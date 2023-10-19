В Самаре мужчина дерзко ограбил продуктовый магазин, выбив дверь с ноги

Его не остановили ни двери, ни камеры видеонаблюдения.
В Советском районе города Самара мужчина в капюшоне и медицинской маске ворвался в магазин. Он с ноги выбил часть раздвижных дверей, потом в такой же манере пробирается в магазин.
В супермаркете мужчина побежал не к кассам, а к алкоголю и кофе. Мужчина украл алкоголь и упаковки кофе на общую сумму 38 тысяч рублей.
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Грабителя поймали по горячим следам. Им оказался 36-летний житель Самары с внушительным криминальным прошлым. Это было уже его 16-ое преступление. На допросе мужчине заявил, что все украденное в супермаркете продал, а деньги потратил на собственные удовольствия, сообщает 63.ru.
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