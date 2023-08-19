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Ограбление элитного ювелирного магазина в Токио

Ограбление элитного ювелирного магазина в Токио

Автор:
19 августа 2023 09:40
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   воры   магазин   новости   ограбление   токио   фото   ювелирка   
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Японцы вот уже несколько дней обсуждают дерзкое ограбление юношами 16-19 лет магазина дорогих часов в престижном токийском районе Гиндза.

Согласно показаниям и видеозаписям, снятым очевидцами, группа из трех человек в белых масках (четвертый ждал в машине) ворвалась в магазин. Продавца грабители заставили лечь на пол, пригрозив ножом, затем стали разбивать витрины и складывать люксовые часы в черные пакеты.
Некоторые прохожие не были равнодушны к происходящему на их глазах безобразию, например, хрупкая бесстрашная женщина, пыталась закрыть дверь магазина, чтобы задержать преступников.

Но трое грабителей все же благополучно покинули магазин и скрылись на белом арендованном автомобиле.
В результате инцидента никто из сотрудников магазина не пострадал. По предварительным оценкам злоумышленники унесли 70 часов на сумму около 23 000 000 иен (~13 000 000 руб.).

Грабители вскоре были задержаны.
Следователи обнаружили 30 часов в черном пакете рядом с автомобилем преступников, а из машины изъяли ломы, ножи и остальные украденные часы.
Ну а задержанными с поличным оказались: 19-летние и 18 летний работники, занятые неполный рабочий день, и проживающий в Иокогаме 16-летний ученик старшей школы. Все, кроме старшеклассника, признались в ограблении.

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Метки: Видео   воры   магазин   новости   ограбление   токио   фото   ювелирка   
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Кыся 42 минуты назад
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