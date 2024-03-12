Школьница поругалась с родителями из-за вейпа и отправилась жить в детский дом

Оказалось, что девочка всё это время была у подруги. А та посоветовала ей идти в детдом - раз уж мама не понимает увлечения вейпом, может там примут и приютят. Школьница туда и направилась.

Соцработники выслушали объяснения зумерши, покрутили пальцем у виска и сразу же позвонили её родителям. Сейчас она дома - скорее всего, без любимого вейпа.