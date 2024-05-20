Сотрудники магазина избили мужчину, который совершил кражу

Посетитель супермаркета Sainsbury's в Лондоне заснял шокирующую сцену: несколько сотрудников магазина начали избивать покупателя, который якобы совершил кражу. Сначала подозреваемого били и кричали на него прямо в зале, а затем мужчину затащили в складское помещение, где начали бить ногами. Видно, как сотрудники несколько раз ударяют мужчину ногами, пока он лежит на полу, после чего один из них замечает, что его снимают, и пытается закрыть камеру рукой. После этого съёмка заканчивается.