Сотрудники магазина избили мужчину, который совершил кражу

Сотрудники известной сети супермаркетов в Лондоне жестоко обошлись с подозреваемым в краже мужчиной. Они затащили его в подсобку и начали бить ногами. Шокированный покупатель снял инцидент на видео.
Посетитель супермаркета Sainsbury's в Лондоне заснял шокирующую сцену: несколько сотрудников магазина начали избивать покупателя, который якобы совершил кражу. Сначала подозреваемого били и кричали на него прямо в зале, а затем мужчину затащили в складское помещение, где начали бить ногами. Видно, как сотрудники несколько раз ударяют мужчину ногами, пока он лежит на полу, после чего один из них замечает, что его снимают, и пытается закрыть камеру рукой. После этого съёмка заканчивается.
По словам автора видео, сотрудники слишком жестоко обошлись с нарушителем.
"Да, воришка натворил делов, но он не применял насилия к сотрудникам магазина. Он совершил преступление, но не заслуживал того, чтобы его били и пинали. Я подозреваю, что они остановились, как только увидели, что я веду запись," - рассказал автор видео.
По словам свидетелей, позже сотрудники всё же позвонили в полицию, чтобы с делом разобрались стражи порядка. После этого работники магазина дали показания. Сейчас инцидент продолжают рассматривать в полиции.
Как вы думаете, они поступили справедливо?
Источник:
Источник: — переведено специально для fishki.net
- Когда спустя годы написал бывший
- "Это чьи трусы, ты с кем мне изменяешь?": доказательство того, что у мужчин - плохая память
- Девушку парализовало после инцидента на концерте
- 14 необычных историй, когда людей случайно забыли
- "Чего ты врёшь, что у тебя только 1 партнёр": ситуации, после которых девушки не хотят идти к гинекологу
Аллаху Акбар!
А как ещё со всякими чёрными, муслимами и цыганятами поступать? Они сами срать хотели на вашу справедливость
Это, вроде, негр.