В Санкт-Петербурге грабители украли из магазина мешок электронных сигарет

Грабители подошли к магазину на проспекте Наставников около часа ночи. Мужчины взломали дверь, но после этого заходить не стали, а минут 40 ждали, не приедет ли охрана. Осмелившись, парни ворвались внутрь и попытались вынести кассу, но все деньги были надёжно спрятаны в сейфе.

Уходить с пустыми руками грабители не стали и просто опустошили все полки. Когда приехала охрана, в магазине уже никого не было. Позже приехала полиция и владелец магазина. Он оценил ущерб в 200–500 тысяч рублей. По его словам, подозреваемых у него нет. При этом пока непонятно: то ли дверь магазина открыли ключом, то ли похитители профессионально умеют вскрывать замки.