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Подросток в США умер, попробовав ультра-острую чипсину, рекламируемую в тиктоке

Подросток в США умер, попробовав ультра-острую чипсину, рекламируемую в тиктоке

Автор:
10 сентября 2023 23:26
Сообщество : Жизнь в США
Метки: One Chip Challenge   США   подросток   смерть   ультра-острые чипсы   чипсы   
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14-летний школьник в американском штате Массачусетс умер после того, как попробовал ультра-острую чипсину «One Chip Challenge». Чипсина на самом деле была одна. Компания-производитель продавала вкусняшки штучно в пачке в форме гроба с надписью «Есть что сказать напоследок?»

14-летний парень — Харрис Волоба из штата Массачусетс — попробовал ультраострую чипсину в школе и уже через несколько мгновений пожаловался на острую боль в животе. Дома ему стало немного лучше, но потом он потерял сознание и перестал дышать. Его мать вызвала скорую, но было слишком поздно — ребёнок умер. Точная причина его смерти неизвестна, идёт расследование. Правда, в полиции и в медицинских кругах уже предупредили — самые острые чипсы в мире могут нанести непоправимый вред здоровью. По информации производителя, продукт содержит приправы из перца Carolina Reaper и перца Naga Viper.

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Как оказалось, опасные чипсы выпускает компания Amplify Snack Brands. На упаковке покупателя предупреждают, что употреблять продукт детям запрещено. Также чипс лучше не есть при аллергии на перец или капсаицин (особое вещество в перце), во время беременности и при чувствительности к острому. После употребления производитель призывает сразу помыть руки и ни в коем случае не трогать глаза. А если есть трудности с дыханием или сознанием, срочно звонить в скорую.

Чипс от One Chip Challenge обладает остротой 1,4-1,7 млн. единиц по шкале Сковилла. Для сравнения, острота перца халапеньо составляет "всего" 5-8 тысяч единиц.

Издание The Associated Press сообщает, что челлендж в ТикТок инициировала компания Paqui.

По задумке маркетологов, участники должны съесть чипсину и записать видео. И не умереть:

Не умереть, как выяснилось опытным путем, удалось не всем участникам челленджа, поэтому сразу после происшествия компания-производитель заявила о снятии чипсиков с продажи.

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Метки: One Chip Challenge   США   подросток   смерть   ультра-острые чипсы   чипсы   
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8  комментариев
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81k
Доктор Джонс 2 часа назад
На упаковке нужно написать: сокращает поголовье долбаных тиктокеров...
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40k
Notan Blaine 11 минут назад
Интересно, что о таких чипсах подумают индийцы.
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kσρβγς Час назад
Нихьт фершейн... Полно таких соусов... Термоядерных - мягко сказать... И чо? Если нашелся адивот?
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34k
Korolev Час назад
Ссылка youtu.be
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6k
MPEG-8 Час назад
Пару лет назад, у нас сосед по гаражу умер, в дьюти фри купил перцы очень острые, водочку закусил ими и хана поджелудочной железе.
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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