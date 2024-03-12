Школьница поругалась с родителями из-за вейпа и отправилась жить в детский дом

Работники учреждения послушали её и впали в ступор.
В Башкирии из дома сбежала 12-летняя девочка. Она регулярно «пыхтела» электронной сигаретой, а мать запрещала заниматься этой ерундой.
Зумерша не выдержала такого давления на свою неокрепшую психику и удрала. Напуганные родственники искали её почти сутки, обзвонили все службы и подключили к розыску волонтёров. Безрезультатно.
Оказалось, что девочка всё это время была у подруги. А та посоветовала ей идти в детдом - раз уж мама не понимает увлечения вейпом, может там примут и приютят. Школьница туда и направилась.
Соцработники выслушали объяснения зумерши,
покрутили пальцем у виска и сразу же позвонили её родителям. Сейчас она дома - скорее всего, без любимого вейпа.
Недавно в США опубликовали исследование о зумерах и вейпах. Там говорится, что от постоянного «пыхтения» электронкой, у школьцов может развиться слабоумие. Больше всего этому подвержены те, кто начинает вейпить раньше 15 лет - не могут сконцентрироваться, страдают забывчивостью и другими побочными «прелестями» этой болезни.
В России вопрос запрета «электронок» обсуждают на уровне Госдумы и готовят законопроект. Если его примут - из продажи уберут и жидкости, и вейпы.
Источник:
- В России хотят полностью запретить продажу вейпов и жидкостей для электронок
- Момент взрыва вейпа рядом с ребёнком
- В Башкирии обеспокоились количеством детей с отклонениями и задумались о генетическом тесте на совместимость для будущих родителей
- Молодому фанату вейпа пришлось сменить лёгкие
- Попросил мелочь: в Стерлитамаке подросток избил прохожего, обратившегося к нему с просьбой
Надеюсь задница синяя.
Вместо этого включается семейная тирания. В итоге, такой постоянной тирании, потому что родителям лень, по достижении 18 дочка свалит в закат, и никогда даже звонить домой не будет.
А родители будут задаваться вопросом, - мы же всё для неё делали, почему так?
Э-э-э, зачЭм так спешить!? Можно было оставить её на месяц-два-три в детдоме (за счёт родителй, конечно), авось мозги бы вправились сами. Даже девайс можно было оставить, у неё его всё равно бы стырили.
Лишение родительских прав тоже не освобождает от обязанности платить алименты.
Они проходят травлю,подковерные игры,умение постоять за себя,приспосабливаться там.
а многие, выращенные в"шоколадных" условиях - остаются на всю жизнь с принципами что им все вокруг должны.что в детдоме отсутствует напрочь, все сам.
вот меня удивляет такая постановка вопроса.
Что такого сложного, чтоб запретить эту пакость.
Или кто из Госдумы является поставщиком это отравы в Россию.
Именно по этой причине запретили казино, но не запрещают всякие ***беты.