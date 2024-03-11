В Санкт-Петербурге грабители украли из магазина мешок электронных сигарет

Несколько мужчин проникли ночью в магазин, в котором продаются электронные сигареты. Злоумышленники не смогли открыть сейф, поэтому решили прихватить с собой товар с полок.
Грабители подошли к магазину на проспекте Наставников около часа ночи. Мужчины взломали дверь, но после этого заходить не стали, а минут 40 ждали, не приедет ли охрана. Осмелившись, парни ворвались внутрь и попытались вынести кассу, но все деньги были надёжно спрятаны в сейфе.
Уходить с пустыми руками грабители не стали и просто опустошили все полки. Когда приехала охрана, в магазине уже никого не было. Позже приехала полиция и владелец магазина. Он оценил ущерб в 200–500 тысяч рублей. По его словам, подозреваемых у него нет. При этом пока непонятно: то ли дверь магазина открыли ключом, то ли похитители профессионально умеют вскрывать замки.
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