В Москве 16-летний любитель вейпов покурил «электронку» и умер

Подросток из Щербинки пристрастился к электронным сигаретам. Не выпускал вейп изо рта и «пыхтел» в общественных местах. Из-за этого его поставили на учёт в КДН. Воспитывался он у тёти - отец из семьи ушёл, о матери ничего неизвестно

Любовь к электронкам и довела парня до беды.