Ограбление элитного ювелирного магазина в Токио

Согласно показаниям и видеозаписям, снятым очевидцами, группа из трех человек в белых масках (четвертый ждал в машине) ворвалась в магазин. Продавца грабители заставили лечь на пол, пригрозив ножом, затем стали разбивать витрины и складывать люксовые часы в черные пакеты.

Некоторые прохожие не были равнодушны к происходящему на их глазах безобразию, например, хрупкая бесстрашная женщина, пыталась закрыть дверь магазина, чтобы задержать преступников.