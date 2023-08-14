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«Что ты на них купишь, на 150 тысяч?»: жители затопленного Уссурийска жёстко высказались о выделенной им материальной помощи

«Что ты на них купишь, на 150 тысяч?»: жители затопленного Уссурийска жёстко высказались о выделенной им материальной помощи

Автор:
14 августа 2023 18:07
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   Приморье   Уссурийск   возмущение   компенсация   материальная помощь   мэр   наводнение   потоп   разрушения   
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Больше всего «попало» мэру пострадавшего города.

В Приморье случилось сильнейшее наводнение. Как заявили вчера в администрации Уссурийского городского округа:

За последние 10 лет это однозначно самое сильное (наводнение), самое разрушительное, и по объемам: сколько районов захватило, и деревни в нашем округе, и город, микрорайоны разные. <...> Где-то процентов 40, может, 35 пострадало.

На данный момент новости обновились - в зоне затопления оказалось более 4 тысяч домов.

Жителям пострадавшего жилья в Уссурийске выделили компенсацию - 150 тысяч рублей. И люди эмоционально и жёстко высказались об этом на встрече с мэром города Евгением Коржом.

Ну а пока в Приморье продолжаются масштабные работы по ликвидации ЧС.


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Метки: Видео   Приморье   Уссурийск   возмущение   компенсация   материальная помощь   мэр   наводнение   потоп   разрушения   
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10  комментариев
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19k
сеньор Леонсио 53 минуты назад
Имхо, неблагодарность! Напоминает как украинские захистники покидая российский плен ,демонстративно на камеру , выкидывали данную им в дорогу еду.
Сам я в зоне подтопления не живу, но имею привычку страховать свое имущество.
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2k
Ertin 9 минут назад
Эмм... А что, им обязаны были эти 150.000 выдавать?
Они отказались от денег, кстати? Ну и да, если не устраивает размер компенсации, то, возможно, логичнее было бы предъявлять претензии организатору потопа?..
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26k
Влад 10 минут назад
Ну это уже как то неправильно. Мэр что ли виноват в дождях? Или он должен был застраховать их имущество. Диванчик промок за 100 тыр? Поскромнее быть надо, купи за 15 и спи спокойно, жопе плевать сколько оно стоит, охренел народ малость.
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5k
BenderRodriguez 22 минуты назад
А мэр то при чём? Он отталкивается от бюджета. Или он печатать деньги должен? Он может и рад дать больше, да где же он их возьмёт?
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5k
Мухамедов Александр Ашурович 23 минуты назад
я как бы в шоке.....люди вообще считают что им все должны? А попытаться застраховать своё имущество???
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1k
Алексей Попов Полчаса назад
А неухуели? Я на 17600 живу не один год. Жена 30000 натягивает с трудом медсестрой. Эти желуди свои хатынки по московским ценам считают? ППЦ
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33k
Юр21 38 минут назад
Хуле теперь орать, сами возле реки домов настроили. Херня что часть затопляет - зато жильё с видом на реку!
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