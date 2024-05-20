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Сотрудники магазина избили мужчину, который совершил кражу

Сотрудники магазина избили мужчину, который совершил кражу

Автор:
20 мая 2024 21:42
Сообщество : Истории
Метки: Видео   Разное   Случаи   воры   инциденты   истории   люди   магазин   магазины   общество   
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Сотрудники известной сети супермаркетов в Лондоне жестоко обошлись с подозреваемым в краже мужчиной. Они затащили его в подсобку и начали бить ногами. Шокированный покупатель снял инцидент на видео.

Посетитель супермаркета Sainsbury's в Лондоне заснял шокирующую сцену: несколько сотрудников магазина начали избивать покупателя, который якобы совершил кражу. Сначала подозреваемого били и кричали на него прямо в зале, а затем мужчину затащили в складское помещение, где начали бить ногами. Видно, как сотрудники несколько раз ударяют мужчину ногами, пока он лежит на полу, после чего один из них замечает, что его снимают, и пытается закрыть камеру рукой. После этого съёмка заканчивается.

По словам автора видео, сотрудники слишком жестоко обошлись с нарушителем.


"Да, воришка натворил делов, но он не применял насилия к сотрудникам магазина. Он совершил преступление, но не заслуживал того, чтобы его били и пинали. Я подозреваю, что они остановились, как только увидели, что я веду запись," - рассказал автор видео.

По словам свидетелей, позже сотрудники всё же позвонили в полицию, чтобы с делом разобрались стражи порядка. После этого работники магазина дали показания. Сейчас инцидент продолжают рассматривать в полиции.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Видео   Разное   Случаи   воры   инциденты   истории   люди   магазин   магазины   общество   
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13  комментариев
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15k
Владимир 2 часа назад
Лондонская "Пятёрочка"?
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олег 14 минут назад
По моему там все и "покупатель"и"продавцы" одной веры так что должны по шариату судить отрубанием руки без всяких там полисменов
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25k
pssst Полчаса назад
Ссылка youtu.be
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8k
Neo Полчаса назад
Что вы можете сказать в своё оправдание?
Аллаху Акбар!
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3k
Андерсен Полчаса назад
Похоже, это бородатые с таким же бородатым разбираются. Может, мне послышалось, но вроде бы воришка "Аллах акбар" там хрипел.
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40k
russger Полчаса назад
"Как вы думаете, они поступили справедливо?"

А как ещё со всякими чёрными, муслимами и цыганятами поступать? Они сами срать хотели на вашу справедливость
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3k
Igor Grishaev 56 минут назад
Какой же это мужчина?
Это, вроде, негр.
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7k
hhwost Час назад
200-300 лет назад в Лондоне этого воришку повесили бы за украденную булочку. а теперь вишь как.
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11k
Сергей Час назад
Ссылка www.youtube.com
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36k
Teodor Час назад
Эх, пиндосовским продавцам бы такую прыть... супротив негров.
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4k
Алекс Лом Час назад
теперь он отсудит у магаза столько что они сами будут ему продукты на дом носить до конца жизни.
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8k
Харон ( Χάρων) 2 часа назад
А что, его нужно было наградить медалью и проводить с оркестром?
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mercure
  • Дата регистрации: 18.10.2021
  • 1718 постов (1659 в горячем)

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