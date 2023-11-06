Ледяной дождь и море на площади: Приморье накрыл сильнейший циклон

Во Владивостоке выпало уже две нормы месячных осадков, а деревья Лесозаводска превратились в ледяные скульптуры.
Больше всего пострадал юг региона. Оборваны провода, деревья не выдерживают ледяную нагрузку, а машины буквально плывут по улицам - южный циклон вносит свои коррективы в жизнь местных жителей и они этому очень не рады.
Пока коммунальщики устраняют последствия непогоды, жители делятся в сети фотографиями заледенелых деревьев.
Синоптики предупреждают, что непогода будет продолжаться еще весь понедельник и вторник, а уже со среды в регионе похолодает и столбик термометра опустится до до -9...-16 °C, на побережье -3...-8 °C.
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