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Жители Уссурийска придумали себе новые развлечения во время наводнения

Жители Уссурийска придумали себе новые развлечения во время наводнения

Автор:
13 августа 2023 10:58
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   Приморье   Уссурийск   наводнение   тайфун Ханун   тигры   
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Пока город медленно и верно превращается во вторую Венецию, жители не унывают.

Стихия накрыла все Приморье, но больше всего досталось Уссурийску. Подробный репортаж о том, что сейчас там происходит, читайте здесь. Ну а мы посмотрим, как обычные горожане, не теряя оптимизма, продолжают жить.

Вот, к примеру, этот молодой человек использует наводнение с максимальной пользой, надеемся, что в очередном прыжке он не свернет себе шею.


Эти двое и вовсе придумали новый вид спорта - водную борьбу. И подрались, и помылись.


Наводнение в Уссурийске стало самым разрушительным за последние 10 лет. Люди передвигаются на лодках, спасая своих питомцев. Даже тигры решили выйти из леса.


В настоящий момент из Хабаровского края в Приморье прибыла дополнительная помощь к уже находящимся спасателям из Владивостока. Задействовано более 200 человек, 50 единиц техники. Вертолеты Ми-8 оперативно доставляют спасателей на самые сложные участки.


Но главное, что тайфун Ханун уже покинул территорию, ожидается улучшение погоды и спад воды.

Источник:

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Метки: Видео   Приморье   Уссурийск   наводнение   тайфун Ханун   тигры   
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1  комментарий
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Mikhail 21 минуту назад
в австралии так же было. часть народа лишается всего имущества накопленного за жизнь, часть - забила и катается на серфах по городу. люди есть люди.
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