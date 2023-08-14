«Что ты на них купишь, на 150 тысяч?»: жители затопленного Уссурийска жёстко высказались о выделенной им материальной помощи

Больше всего «попало» мэру пострадавшего города.
В Приморье случилось сильнейшее наводнение. Как заявили вчера в администрации Уссурийского городского округа:
За последние 10 лет это однозначно самое сильное (наводнение), самое разрушительное, и по объемам: сколько районов захватило, и деревни в нашем округе, и город, микрорайоны разные. <...> Где-то процентов 40, может, 35 пострадало.
На данный момент новости обновились - в зоне затопления оказалось более 4 тысяч домов.
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Жителям пострадавшего жилья в Уссурийске выделили компенсацию - 150 тысяч рублей. И люди эмоционально и жёстко высказались об этом на встрече с мэром города Евгением Коржом.
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Ну а пока в Приморье продолжаются масштабные работы по ликвидации ЧС.
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Сам я в зоне подтопления не живу, но имею привычку страховать свое имущество.
Они отказались от денег, кстати? Ну и да, если не устраивает размер компенсации, то, возможно, логичнее было бы предъявлять претензии организатору потопа?..