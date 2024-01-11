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Столичным врачам запретили говорить пациентам "здрасьте", "ваша проблема" и "ждём вас снова"

Столичным врачам запретили говорить пациентам "здрасьте", "ваша проблема" и "ждём вас снова"

Автор:
11 января 2024 19:23
Сообщество : Медицина на Фишках
Метки: Москва   врачи   депздрав   нормы общения   пациенты   поликлиники   приказ   
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А чтобы медики соблюдали новые правила и не употребляли невежливых слов, в каждый кабинет установят записывающее устройство.

Департамент здравоохранения Москвы в конце 2023 года выпустил приказ, призванный повысить качество приёмов у врачей. Документ устанавливает новые правила общения медиков с пациентами. Теперь врачи обязаны общаться с больными вежливо, внимательно их слушать, задавать уточняющие вопросы и не использовать сложных медицинских терминов.


Самая интересная часть касается запрета на употребление определённых слов, "обезличивающих пациента, а также провоцирующих и деструктивных фраз". В их число входит: "девушка", "женщина", "молодой человек", "мужчина", "хватит!", "ясно!", "здрасьте", "что у вас?", "сядьте", "встаньте" и тому подобные фразы, к которым все, казалось бы, привыкли.


При прощании медикам также запрещается произносить словосочетания "идите уже", "ждём вас снова" и даже "выздоравливайте!".

Контролироваться новые нормы общения будут посредством аудиозаписывающих устройств. Их установят во всех поликлиниках Москвы, кроме стоматологических. Сотрудники поликлиник опасаются, что запись разговоров может нарушить врачебную тайну и предполагают, что у прослушки на самом деле другая цель — борьба с коррупцией.


В столичном Депздраве заявили, что аудиозаписи из кабинетов будут "обезличенными и не позволят идентифицировать конкретного пациента или врача", поэтому нарушение врачебной тайны исключается. В ведомстве добавили, что документ был разработан по просьбам руководителей поликлиник. Они полагают, что аудиомониторинг поможет выявлять ошибки в проведении приёмов и разрабатывать программы повышения квалификации для медперсонала.

Источник:

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Метки: Москва   врачи   депздрав   нормы общения   пациенты   поликлиники   приказ   
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9  комментариев
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68k
doker Час назад
Ещё один фактор для уменьшения количества медработников.
Офигеть, официальная прослушка!
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5k
Влад 8 минут назад
А чем "выздоравливайте" не понравилось-то?
Вполне вежливо, оптимистичненько...
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5k
Сергей Семенов Полчаса назад
Ссылка www.youtube.com
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6k
hhwost Полчаса назад
а нельзя вместо этого говна зарплату прибавить во всех поликлиниках? кроме стоматологических. в стоматологических неплохо бы провести "децимацию", в воспитательных целях.
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19k
sos1960sos 38 минут назад
Лекарство, обследование, медицина, анализы... Как много ещё слов можно запретить!
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5k
Горожанин 40 минут назад
Так понимаю, что чиновники департамента здравоохранения Москвы не в курсе, что в медицинских вузах преподают деонтологию. И врачи не в курсе о медицинской этике. 21 век. Чинуши делают открытие и пошло пиарятся.
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2k
Звёздный странник 52 минуты назад
То есть, консультации с врачом теперь будут проходить почти в тишине, на одних жестах?
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13k
Кыся 54 минуты назад
Это случаем не Панорама? Прослушка в кабинете врача абсолютно незаконна. Или врачебная тайна, защита личных данных - пустой звук?
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