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В Москве 16-летний любитель вейпов покурил «электронку» и умер

В Москве 16-летний любитель вейпов покурил «электронку» и умер

Автор:
16 августа 2023 18:03
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Москва   вейп   врачи   парень   подросток   смерть   электронная сигарета   
2175
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До этого он стоял на учёте в комиссии по делам несовершеннолетних - за «парение» в общественных местах.

Подросток из Щербинки пристрастился к электронным сигаретам. Не выпускал вейп изо рта и «пыхтел» в общественных местах. Из-за этого его поставили на учёт в КДН. Воспитывался он у тёти - отец из семьи ушёл,  о матери ничего неизвестно

Любовь к электронкам и довела парня до беды.

Вечером он заперся в ванне вместе с обожаемым вейпом, по словам родственников, запах стоял на всю квартиру. Через час бурного «парения» ему поплохело, затем накатила тошнота. Когда немного отпустило, подросток отправился спать. А на следующий день юношу не смогли разбудить, а приехавшие врачи лишь констатировали смерть.

Сейчас медики будут выяснять причину. «Основной подозреваемый» - вейп. Но нужно удостовериться, не было ли там ещё чего-нибудь.

Хотя вполне вероятно, что никакого «чего-нибудь» и не требовалось. Сообщают, что вейпы сами по себе могут быть опасны. Особенно - для подростков:

При курении электронных сигарет или вейпов в выделяющемся паре содержится более 30 видов опасных веществ. Например, пропиленгликоль способен накапливаться в организме, вызывая аллергические реакции, нагноительные процессы, вызвать нарушение работы печени и почек. При термическом разложении пропиленгликоля и глицерина повреждаются органы дыхания, центральная нервная система, развиваются мутагенные процессы.

Возрастает риск возникновения зависимости, в том числе и к другим веществам, например, к алкоголю. Ароматизаторы вызывают также аллергические реакции вплоть до развития бронхиальной астмы. Аэрозоли электронных сигарет опасны содержанием металлов, особенно никеля и свинца, которые повреждают нервную, дыхательную, эндокринную, пищеварительную, сердечно-сосудистую и выделительную системы.

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Метки: Москва   вейп   врачи   парень   подросток   смерть   электронная сигарета   
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18  комментариев
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8k
sedoisever 2 часа назад
Любая химия вредна. Вейпы не исключение. Но новость из разряда: "мужик попил воды и умер". Правда потом выясняется, что он пил воду сутки без остановки...
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8k
Ntvl 12 секунд назад
чё вы все демагогию тут развели! не в вейпе дело, а в наркоте, которую он употреблял. вопрос закрыт.
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6k
Duckk 13 минут назад
Больше вейперов - меньше вейперов.
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7k
Умница-красавица 37 минут назад
Не умер, а самовыпилился. Пишите заголовки корректно
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88
FreelancerND Умница-красавица Полчаса назад
Самовыпарился
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10k
Сергей 43 минуты назад
"Через час бурного «парения» ему поплохело...Сейчас медики будут выяснять причину. «Основной подозреваемый» - вейп."(с)
Естественно! Проблема не в том, что он за час употребил 3-4 суточную "среднюю" дозу никотина, а в вейпе, конечно!
Лучше бы запретили солевые одноразки!
Мало того что химия из хрен пойми чего, так ещё и доза никотина как для коня!
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926
Alex Zx 47 минут назад
выглядит как естественный отбор в действии.
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275
costarox 52 минуты назад
Блин как же достали. https://nap.nationalacademies.org/catalog/24952/public-health-consequences-of-e-cigaretteshttps://nap.nationalacademies.org/catalog/24952/public-health-consequences-of-e-cigarettes - вот огромное исследование. Кому интересно - может ознакомится. Если кратко:
Доказано, что:
Воздействие вредных веществ при использовании электронных сигарет зависит от множества факторов, включая качество жидкости и уход за электронным устройством.
Помимо никотина в паре от электронных парогенераторов могут содержаться иные токсичные вещества. Их наличие тоже зависит от множества факторов, таких как качество жидкости и уход за устройством.
Полный отказ от обычных сигарет в пользу электронных в разы снижает вред, наносимый организму.
Использование ЭСДН в закрытых помещениях незначительно повышает содержание никотина и других веществ в воздухе.
При нарушении техники безопасности, пользователь может получить увечья от выхода парогенератора из строя.
Умышленное или случайное употребление внутрь жидкости для электронных сигарет может привести к отравлению или даже к летальному исходу.

Есть все основания полагать, что:
У основной массы парильщиков потребность в никотине не уменьшается по сравнению с обычными сигаретами.
Содержание иных токсичных веществ, кроме никотина, гораздо ниже, нежели в обычных сигаретах.
Использование электронных сигарет может привести к возникновению никотиновой зависимости.
Полный переход на электронные сигареты снижает вред, получаемый организмом человека, а некоторые органы, подвергавшиеся воздействию вредных веществ от обычных сигарет, начинают процесс восстановления.
Не куривший ранее человек захочет попробовать обычные сигареты после знакомства с электронными.

Следующие утверждения скорее верны, но требуют дополнительных исследований:
Риски появления никотиновой зависимости от электронных сигарет ниже, чем от обычных.
Разнообразие доступных моделей, видов жидкостей и прочих товаров, связанных с электронными сигаретами, имеют прямое влияние на возникновение зависимости от электронных сигарет.
Эффект от «пассивного парения» гораздо слабее, чем от пассивного курения и не несёт в себе особого вреда для организма.
У некоторых групп людей могут появляться побочные эффекты от использования электронных сигарет: кашель, аллергия и другие.
Исследования показали, что в результате длительного и постоянного воздействия аэрозоли с содержанием никотина на животных, имеется низкая вероятность развития клеток раковой опухоли.

Нет никаких доказательств считать, что:
Потребление электронных сигарет приводит к развитию раковых и респираторных заболеваний среди людей.
Потребление электронных сигарет негативно влияет на беременность и развитие плода.

Что там курил это придурок - неизвестно. Если вейп с 5% содержанием никотина - то тут любой сдохнет. Сдуру можно и хрен сломать.
4 000 000 умирает от курения в год и 2-3 человека, якобы из-за вейпа в год
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167
unclejohn 56 минут назад
Премию Дарвина в студию.
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6k
Кистень 58 минут назад
И член на него. Гнилой был.
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416
jober Час назад
Парю 11 лет,на работе медкомиссия 1 раз в 2 года-все чисто-и в легких и в анализах крови.Абсолютно согласен,что это тоже вредно...Но к примеру если употребить 250 грамм пищевой соли-тоже копыта откинешь...Во всем нужно мера и будет все хорошо-мое мнение.
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33k
Юр21 Час назад
Естественный отбор - это хорошо, парень на тот свет сам стремился.
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815
Звёздный князь Час назад
А что толку? Курили и будут курить.
Много кого остановили надписи на упаковках сигарет?
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7
устал я от вас Час назад
не велика потеря...
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16k
ss Час назад
Если судить по количеству вбросов про "срочно умерших" вайперов, то похоже, что кто-то готовит почву под закон о легитимизации анаши...
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16k
Patmaz 2 часа назад
Самовыпил засчитан!
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10k
Бритва 2 часа назад
дарвин одобряет.
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August

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