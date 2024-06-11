В Британии у 17-летней девушки из-за курения вейпа лопнуло лёгкое

К курению она пристрастилась в 15 лет, и два года практически не выпускала вейп изо рта.
17-летняя Кайла едва не погибла из-за лопнувшего пузыря в лёгком, причиной которого стало злоупотребление вейпом. Если сравнить с сигаретами, то девушка курила в количестве эквивалентном 57 шт. в день.
11 мая Кайла была на вечеринке у подруги, где ей внезапно стало плохо. Она посинела, упала в обморок. Девочки позвонили родителям Кайлы, те приехали за дочерью и отвезли её в больницу, где ей сделали 5-часовую операцию. Чтобы удалить образовавшийся и лопнувший в лёгком пузырь, пришлось вырезать часть органа.
Вся эта трагедия произошла исключительно из-за веры в безвредность вейпа. Кайла, которая считала, что ничего страшного в её привычке нет, в неделю выкуривала один одноразовый вейп на 4 тыс. затяжек, что равняется 400 сигаретам. После операции девушка признала, что случившееся с ней ужасно, и после больницы она не собирается возвращаться к вейпингу.
Отец Кайлы решил не замалчивать об этой истории, т.к. хочет, чтобы она послужила предостережением для молодёжи.
Сам он говорит, что использовал вейп 13 лет, чтобы бросить курить сигареты. С тех пор не притрагивался к этой заразе, но сейчас молодёжь всё чаще увлекается электронными сигаретами и прочими заменителями табака, совершенно не подозревая об опасности, которую они таят. Хирурги, оперировавшие Кайлу, сообщили, что только за прошлый год прооперировали 11 детей с похожей проблемой.
Источник:
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- Знаете, как тестируют электронные сигареты?
- В Москве 16-летний любитель вейпов покурил «электронку» и умер
Каждые 17 минут (ммм...сигарета курится ~ 3 минуты) каждые 14 минут новая сигарета.
Пиждец конечно...