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В Петербурге мужчина ограбил цветочный магазин

В Петербурге мужчина ограбил цветочный магазин

Автор:
05 июня 2023 11:23
Сообщество : Криминал
Метки: в мире   видео   новости   ограбление   питер   фото   цветочный магазин   
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Рецидивист покуролесил в Петроградском районе: приставал к посетителям кафе, избил администратора, а потом ограбил цветочный. Последний эпизод попал на видео.

Первый сигнал о приключениях крепкого бритоголового мужчины поступил в полицию накануне около десяти вечера из кафе на Кронверкском проспекте, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 5 июня. Когда наряд прибыл на место, то нашел в заведении побитого 30-летнего администратора. Он сообщил, что клиент сначала приставал к посетителям, а потом напал на него. Пострадавшего в больницу увезла скорая. После оказания помощи (у администратора нашли травмы головы) его отпустили домой.

А уже после одиннадцати вечера в 112 поступил звонок из цветочного магазина на проспекте Добролюбова. Продавец сообщала о том, что клиент забрал из кассы 100 тысяч рублей.

Его визит попал на видео. Мужчина попросил семь красных роз, но судя по всему, остался недоволен названным ценником. Он зашел за прилавок, спросил девушку, хочет ли она проблем. Затем поинтересовался, местная ли она. А потом заставил её открыть кассы — только посмотреть. «Просмотр» оставил магазин без выручки в 100 тысяч.

Подозреваемого задержали около часа ночи на Итальянской улице. Им оказался 33-летний житель Фрунзенского района. Часть денег он уже успел потратить.

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Метки: в мире   видео   новости   ограбление   питер   фото   цветочный магазин   
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10  комментариев
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9k
Борис Карабанов Час назад
Целенаправленно напрашивался на ходку. Украл, выпил.
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55k
Олег 3 минуты назад
натуральный биомусор. Побить бармена и ограбить цветочный.... а нужно-ли судить таких? Он никогда не станет человеком
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14k
Artem 4 минуты назад
Это из разряда, как всякая бородатая шелупонь при угрозах использует "я чеченец" , вот так и тут, наверняка, липовый вагнеровец.
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Алексей 17 минут назад
Деньги я так понял потратил на цветы в третьем цветочном магазине?
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1k
JulZh 56 минут назад
Ребят, а мы еще хапнем с этими Вагнеровцами... Те, кого не поубивают, вернутся сюда, в города. Им же пообещали сроки все поснимать. Так вот эти уголовники будут расхаживать по улицам и грабить, убивать и насиловать... Или вы думаете они станут примерными, полноценными гражданами?! Они еще и награды получают как ветераны СВО, льготы
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