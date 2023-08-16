В Москве 16-летний любитель вейпов покурил «электронку» и умер

До этого он стоял на учёте в комиссии по делам несовершеннолетних - за «парение» в общественных местах.
Подросток из Щербинки пристрастился к электронным сигаретам. Не выпускал вейп изо рта и «пыхтел» в общественных местах. Из-за этого его поставили на учёт в КДН. Воспитывался он у тёти - отец из семьи ушёл, о матери ничего неизвестно
Любовь к электронкам и довела парня до беды.
Вечером он заперся в ванне вместе с обожаемым вейпом, по словам родственников, запах стоял на всю квартиру. Через час бурного «парения» ему поплохело, затем накатила тошнота. Когда немного отпустило, подросток отправился спать. А на следующий день юношу не смогли разбудить, а приехавшие врачи лишь констатировали смерть.
Сейчас медики будут выяснять причину. «Основной подозреваемый» - вейп. Но нужно удостовериться, не было ли там ещё чего-нибудь.
Хотя вполне вероятно, что никакого «чего-нибудь» и не требовалось. Сообщают, что вейпы сами по себе могут быть опасны. Особенно - для подростков:
При курении электронных сигарет или вейпов в выделяющемся паре содержится более 30 видов опасных веществ. Например, пропиленгликоль способен накапливаться в организме, вызывая аллергические реакции, нагноительные процессы, вызвать нарушение работы печени и почек. При термическом разложении пропиленгликоля и глицерина повреждаются органы дыхания, центральная нервная система, развиваются мутагенные процессы.
Возрастает риск возникновения зависимости, в том числе и к другим веществам, например, к алкоголю. Ароматизаторы вызывают также аллергические реакции вплоть до развития бронхиальной астмы. Аэрозоли электронных сигарет опасны содержанием металлов, особенно никеля и свинца, которые повреждают нервную, дыхательную, эндокринную, пищеварительную, сердечно-сосудистую и выделительную системы.
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Естественно! Проблема не в том, что он за час употребил 3-4 суточную "среднюю" дозу никотина, а в вейпе, конечно!
Лучше бы запретили солевые одноразки!
Мало того что химия из хрен пойми чего, так ещё и доза никотина как для коня!
Доказано, что:
Воздействие вредных веществ при использовании электронных сигарет зависит от множества факторов, включая качество жидкости и уход за электронным устройством.
Помимо никотина в паре от электронных парогенераторов могут содержаться иные токсичные вещества. Их наличие тоже зависит от множества факторов, таких как качество жидкости и уход за устройством.
Полный отказ от обычных сигарет в пользу электронных в разы снижает вред, наносимый организму.
Использование ЭСДН в закрытых помещениях незначительно повышает содержание никотина и других веществ в воздухе.
При нарушении техники безопасности, пользователь может получить увечья от выхода парогенератора из строя.
Умышленное или случайное употребление внутрь жидкости для электронных сигарет может привести к отравлению или даже к летальному исходу.
Есть все основания полагать, что:
У основной массы парильщиков потребность в никотине не уменьшается по сравнению с обычными сигаретами.
Содержание иных токсичных веществ, кроме никотина, гораздо ниже, нежели в обычных сигаретах.
Использование электронных сигарет может привести к возникновению никотиновой зависимости.
Полный переход на электронные сигареты снижает вред, получаемый организмом человека, а некоторые органы, подвергавшиеся воздействию вредных веществ от обычных сигарет, начинают процесс восстановления.
Не куривший ранее человек захочет попробовать обычные сигареты после знакомства с электронными.
Следующие утверждения скорее верны, но требуют дополнительных исследований:
Риски появления никотиновой зависимости от электронных сигарет ниже, чем от обычных.
Разнообразие доступных моделей, видов жидкостей и прочих товаров, связанных с электронными сигаретами, имеют прямое влияние на возникновение зависимости от электронных сигарет.
Эффект от «пассивного парения» гораздо слабее, чем от пассивного курения и не несёт в себе особого вреда для организма.
У некоторых групп людей могут появляться побочные эффекты от использования электронных сигарет: кашель, аллергия и другие.
Исследования показали, что в результате длительного и постоянного воздействия аэрозоли с содержанием никотина на животных, имеется низкая вероятность развития клеток раковой опухоли.
Нет никаких доказательств считать, что:
Потребление электронных сигарет приводит к развитию раковых и респираторных заболеваний среди людей.
Потребление электронных сигарет негативно влияет на беременность и развитие плода.
Что там курил это придурок - неизвестно. Если вейп с 5% содержанием никотина - то тут любой сдохнет. Сдуру можно и хрен сломать.
4 000 000 умирает от курения в год и 2-3 человека, якобы из-за вейпа в год
Много кого остановили надписи на упаковках сигарет?