Столичным врачам запретили говорить пациентам "здрасьте", "ваша проблема" и "ждём вас снова"

Департамент здравоохранения Москвы в конце 2023 года выпустил приказ, призванный повысить качество приёмов у врачей. Документ устанавливает новые правила общения медиков с пациентами. Теперь врачи обязаны общаться с больными вежливо, внимательно их слушать, задавать уточняющие вопросы и не использовать сложных медицинских терминов.





Самая интересная часть касается запрета на употребление определённых слов, "обезличивающих пациента, а также провоцирующих и деструктивных фраз". В их число входит: "девушка", "женщина", "молодой человек", "мужчина", "хватит!", "ясно!", "здрасьте", "что у вас?", "сядьте", "встаньте" и тому подобные фразы, к которым все, казалось бы, привыкли.





При прощании медикам также запрещается произносить словосочетания "идите уже", "ждём вас снова" и даже "выздоравливайте!".