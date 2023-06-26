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В Стокгольме люди выпали с аттракциона "Американские горки"

В Стокгольме люди выпали с аттракциона "Американские горки"

Автор:
26 июня 2023 09:02
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Gröna Lund   Ynews   Видео   Стокгольм   авария   американские горки   падение с высоты   парк аттракционов   пострадавшие   
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По предварительным данным, у одной из вагонеток на ходу отлетело колесо, она сошла с рельсов, и её пассажиры упали с высоты.

В минувшее воскресенье в стокгольмском парке Одна из вагонеток "Американских горок" сошла с рельсов и перевернулась. В результате несколько человек выпали из вагончика, 35-летняя женщина погибла. девять были госпитализированы, из них - три ребёнка. У детей травмы сравнительно лёгкие, а один из взрослых находится в тяжёлом состоянии. Для их эвакуации задействовали и машины скорой помощи, и вертолёт.


Как поясняют свидетели, наблюдавшие за трагическим инцидентом, у вагонетки во время движения стали отлетать колёса. Одно из них и правда нашли на земле (фото). После этого вагонетка сошла с рельсов, а остальные вагоны зависли на высоте 6-8 метров.


Руководство парка сообшило о его закрытии на неделю. По факту инцидента будет проведена проверка, хотя дирекция заявляет, что аттракционы еженедельно осматриваются, и если бы возникло хоть малейшее сомнение в их опасности, "Американские горки" не были бы открыты для посетителей.

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Метки: Gröna Lund   Ynews   Видео   Стокгольм   авария   американские горки   падение с высоты   парк аттракционов   пострадавшие   
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11  комментариев
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9k
Борис Карабанов 2 часа назад
Весь вопрос расследования будет состоять в том, насколько к инциденту причастна Россия? У них ТАМ этот аттракцион, случайно, называется не "Русские горки"?
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1k
Nick Полчаса назад
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1
Лолипоп 40 минут назад
Видео жесть полная, надо пост в анти перекинуть...

А про шведов - ничего удивительного, это еще те разгильдяи, им бы все на фике кофе с булочками хомячить тоннами. Никто работать не хочет, все свои обязанности на приезжих спихивают. У них теперь даже в миграционке сидят арабы да негры, вместо шведов решают кому продлить визу, кому нет, про обычных рабочих вообще молчу - в Стокгольме одни арабы и негры повсюду.
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9k
МихА Час назад
Видео ОГОНЬ... Я прям много раз впечатлился
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14k
Shtoppi Час назад
<<В Стокгольме люди выпали с аттракциона "Американские горки">>
-------------
инцидент произошел в швеции, на американских горках, а обвинят во всем русских. видимо это своеобразное метафорическое предсказание по поводу вступления швеции в НАстраТО. что поле вступления в альянс, вся их жизнь превратится в сплошные, сломанные американские горки с множеством жертв.
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36k
russger Час назад
Как дети малые, никто фильмов что ли не смотрит?

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836
Шурман Час назад
Вот по этому я на хрень и не лезу , были последний паз в Лего ленд в Дании , там этих горок пруд пруди и на любой экстрим насчитанные , сын папа ну сходи прокатись , а у меня всегда чувство что именно на мне эта хрен поломается .
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5k
Горожанин 2 часа назад
"По факту инцидента будет проведена проверка, хотя дирекция заявляет, что аттракционы еженедельно осматриваются, и если бы возникло хоть малейшее сомнение в их опасности, "Американские горки" не были бы открыты для посетителей".
---------

Произошла трагедия. Если до неё не возникло ни малейшего сомнения в опасности - то это прямое признание в полнейшей некомпетентности.
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