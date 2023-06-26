<<В Стокгольме люди выпали с аттракциона "Американские горки">>

В минувшее воскресенье в стокгольмском парке Одна из вагонеток "Американских горок" сошла с рельсов и перевернулась. В результате несколько человек выпали из вагончика, 35-летняя женщина погибла. девять были госпитализированы, из них - три ребёнка. У детей травмы сравнительно лёгкие, а один из взрослых находится в тяжёлом состоянии. Для их эвакуации задействовали и машины скорой помощи, и вертолёт.