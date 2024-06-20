Кошку на пять недель "забыли" в закрытом магазине: как ей удалось выжить

Жители Десятой авеню в Нью-Йорке (США) спасли кошку Лейлу, которая более чем на пять недель просидела в закрытом гастрономе Citra Gourmet Deli.

Бен Лагман, который живет неподалеку, тщетно пытался накормить животное через сломанную дверь, а затем позвонил спасателям, чтобы сообщить о вероятной халатности со стороны владельца.