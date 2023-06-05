В Петербурге мужчина ограбил цветочный магазин

Первый сигнал о приключениях крепкого бритоголового мужчины поступил в полицию накануне около десяти вечера из кафе на Кронверкском проспекте, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 5 июня. Когда наряд прибыл на место, то нашел в заведении побитого 30-летнего администратора. Он сообщил, что клиент сначала приставал к посетителям, а потом напал на него. Пострадавшего в больницу увезла скорая. После оказания помощи (у администратора нашли травмы головы) его отпустили домой.



А уже после одиннадцати вечера в 112 поступил звонок из цветочного магазина на проспекте Добролюбова. Продавец сообщала о том, что клиент забрал из кассы 100 тысяч рублей.