В Британии у 17-летней девушки из-за курения вейпа лопнуло лёгкое

17-летняя Кайла едва не погибла из-за лопнувшего пузыря в лёгком, причиной которого стало злоупотребление вейпом. Если сравнить с сигаретами, то девушка курила в количестве эквивалентном 57 шт. в день.





11 мая Кайла была на вечеринке у подруги, где ей внезапно стало плохо. Она посинела, упала в обморок. Девочки позвонили родителям Кайлы, те приехали за дочерью и отвезли её в больницу, где ей сделали 5-часовую операцию. Чтобы удалить образовавшийся и лопнувший в лёгком пузырь, пришлось вырезать часть органа.



