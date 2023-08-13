Жители Уссурийска придумали себе новые развлечения во время наводнения

Стихия накрыла все Приморье, но больше всего досталось Уссурийску. Подробный репортаж о том, что сейчас там происходит, читайте здесь. Ну а мы посмотрим, как обычные горожане, не теряя оптимизма, продолжают жить.

Вот, к примеру, этот молодой человек использует наводнение с максимальной пользой, надеемся, что в очередном прыжке он не свернет себе шею.