«Что ты на них купишь, на 150 тысяч?»: жители затопленного Уссурийска жёстко высказались о выделенной им материальной помощи

В Приморье случилось сильнейшее наводнение. Как заявили вчера в администрации Уссурийского городского округа:

За последние 10 лет это однозначно самое сильное (наводнение), самое разрушительное, и по объемам: сколько районов захватило, и деревни в нашем округе, и город, микрорайоны разные. <...> Где-то процентов 40, может, 35 пострадало.

На данный момент новости обновились - в зоне затопления оказалось более 4 тысяч домов.