Кошку на пять недель "забыли" в закрытом магазине: как ей удалось выжить

Владелец объяснил, что кормил кошку, но не забирал домой, потому что та "любит царапаться".
Жители Десятой авеню в Нью-Йорке (США) спасли кошку Лейлу, которая более чем на пять недель просидела в закрытом гастрономе Citra Gourmet Deli.
Бен Лагман, который живет неподалеку, тщетно пытался накормить животное через сломанную дверь, а затем позвонил спасателям, чтобы сообщить о вероятной халатности со стороны владельца.
"Думали, что кошка может умереть — она была в ужасном состоянии, грязная и голодная. Мы не знали, есть ли там кондиционер, а на полу увидели разбитое стекло. Ужас какой-то!" — говорит Лагман.
Соседка Тифф Уинтон рассказывает, что домашнее животное выжило только благодаря тому, что владелец время от времени заходил к нему, чтобы покормить.
"По всему магазину валялись пустые банки из-под кошачьего корма, она была полностью обезвожена и спала в холодном подвале", — утверждает женщина.
По словам Винтон, все соседи объединились в Facebook*-группе и поставили себе цель связаться с владельцем магазина. В конце концов, мужчина с ключами встретил их возле магазина и согласился отдать Лейлу.
"Она такая хорошая кошечка, не билась. Кажется, понимала, что ее спасают", — добавляет Уинтон, которая забрала пушистика себе.
Владелец объяснил, что кормил кошку, но оставил ее там, потому что та "любит царапаться".
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