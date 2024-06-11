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В Британии у 17-летней девушки из-за курения вейпа лопнуло лёгкое

В Британии у 17-летней девушки из-за курения вейпа лопнуло лёгкое

Автор:
11 июня 2024 16:19
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Британия   вейп   вейпинг   курение   легкое   операция   электронная сигарета   
1773
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К курению она пристрастилась в 15 лет, и два года практически не выпускала вейп изо рта.

17-летняя Кайла едва не погибла из-за лопнувшего пузыря в лёгком, причиной которого стало злоупотребление вейпом. Если сравнить с сигаретами, то девушка курила в количестве эквивалентном 57 шт. в день.


11 мая Кайла была на вечеринке у подруги, где ей внезапно стало плохо. Она посинела, упала в обморок. Девочки позвонили родителям Кайлы, те приехали за дочерью и отвезли её в больницу, где ей сделали 5-часовую операцию. Чтобы удалить образовавшийся и лопнувший в лёгком пузырь, пришлось вырезать часть органа.


Вся эта трагедия произошла исключительно из-за веры в безвредность вейпа. Кайла, которая считала, что ничего страшного в её привычке нет, в неделю выкуривала один одноразовый вейп на 4 тыс. затяжек, что равняется 400 сигаретам. После операции девушка признала, что случившееся с ней ужасно, и после больницы она не собирается возвращаться к вейпингу.


Отец Кайлы решил не замалчивать об этой истории, т.к. хочет, чтобы она послужила предостережением для молодёжи.


Сам он говорит, что использовал вейп 13 лет, чтобы бросить курить сигареты. С тех пор не притрагивался к этой заразе, но сейчас молодёжь всё чаще увлекается электронными сигаретами и прочими заменителями табака, совершенно не подозревая об опасности, которую они таят. Хирурги, оперировавшие Кайлу, сообщили, что только за прошлый год прооперировали 11 детей с похожей проблемой.

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Метки: Британия   вейп   вейпинг   курение   легкое   операция   электронная сигарета   
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10  комментариев
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11k
Vacony Час назад
А что за пузырь там лопнул ? ... можно с медицинской точки зрения...
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7k
Трям 51 секунду назад
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11k
Клёст 20 минут назад
400 сигарет в неделю, 57 сигарет в день, минус 8 часов сна - 57 сигарет за 16 часов, 3,5 сигареты в час...
Каждые 17 минут (ммм...сигарета курится ~ 3 минуты) каждые 14 минут новая сигарета.
Пиждец конечно...
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4k
Наблюдатель Полчаса назад
Да х.... с ней....
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11k
Доктор Полчаса назад
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4k
poбт 37 минут назад
насосала бате еще на один кредит
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63k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК Час назад
"парить безопасно" говорили они...
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Schreibikus
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 2196 постов (2184 в горячем)

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