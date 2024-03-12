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Школьница поругалась с родителями из-за вейпа и отправилась жить в детский дом

Школьница поругалась с родителями из-за вейпа и отправилась жить в детский дом

Автор:
12 марта 2024 18:40
Сообщество : Жить в России
Метки: Башкирия   вейп   детдом   соцработники   школьница   электронная сигарета   
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Работники учреждения послушали её и впали в ступор.

В Башкирии из дома сбежала 12-летняя девочка. Она регулярно «пыхтела» электронной сигаретой, а мать запрещала заниматься этой ерундой.

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Зумерша не выдержала такого давления на свою неокрепшую психику и удрала. Напуганные родственники искали её почти сутки, обзвонили все службы и подключили к розыску волонтёров. Безрезультатно.

Оказалось, что девочка всё это время была у подруги. А та посоветовала ей идти в детдом - раз уж мама не понимает увлечения вейпом, может там примут и приютят. Школьница туда и направилась.

Соцработники выслушали объяснения зумерши, покрутили пальцем у виска и сразу же позвонили её родителям. Сейчас она дома - скорее всего, без любимого вейпа.

Недавно в США опубликовали исследование о зумерах и вейпах. Там говорится, что от постоянного «пыхтения» электронкой, у школьцов может развиться слабоумие. Больше всего этому подвержены те, кто начинает вейпить раньше 15 лет - не могут сконцентрироваться, страдают забывчивостью и другими побочными «прелестями» этой болезни.

В России вопрос запрета «электронок» обсуждают на уровне Госдумы и готовят законопроект. Если его примут - из продажи уберут и жидкости, и вейпы.

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Метки: Башкирия   вейп   детдом   соцработники   школьница   электронная сигарета   
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29  комментариев
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35k
Юр21 2 часа назад
"... сейчас она дома..."
Надеюсь задница синяя.
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11k
Vacony 12 минут назад
сочувствую родителям...
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267
Сергей Губанов 21 минуту назад
В "цветущих садах" пендостана и канады вейпы давно запрещены, так как приводят к некрозу лёгких. У кого-то раньше, у кого-то позже, но исход один. Причина - глицериновый пар, забивающий альвеолы лёгких. ПарИть или не парИть - решать Вам, уважаемые товарищи.
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80
Дмитрий Кирижиу Полчаса назад
Напишу непопулярное мнение. Раз родители запрещают, значит нет ни возможности, ни способности обьяснить что-то ребёнку.
Вместо этого включается семейная тирания. В итоге, такой постоянной тирании, потому что родителям лень, по достижении 18 дочка свалит в закат, и никогда даже звонить домой не будет.

А родители будут задаваться вопросом, - мы же всё для неё делали, почему так?
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267
Xiks 41 минуту назад
Сразу надо было отлупить ремнем. А так мамаша распустила и сама пожинает плоды своих рук...
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10k
Maddy8 50 минут назад
Вейп очень сильно убивает лёгкие, серьёзно. Лёгкие будто забиваются.
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6k
Babangdida Час назад
"Сейчас она дома - скорее всего, без любимого вейпа."
Э-э-э, зачЭм так спешить!? Можно было оставить её на месяц-два-три в детдоме (за счёт родителй, конечно), авось мозги бы вправились сами. Даже девайс можно было оставить, у неё его всё равно бы стырили.
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107
Liberman Babangdida 5 минут назад
а в этом и кроется секрет крепких семей,правда не у всех, как и в нормальном обществе.
Они проходят травлю,подковерные игры,умение постоять за себя,приспосабливаться там.
а многие, выращенные в"шоколадных" условиях - остаются на всю жизнь с принципами что им все вокруг должны.что в детдоме отсутствует напрочь, все сам.
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12k
Гомерчик Час назад
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42k
Сергей Час назад
""вопрос запрета «электронок» обсуждают на уровне Госдумы"",
вот меня удивляет такая постановка вопроса.
Что такого сложного, чтоб запретить эту пакость.
Или кто из Госдумы является поставщиком это отравы в Россию.
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