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В Москве студент покатался на американских горках и впал в кому

В Москве студент покатался на американских горках и впал в кому

Автор:
13 октября 2023 19:12
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Москва   американские горки   аттракцион   врачи   кома   парк развлечений   
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Проблем со здоровьем у парня никогда не было.

Студент вместе с товарищами решил весело провести время в столичном парке развлечений "Остров мечты". Ребята выбрали самый страшный из аттракционов — "Полёт в тоннеле". Это так называемые американские горки, где вагонетка со скоростью 80 км/ч исполняет мёртвые петли, а также резкие спуски и подъёмы до 24 метров в высоту.


После того, как вагонетка остановилась, товарищи 18-летнего студента колледжа обнаружили, что тот находится без сознания. Оперативно прибывшие на место медики диагностировали у парня отёк головного мозга и клиническую смерть. Как рассказала мать пострадавшего, в тёмном тоннеле сын внезапно проглотил язык. Сейчас он находится в реанимации и врачи борются за его жизнь. Его состояние оценивается как тяжёлое.

Медики пока не знают, что могло вызвать такие последствия для здоровья молодого и спортивного парня. Проблем с самочувствием у него никогда не было.


Представители "Острова мечты" сообщили, что несчастный случай никак не связан с деятельностью парка развлечений. Аттракцион "Полёт в тоннеле" полностью исправен, сертифицирован и поставлен на государственный учёт.


"У посетителя аттракциона были зафиксированы проблемы с сердцем. Первую помощь гостю оказывал дежурный врач парка, затем посетителя, находившегося в сознании, забрала бригада скорой помощи.


Все действия происходили согласно должностным инструкциям персонала, требованиям безопасности и охраны, что подтверждают записи с камер видеонаблюдения. Нареканий к состоянию гостя, покидавшего парк, не было", — прокомментировали инцидент в парке аттракционов.

Источник:

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Метки: Москва   американские горки   аттракцион   врачи   кома   парк развлечений   
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6  комментариев
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6k
Трям 59 минут назад
Так и запишем - в космонавты не годен!
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zu4ara 5 минут назад
Анализ крови покажет, может парниша какую таблеточку для "смелости" проглотил...
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3k
Наблюдатель 14 минут назад
Раз ему так захорошело, значит проблемы со здоровьем были!
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14k
Ничоси Час назад
Так он ушёл или его увезли?
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