По его словам, всего в больницы госпитализированы 9 человек. Медики характеризуют их состояние как средней и легкой степени тяжести. На месте ЧП сейчас работают 60 спасателей и 17 единиц техники.

UPD: Минобороны сообщает, что на город упали обломки перехваченной ракеты С-200.

Киевским режимом совершена террористическая атака переоборудованной в ударный вариант зенитной ракетой комплекса ПВО С-200 по жилой инфраструктуре города Таганрог.

Российскими средствами ПВО украинская ракета была обнаружена и перехвачена в воздухе. Обломки сбитой ракеты упали на территории Таганрога.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Чрезвычайные Происшествия"
Метки: Видео   МЧС   взрыв   очевидцы   пострадавшие   таганрог   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
8  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
72k
Татьяна Юсова 55 минут назад
Главное, что все живы!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
50k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 12 минут назад
а потом задают тупой вопрос "а нас за щё?!"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
33k
АнтонПолднев Полчаса назад
Хотелось бы подробностей от спецов. Расстояние до укропов больше 600 км. Располагают они такими комплексами? Почему был выбран именно этот объект? Не нефтебаза, не аэродром, ни ГРС, ни подстанция, да вообще ни какой из стратегически важных. Пуляли куды пошлёт? Системы такого класса так не работают. Это не то что запускают арабы из водопроводных труб с пикапов. Вопросы.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
72k
Татьяна Юсова 37 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
32k
albedo 49 минут назад
Опять терроризм - пытаются убить мирное население.
Все таки скоты эти свидомые.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
88
Zmey Gorynych albedo 23 минуты назад
И время выбрано, когда народу полно
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Burzum
Лесник
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

163069



Другие посты автора
Популярное в сообществах
В Ленобласти мотоциклистка погибла по вине пожилого водителя на "Мерседесе"
В Ленобласти мотоциклистка погибла по вине пожилого водителя на "Мерседесе"
В отношении Анастасии Ивлеевой начата проверка по поводу неуплаты налогов
В отношении Анастасии Ивлеевой начата проверка по поводу неуплаты налогов
Набирающие популярность в сообществах
Рыбы-птицееды
Рыбы-птицееды
Спасение под носом у врага. Операция «Цербер»
Спасение под носом у врага. Операция «Цербер»
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Логично

Лучшие демотиваторы
Коза при бабках

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомобили#в мире#интересное#ДТП#забавно#подборка#фильм#СССР#истории
#животные#автомир#Юмор#Прикол#США#кино#история#полиция#ДПС#Китай
#машина#люди#интересно#Автовсячина#аварии#авто аварии#Москва#соцсети#искусство#Мемы
"А как же артрит?": пользователи сети смеются над молодой бабушкой Верой Вонг "А как же артрит?": пользователи сети смеются над молодой бабушкой Верой Вонг Девушка пытается открыть бутылку штопором Девушка пытается открыть бутылку штопором Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста Самка орангутана попросила женщину показать малыша Самка орангутана попросила женщину показать малыша В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет

На что жалуетесь?

Вернуться