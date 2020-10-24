Рыжий кот предотвратил ограбление

Но когда преступник подобрался к двери, его поджидал непредсказуемый свидетель. Через стеклянную дверь на него с удивлением смотрел большой рыжий кот. Эта встреча явно не входила в планы вора, а потому он замешкался, обдумывая свои дальнейшие действия.



Этого оказалось достаточным для того, чтобы владелец дома получил уведомление о проникновении на его территорию и нажал кнопку сигнализации. Преступнику ничего не оставалось, как пуститься в бега. Однако совсем скоро его все-таки задержали полицейские, пишет The Mirror.



Неудачливым вором оказался 42-летний Марк Лоусон, который был приговорен к 12 месяцам лишения свободы условно.