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Ледяной дождь и море на площади: Приморье накрыл сильнейший циклон

Ледяной дождь и море на площади: Приморье накрыл сильнейший циклон

Автор:
06 ноября 2023 10:02
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Лесозаводск   Приморье   ледяной дождь   погода   снег   циклон   
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Во Владивостоке выпало уже две нормы месячных осадков, а деревья Лесозаводска превратились в ледяные скульптуры.

Больше всего пострадал юг региона. Оборваны провода, деревья не выдерживают ледяную нагрузку, а машины буквально плывут по улицам - южный циклон вносит свои коррективы в жизнь местных жителей и они этому очень не рады.


Пока коммунальщики устраняют последствия непогоды, жители делятся в сети фотографиями заледенелых деревьев.

Синоптики предупреждают, что непогода будет продолжаться еще весь понедельник и вторник, а уже со среды в регионе похолодает и столбик термометра опустится до до -9...-16 °C, на побережье -3...-8 °C.

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Метки: Видео   Лесозаводск   Приморье   ледяной дождь   погода   снег   циклон   
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