В Москве студент покатался на американских горках и впал в кому

Проблем со здоровьем у парня никогда не было.
Студент вместе с товарищами решил весело провести время в столичном парке развлечений "Остров мечты". Ребята выбрали самый страшный из аттракционов — "Полёт в тоннеле". Это так называемые американские горки, где вагонетка со скоростью 80 км/ч исполняет мёртвые петли, а также резкие спуски и подъёмы до 24 метров в высоту.
После того, как вагонетка остановилась, товарищи 18-летнего студента колледжа обнаружили, что тот находится без сознания. Оперативно прибывшие на место медики диагностировали у парня отёк головного мозга и клиническую смерть. Как рассказала мать пострадавшего, в тёмном тоннеле сын внезапно проглотил язык. Сейчас он находится в реанимации и врачи борются за его жизнь. Его состояние оценивается как тяжёлое.
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Медики пока не знают, что могло вызвать такие последствия для здоровья молодого и спортивного парня. Проблем с самочувствием у него никогда не было.
Представители "Острова мечты" сообщили, что несчастный случай никак не связан с деятельностью парка развлечений. Аттракцион "Полёт в тоннеле" полностью исправен, сертифицирован и поставлен на государственный учёт.
"У посетителя аттракциона были зафиксированы проблемы с сердцем. Первую помощь гостю оказывал дежурный врач парка, затем посетителя, находившегося в сознании, забрала бригада скорой помощи.
Все действия происходили согласно должностным инструкциям персонала, требованиям безопасности и охраны, что подтверждают записи с камер видеонаблюдения. Нареканий к состоянию гостя, покидавшего парк, не было", — прокомментировали инцидент в парке аттракционов.
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"скорая" не понадобилась бы...