Рыжий кот предотвратил ограбление

В Великобритании домашний кот помог предотвратить ограбление.
В соцсетях появилось видео неудачного и довольно комичного преступления. Точнее, его попытки.
На кадрах, сделанных камерой наружного наблюдения в одном из домов Ноттингема видно, как ко входной двери крадется неизвестный преступник. Судя по всему, мужчина пытался проникнуть в дом с целью кражи.
На кадрах, сделанных камерой наружного наблюдения в одном из домов Ноттингема видно, как ко входной двери крадется неизвестный преступник. Судя по всему, мужчина пытался проникнуть в дом с целью кражи.
Но когда преступник подобрался к двери, его поджидал непредсказуемый свидетель. Через стеклянную дверь на него с удивлением смотрел большой рыжий кот. Эта встреча явно не входила в планы вора, а потому он замешкался, обдумывая свои дальнейшие действия.
Этого оказалось достаточным для того, чтобы владелец дома получил уведомление о проникновении на его территорию и нажал кнопку сигнализации. Преступнику ничего не оставалось, как пуститься в бега. Однако совсем скоро его все-таки задержали полицейские, пишет The Mirror.
Неудачливым вором оказался 42-летний Марк Лоусон, который был приговорен к 12 месяцам лишения свободы условно.
Этого оказалось достаточным для того, чтобы владелец дома получил уведомление о проникновении на его территорию и нажал кнопку сигнализации. Преступнику ничего не оставалось, как пуститься в бега. Однако совсем скоро его все-таки задержали полицейские, пишет The Mirror.
Неудачливым вором оказался 42-летний Марк Лоусон, который был приговорен к 12 месяцам лишения свободы условно.
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