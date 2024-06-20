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Кошку на пять недель "забыли" в закрытом магазине: как ей удалось выжить

Кошку на пять недель "забыли" в закрытом магазине: как ей удалось выжить

Автор:
20 июня 2024 09:32
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Видео   животные   забыли   ккошка   магазин   фото   
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Владелец объяснил, что кормил кошку, но не забирал домой, потому что та "любит царапаться".

Жители Десятой авеню в Нью-Йорке (США) спасли кошку Лейлу, которая более чем на пять недель просидела в закрытом гастрономе Citra Gourmet Deli.

Бен Лагман, который живет неподалеку, тщетно пытался накормить животное через сломанную дверь, а затем позвонил спасателям, чтобы сообщить о вероятной халатности со стороны владельца.

"Думали, что кошка может умереть — она была в ужасном состоянии, грязная и голодная. Мы не знали, есть ли там кондиционер, а на полу увидели разбитое стекло. Ужас какой-то!" — говорит Лагман.

Соседка Тифф Уинтон рассказывает, что домашнее животное выжило только благодаря тому, что владелец время от времени заходил к нему, чтобы покормить.

"По всему магазину валялись пустые банки из-под кошачьего корма, она была полностью обезвожена и спала в холодном подвале", — утверждает женщина.

По словам Винтон, все соседи объединились в Facebook*-группе и поставили себе цель связаться с владельцем магазина. В конце концов, мужчина с ключами встретил их возле магазина и согласился отдать Лейлу.

"Она такая хорошая кошечка, не билась. Кажется, понимала, что ее спасают", — добавляет Уинтон, которая забрала пушистика себе.

Владелец объяснил, что кормил кошку, но оставил ее там, потому что та "любит царапаться".

* Запрещены в РФ

Источник:

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Метки: Видео   животные   забыли   ккошка   магазин   фото   
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1  комментарий
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Евгений Д Час назад
Хозяина магазина на кол посадить !!!
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Anarasius
  • Дата регистрации: 09.09.2013
  • 3917 постов (3772 в горячем)

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