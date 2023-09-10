Подросток в США умер, попробовав ультра-острую чипсину, рекламируемую в тиктоке

14-летний парень — Харрис Волоба из штата Массачусетс — попробовал ультраострую чипсину в школе и уже через несколько мгновений пожаловался на острую боль в животе. Дома ему стало немного лучше, но потом он потерял сознание и перестал дышать. Его мать вызвала скорую, но было слишком поздно — ребёнок умер. Точная причина его смерти неизвестна, идёт расследование. Правда, в полиции и в медицинских кругах уже предупредили — самые острые чипсы в мире могут нанести непоправимый вред здоровью. По информации производителя, продукт содержит приправы из перца Carolina Reaper и перца Naga Viper.

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Как оказалось, опасные чипсы выпускает компания Amplify Snack Brands. На упаковке покупателя предупреждают, что употреблять продукт детям запрещено. Также чипс лучше не есть при аллергии на перец или капсаицин (особое вещество в перце), во время беременности и при чувствительности к острому. После употребления производитель призывает сразу помыть руки и ни в коем случае не трогать глаза. А если есть трудности с дыханием или сознанием, срочно звонить в скорую.

Чипс от One Chip Challenge обладает остротой 1,4-1,7 млн. единиц по шкале Сковилла. Для сравнения, острота перца халапеньо составляет "всего" 5-8 тысяч единиц.

Издание The Associated Press сообщает, что челлендж в ТикТок инициировала компания Paqui.

По задумке маркетологов, участники должны съесть чипсину и записать видео. И не умереть: