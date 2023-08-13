Жители Уссурийска придумали себе новые развлечения во время наводнения

Пока город медленно и верно превращается во вторую Венецию, жители не унывают.
Стихия накрыла все Приморье, но больше всего досталось Уссурийску. Подробный репортаж о том, что сейчас там происходит, читайте здесь. Ну а мы посмотрим, как обычные горожане, не теряя оптимизма, продолжают жить.
Вот, к примеру, этот молодой человек использует наводнение с максимальной пользой, надеемся, что в очередном прыжке он не свернет себе шею.
Эти двое и вовсе придумали новый вид спорта - водную борьбу. И подрались, и помылись.
Наводнение в Уссурийске стало самым разрушительным за последние 10 лет. Люди передвигаются на лодках, спасая своих питомцев. Даже тигры решили выйти из леса.
В настоящий момент из Хабаровского края в Приморье прибыла дополнительная помощь к уже находящимся спасателям из Владивостока. Задействовано более 200 человек, 50 единиц техники. Вертолеты Ми-8 оперативно доставляют спасателей на самые сложные участки.
Но главное, что тайфун Ханун уже покинул территорию, ожидается улучшение погоды и спад воды.
Источник:
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