<<В Стокгольме люди выпали с аттракциона "Американские горки">>

По предварительным данным, у одной из вагонеток на ходу отлетело колесо, она сошла с рельсов, и её пассажиры упали с высоты.
В минувшее воскресенье в стокгольмском парке Одна из вагонеток "Американских горок" сошла с рельсов и перевернулась. В результате несколько человек выпали из вагончика, 35-летняя женщина погибла. девять были госпитализированы, из них - три ребёнка. У детей травмы сравнительно лёгкие, а один из взрослых находится в тяжёлом состоянии. Для их эвакуации задействовали и машины скорой помощи, и вертолёт.
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Осторожно! Видео не предназначено для просмотра впечатлительным и беременным!
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Как поясняют свидетели, наблюдавшие за трагическим инцидентом, у вагонетки во время движения стали отлетать колёса. Одно из них и правда нашли на земле (фото). После этого вагонетка сошла с рельсов, а остальные вагоны зависли на высоте 6-8 метров.
Руководство парка сообшило о его закрытии на неделю. По факту инцидента будет проведена проверка, хотя дирекция заявляет, что аттракционы еженедельно осматриваются, и если бы возникло хоть малейшее сомнение в их опасности, "Американские горки" не были бы открыты для посетителей.
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А про шведов - ничего удивительного, это еще те разгильдяи, им бы все на фике кофе с булочками хомячить тоннами. Никто работать не хочет, все свои обязанности на приезжих спихивают. У них теперь даже в миграционке сидят арабы да негры, вместо шведов решают кому продлить визу, кому нет, про обычных рабочих вообще молчу - в Стокгольме одни арабы и негры повсюду.
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инцидент произошел в швеции, на американских горках, а обвинят во всем русских. видимо это своеобразное метафорическое предсказание по поводу вступления швеции в НАстраТО. что поле вступления в альянс, вся их жизнь превратится в сплошные, сломанные американские горки с множеством жертв.
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Произошла трагедия. Если до неё не возникло ни малейшего сомнения в опасности - то это прямое признание в полнейшей некомпетентности.