В Москве студент покатался на американских горках и впал в кому

Студент вместе с товарищами решил весело провести время в столичном парке развлечений "Остров мечты". Ребята выбрали самый страшный из аттракционов — "Полёт в тоннеле". Это так называемые американские горки, где вагонетка со скоростью 80 км/ч исполняет мёртвые петли, а также резкие спуски и подъёмы до 24 метров в высоту.

После того, как вагонетка остановилась, товарищи 18-летнего студента колледжа обнаружили, что тот находится без сознания. Оперативно прибывшие на место медики диагностировали у парня отёк головного мозга и клиническую смерть. Как рассказала мать пострадавшего, в тёмном тоннеле сын внезапно проглотил язык. Сейчас он находится в реанимации и врачи борются за его жизнь. Его состояние оценивается как тяжёлое.