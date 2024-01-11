Столичным врачам запретили говорить пациентам "здрасьте", "ваша проблема" и "ждём вас снова"

А чтобы медики соблюдали новые правила и не употребляли невежливых слов, в каждый кабинет установят записывающее устройство.
Департамент здравоохранения Москвы в конце 2023 года выпустил приказ, призванный повысить качество приёмов у врачей. Документ устанавливает новые правила общения медиков с пациентами. Теперь врачи обязаны общаться с больными вежливо, внимательно их слушать, задавать уточняющие вопросы и не использовать сложных медицинских терминов.
Самая интересная часть касается запрета на употребление определённых слов, "обезличивающих пациента, а также провоцирующих и деструктивных фраз". В их число входит: "девушка", "женщина", "молодой человек", "мужчина", "хватит!", "ясно!", "здрасьте", "что у вас?", "сядьте", "встаньте" и тому подобные фразы, к которым все, казалось бы, привыкли.
При прощании медикам также запрещается произносить словосочетания "идите уже", "ждём вас снова" и даже "выздоравливайте!".
Контролироваться новые нормы общения будут посредством аудиозаписывающих устройств. Их установят во всех поликлиниках Москвы, кроме стоматологических. Сотрудники поликлиник опасаются, что запись разговоров может нарушить врачебную тайну и предполагают, что у прослушки на самом деле другая цель — борьба с коррупцией.
В столичном Депздраве заявили, что аудиозаписи из кабинетов будут "обезличенными и не позволят идентифицировать конкретного пациента или врача", поэтому нарушение врачебной тайны исключается. В ведомстве добавили, что документ был разработан по просьбам руководителей поликлиник. Они полагают, что аудиомониторинг поможет выявлять ошибки в проведении приёмов и разрабатывать программы повышения квалификации для медперсонала.
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Офигеть, официальная прослушка!
Вполне вежливо, оптимистичненько...
Об этом уже не впервые разговоры пошли, правда, сначала писала, что для врачей что-то типа методичек по правильному общению разработали - с теми же запретами и рекомендациями. А об официальной прослушке речь не шла.