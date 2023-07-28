В центре Таганрога прогремел мощный взрыв

СМИ сообщают о нескольких пострадавших.
Примерно в 16:00 в центре Таганрога, на Банковской площади рядом с музеем, прогремел мощный взрыв. Пострадали шесть человек, у них осколочные ранения. Точная причина взрыва неизвестна. На месте работают экстренные службы.
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Однако по словам очевидцев, это могло быть взрывное устройство или ракета. Рядом с эпицентром взрыва образовалась пятиметровая воронка.
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По данным СМИ, взвыв произошёл в непосредственной близости от ресторана "Чехов сад". Также пострадали близлежащие здания — взрывной волной выбило стёкла.
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Как сообщают некоторые Телеграм-каналы, причиной взрыва стал неустановленный снаряд. Очевидцы нашли его осколки.
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По уточнённым данным, число пострадавших выросло до 12 человек. Также сообщается, что под завалами могут находиться люди.
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UPD: губернатор Ростовской области Василий Голубев опубликовал фотографии последствий взрыва и сообщил подробности ЧП. Предположительно, в Лермонтовском переулке недалеко от кафе взорвалась ракета. Пострадали 15 человек, троих из них госпитализировали. У всех пострадавших лёгкие осколочные ранения. Их жизням ничего не угрожает.
В центре Таганрога по адресу пер. Лермонтовский, 22, у кафе "Чехов сад" взорвалась предположительно ракета. На месте работают спасатели. Погибших нет. Есть несколько пострадавших, к которым выехали бригады скорых. Четыре человека получили легкие ранения от разбившихся стекол
ТАСС пишет, что информация о находящихся под завалами людях не подтвердилась. По данным издания, число госпитализированных в больницу горожан выросло до 7 человек. Трое пострадавших находятся в тяжёлом состоянии, один из них в реанимации из-за сильной кровопотери.
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Губернатор Ростовской области сообщает, что эпицентр взрыва пришёлся на территорию Таганрогского художественного музея.
Разрушена стена музея, кровля, гаражи и хозпостройки. Выбило рамы в окнах и балконах соседнего 3-этажного многоквартирного дома
Голубев опроверг сообщения о тяжелораненых. По его словам, всего в больницы госпитализированы 9 человек. Медики характеризуют их состояние как средней и легкой степени тяжести. На месте ЧП сейчас работают 60 спасателей и 17 единиц техники.
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UPD: Минобороны сообщает, что на город упали обломки перехваченной ракеты С-200.
Киевским режимом совершена террористическая атака переоборудованной в ударный вариант зенитной ракетой комплекса ПВО С-200 по жилой инфраструктуре города Таганрог.
Российскими средствами ПВО украинская ракета была обнаружена и перехвачена в воздухе. Обломки сбитой ракеты упали на территории Таганрога.
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Я только привела официальное сообщение. Это не моё умозаключение.
Все таки скоты эти свидомые.