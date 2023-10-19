В Самаре мужчина дерзко ограбил продуктовый магазин, выбив дверь с ноги

В Советском районе города Самара мужчина в капюшоне и медицинской маске ворвался в магазин. Он с ноги выбил часть раздвижных дверей, потом в такой же манере пробирается в магазин.

В супермаркете мужчина побежал не к кассам, а к алкоголю и кофе. Мужчина украл алкоголь и упаковки кофе на общую сумму 38 тысяч рублей.